Millos por la confirmación, visita en Estadio de Techo a Tigres

Millonarios jugará de visitante en el estadio de Techo, pero seguramente contará con el apoyo de los hinchas para el encuentro contra Tigres, por la fecha 18 de la Liga I-2017, que será a las 5:15 p.m.

El conjunto azul está metido entre los ocho parciales clasificados, y necesita seguir sumando de a tres para asegurar una plaza entre los cuartos de final de la Liga.

Sin embargo, al frente tendrá al equipo ‘felino’ capitalino, que han demostrado buen juego contra los históricos de Colombia y solides defensiva para complicar los partidos.



“Este tipo de partidos es para no desesperarse, debemos elaborar buen juego, tener ataque por los costados y así poder encontrar el camino a gol”, dijo Pedro Franco.

El azul capitalino deberá tener variantes en ofensiva, pues los extranjeros Jacobo Kouffaty y Maximiliano Núñez salieron con molestias musculares del último encuentro y no podrán estar para este partido.



“Nosotros pensamos en ganar y ganar. Todos queremos jugar mejor, pero el trabajo de la semana es lo que nos funciona para tener una perfeccionar el juego ofensivo”, señaló Juan Guillermo Domínguez.



El volante vallecaucano seguirá como volante central de Millonarios, pues Jhon Duque también está lesionado y estará cerca de 20 días fuera de las canchas.

Así, David Macalister Silva y Santiago Mosquera volverían a la alineación titular del azul para el partido contra Tigres.



Por su parte, el otro conjunto bogotano no tiene posibilidades de clasificar a cuadrangulares en la Liga, pero deberá conseguir los tres puntos de cara al siguiente torneo en el que buscará salir de la última casilla del descenso.

Alineaciones probables:

Millonarios: Nicolás Vikonis, Jair Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Deiver Machado; Juan Guillermo Domínguez, Henry Rojas; Harold Mosquera, David Macalister Silva; Duvier Riascos, Ayron del Valle.

D.T.: Hugo Gottardi (e).



Tigres: César Giraldo; Santiago Roa, Fabián Mosquera, Carlos Lasso, Santiago Saraz; Harrison Mancilla, Johan Muñoz, Iván Rivas; Miguel Pérez, Yuberney Franco, Jamillacson Palacios.

D.T.: Jhon Bodmer



