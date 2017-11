Nacional visita a Tigres con la intención de recuperar el liderato

En el duelo pendiente de la fecha 17 de la Liga II, Tigres recibirá a Atlético Nacional este domingo a las 7:00 p.m. en el estadio El Campín. Con ese compromiso, ambas escuadras quedarán al día en el calendario y apuntan a objetivos diferentes, mas igual de significativos: los locales aspiran a clasificar a los cuartos, mientras que los visitantes desean volver a ser los únicos líderes y sumar 40 puntos.

La caída 0-1 de la jornada 19 con Deportivo Cali generó preocupación en el verde paisa. “Jugamos mal y hay que reconocerlo; no fuimos el Nacional que estamos acostumbrados y nos equivocamos. Ese partido lo preparamos bien, pero nos salió muy mal y seguimos trabajando porque no nos podemos permitir que se repita”, afirmó Jhon Édison Mosquera.

El extremo, quien fue inicialista en Palmaseca y lo sería nuevamente ante los ‘felinos’, aseguró que de no ser por la excelente actuación de Franco Armani la derrota habría sido más abultada. Consideró que fue una noche atípica ya que el arquero argentino tuvo que intervenir más de lo habitual y se perdió el invicto de cinco triunfos con el pórtico en cero.

“Nos estamos adaptando a un nuevo sistema de juego: la mayoría de las veces nos ha salido bien, no nos llegan mucho y recuperamos el balón fácil, pero tenemos que concentrarnos más en la mitad del campo porque somos muy ofensivos y nos generan muchas contras. Tácticamente, el entrenador nos da una base y ya es de nosotros manejar esas situaciones”, expresó Mosquera.



Juan Manuel Lillo, por su parte, aceptó que la presentación con los ‘azucareros’ se salió de lo usual pues perdieron el esférico en varias ocasiones y le dieron chances a los dirigidos por Sergio Angulo de sacar provecho con sus hombres rápidos. Frente a Tigres, el español confía en que los suyos retomen la fortaleza atrás y no se adelanten al encuentro con Deportivo Independiente Medellín.

Estos son los 18 jugadores que el profesor Juan Manuel Lillo eligió para viajar a la ciudad de Bogotá para enfrentar mañana a Tigres #VamosNacional pic.twitter.com/lAIaTG7nLt — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 11 de noviembre de 2017

“Es de los pocos equipos aquí que tiene una estructura distinta a lo habitual. Juegan, depende de cómo quieran llamarlo, con tres o cinco en el fondo. Nicolás Roa estaba por derecha y pasó a la izquierda para meter a Santiago Roa. Al no estar Harrison Mancilla, me imagino que entrará Jerson Malagón y todos los de arriba pueden romper, en especial Santiago García”.



Y agregó: “Nosotros sabemos que tenemos un clásico inmediato y que ya estamos clasificados. Quiero ver la capacidad que tengamos de darle la importancia que se debe (a Tigres), de vivir lo que se tiene de inmediato y no proyectarse a lo que se viene después. Tengo curiosidad de cuál va a ser nuestro comportamiento”, concluyó el director técnico.



Por las bajas por sanción de Carlos Cuesta, Alexis Henríquez y Aldo Leao Ramírez, Lillo recurriría a la línea de cuatro en el fondo con Daniel Bocanegra, Esequiel Palomeque, Roderick Miller y Jhon Édison Mosquera. Juan Pablo Nieto también podría reaparecer en la formación titular, así como Gustavo Torres.

Posible alineación:

Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Esequiel Palomeque, Roderick Miller, Jhon Édison Mosquera; Diego Arias, Juan Pablo Nieto; Gustavo Torres, Macnelly Torres, Jeison Lucumí; Dayro Moreno.

D.T.: Juan Manuel Lillo.







Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag