Santa Fe, en busca de los puntos y los goles perdidos

Como hace mucho rato no sucedía, Santa Fe mira la tabla de posiciones de abajo hacia arriba. Con la Copa Libertadores como prioridad, la Liga local ha quedado un poco relegada para los rojos, que ahora intentarán remar desde muy atrás para tratar de acercarse otra vez al grupo de los ocho. Este jueves (6 p. m., con señal de Win Sports) recibirán al Deportivo Pasto.

El problema de Santa Fe es uno solo, y muy serio: goles. En cinco partidos de Liga ha anotado igual cantidad de tantos y eso, en el papel, es relativamente normal en un campeonato en el que hay pocas celebraciones (1,98 por partido, sin contar los dos juegos de ayer). Pero el lío del equipo que dirige Gregorio Pérez es que de esos cinco tantos, cuatro fueron en un solo partido, a Jaguares. Y los cuatro, de un mismo jugador, el cordobés Wilson Morelo. El otro fue del uruguayo Rubén Betancourt, a Alianza Petrolera.



El problema se agrava cuando se suma la campaña de la Copa Libertadores, en la que el equipo está ya en fase de grupos e invicto. En la Copa lleva nueve goles, siete de los cuales los ha hecho Morelo. Los otros dos fueron de un central, William Tesillo.

El problema para Santa Fe es que Morelo no estará esta tarde. Deberá pagar una fecha de sanción por su expulsión en el partido contra Bucaramanga, el domingo pasado. Y la sacó barata, pues la Comisión Disciplinaria, tras consultar con la Arbitral, decidió no darle un castigo mayor al considerar que no hubo “uso de fuerza excesiva ni brutalidad para causal de expulsión”.



Salvo Betancourt, los demás delanteros de Santa Fe están en blanco este año. Duro reto para Pérez, que cuando puso el equipo alterno se quedó solo con derrotas, y el domingo, ya con la titular, tampoco respondió. La Liga apremia y Santa Fe es penúltimo...

Pasto también está necesitado

Los resultados nada favorables para Deportivo Pasto llevaron al cuerpo técnico a realizar su última práctica de entrenamiento a puerta cerrada con el fin de adelantar una “confesión al interior del equipo”, esperando que este jueves en la noche pueda en el estadio Nemesio Camacho subirse en el expreso de la victoria si logra derrotar a Independiente Santa Fe, otro partido de los dos equipos necesitados de un triunfo.



Flabio Torres sigue preocupado porque no ha logrado un equipo rendidor como en el primer semestre del año anterior y ha manifestado que continúa tratando de dar continuidad a los jugadores, pero se hace necesario alcanzar resultados positivos.



Pese a haber adelantado la práctica en la intimidad del estadio Libertad se pudo conocer que volvería a jugar con la mayoría del onceno que enfrento a Deportes Tolima el pasado domingo en la tarde, cuando consiguió un punto en calidad de local, existiendo la preocupación porque el “Pasto dejó de ser difícil de derrotar en su patio” y hoy fácilmente los visitantes logran conseguir puntos en lo que antes fue un “fortín el estadio pastuso”, existiendo preocupación por el rendimiento de Carlos Giraldo, dejando de ser el líder del equipo, que a pesar de tener la banda de capitán, la afición nota su bajo rendimiento.

Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda (José Moya), Javier López, William Tesillo, Leivyn Balanta (Carlos Arboleda); Juan Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Jhon Pajoy, Rubén Bentancourt y Anderson Plata.



Pasto: Ernesto Hernández; Gilberto García, José Ortiz, Jimmy Valoyes, Tomás Maya; Carlos Giraldo, Julián Guillermo, Edinson Toloza, Michael Ortega; Darío Rodríguez y Víctor Aquino.



RAMIRO ROSERO ARTEÁGA

Para EL TIEMPO

​Pasto