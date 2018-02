Santa Fe, obligado a arrancar en la Liga, recibe a Jaguares

Santa Fe está listo para el partido de este domingo, en la quinta fecha de la Liga, contra Jaguares, en el que buscará sumar sus primeros tres puntos en el torneo. Tras la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, los jugadores y cuerpo técnico se concentran en el torneo local, pues necesitan salir de la última posición de la tabla.

El equipo cardenal no quiere dejar más puntos en el camino y prestará su atención al torneo local. Esta vez habrá espacio entre partidos y no habrá viajes que impidan la presencia de los mejores jugadores en el torneo local y en la Libertadores. Este domingo, en Bogotá, recibe a Jaguares, y el próximo jueves, a Emelec, también en El Campín, en el torneo internacional.

Para este duelo contra Jaguares, Gregorio Pérez, DT de Santa Fe, confirmó que utilizará la nómina que participó el martes pasado contra Santiago Wanderers, o sea, con todos los titulares.



Sin embargo, en la práctica del viernes, Juan Daniel Roa hizo trabajo diferenciado en lo físico para recuperarse de unas molestias musculares. De no estar a punto, el bogotano será reemplazado por Sebastián Salazar.



Además, este será el partido de regreso a la Liga para el defensa Javier López, quien ya cumplió las ocho fechas de sanción que acarreaba desde el torneo anterior.

Jaguares quiere pescar en río revuelto contra Santa Fe

Jaguares de Córdoba quiere aprovechar el mal momento que atraviesa Santa Fe en Liga y tratar de obtener un buen resultado en el cotejo que ambas divisas sostendrán el domingo 25 de febrero a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio El Campín, de Bogotá, por la quinta fecha del campeonato de primera división en Colombia.



El hecho que el cuadro bogotano no haya sumado puntos en los tres cotejos que ajusta en la competencia, no es una situación que los jugadores del club cordobés toman para confiarse, y más bien manifiestan que se le debe tener mucho cuidado al rival de turno.



“Santa Fe es un equipo al que siempre se le debe jugar con mucha concentración y cuidado. Aunque estén mal en el torneo local, no quiere decir que para este partido vayan a seguir con esa racha. Más bien querrán salir de esos resultados negativos”, dijo el atacante soledeño Leiner Escalante, quien es uno de los nuevos jugadores para esta temporada en el conjunto sinuano.



El futbolista, de 26 años, agregó que Jaguares debe más bien pensar en corregir los errores que tiene en su juego.



“Para nadie es un secreto que en cada partido se cometen errores y eso se debe corregir. Aunque hemos hecho las cosas bien en lo que va de la Liga, no nos debemos confiar. Nosotros debemos mantener el nivel que tenemos”, expresó Escalante, quien ha participado en los cuatro encuentros que suma Jaguares en la competencia, aunque no ha marcado.

“Contra Santa Fe debemos hacer un partido inteligente para conseguir los tres puntos, pero para eso tenemos que estar pendiente en los juegos de pelota quieta y no dejarnos ganar la espalda como a veces nos pasa. Vamos a ir mejorando poco a poco con la ayuda de todos”, dijo el delantero del cuadro monteriano.



Jaguares registra tres partidos sin conocer la derrota, dos triunfos de local (en el municipio de Sahagún), frente a La Equidad 1-0 y Tolima 2-0 y un empate 0-0 de visita contra Leones. Solo tiene el revés de la primera jornada 2-0 en Manizales frente a Once Caldas, del ex técnico felino Hubert Bodhert.



Darwin López, quien seguramente será titular para el encuentro dominical, es el goleador del equipo con dos tantos, que obtuvo contra Tolima en la fecha anterior. En este partido ingresó en el segundo tiempo. El extremo nariñense Deiner Quiñones se ha convertido en la última incorporación de Jaguares para esta temporada.

Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos; Arboleda, López, Tesillo, Valencia; Roa, Gordillo, Perlaza; Pajoy, Plata, Morelo.

D.T: Gregorio Pérez.



Jaguares: Wilder Mosquera; Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Wilmer Díaz, Fabio Castillo; Alexis Hinestroza, Salazar, Leiner Escalante, Darwin López, Juan Mezú y Éder Steer.

D.T.: José Manuel Rodríguez





