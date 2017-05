Santa Fe no quiere sorpresas, recibe en El Campín a Jaguares

Este sábado, Santa Fe recibirá a las 6:00 p.m. en el estadio El Campín a Jaguares de Córdoba, en el compromiso válido por la jornada 18 de la Liga I-2017.



El conjunto 'cardenal' buscará enderezar el camino frente a los 'felinos', después de ceder dos puntos vitales el miércoles anterior en su empate (0-0) con Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo.

En términos generales, el entrenador Gustavo Costas está satisfecho con el trabajo que ha mostrado el equipo en las últimas presentaciones de la Liga, en la que no pierde desde hace dos fechas.



Sin embargo, declaró estar "preocupado" por la falta de goles del equipo, si se tiene en cuenta que el último tanto que anotó, por el defensor Carlos Henao, fue el 30 de abril en su visita al Deportes Tolima (contra Junior ganó 1-0 por un autogol). "El equipo dejó todo y la preocupación siempre es que nos cuesta mucho hacer un gol, tuvimos muchas ocasiones y no la pudimos meter", manifestó el DT.



Contra el elenco 'sinuano', la obligación del 'expreso rojo' es ganar si desea mantenerse en el grupo de los ocho, teniendo en cuenta que, además de Millonarios y Alianza Petrolera, perseguidores inmediatos; el contrincante de este sábado llega con 24 puntos, a tres unidades. Esa situación la tiene clara el estratega argentino.



“Si queremos estar en los ocho debemos ganar los dos partidos sí o sí para no depender de otros resultados. Sabemos que el sábado tenemos con Jaguares un partido decisivo, que están peleando como nosotros por entrar, estar entre los ocho”, dijo.



Para este cotejo, la principal novedad del equipo capitalino con respecto a la formación que paró frente a los 'aseguradores' sería la baja de Yeison Gordillo, quien recientemente ha sentido una molestia muscular. Del resto, iría la titular acostumbrada.



Jaguares tiene dos propósitos importantes en su juego contra Santa Fe, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Águila I 2017. El cuadro cordobés quiere estar nuevamente en el selecto grupo de los ocho y romper la senda negativa de cuatro jornadas sin ganar (dos derrotas y dos empates).



Los dirigidos por Hubert Bodhert se enfrentarán a los cardenales este sábado a las 6:00 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá, donde los sinuanos se han medido dos veces a los capitalinos sin resultados a favor: derrota 3-0 (25 de abril de 2015) y 1-0 (8 de agosto de 2016).



Ambos equipos luchan por su paso a la segunda fase de la competencia y no vienen de resultados positivos. Jaguares viene de caer de local 1-0 ante Medellín y Santa Fe de empatar 0-0 ante La Equidad en el estadio de Techo de Bogotá.



Para el encuentro, Jaguares tendría muchas variantes con respecto al equipo titular que enfrentó a Independiente Medellín, entre ellas dos obligadas, los volantes Harold Rivera y Cristian Restrepo no jugarán por acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco estaría el defensa central Wilmer Díaz, quien en el partido anterior salió del campo de juego por lesión y mantiene una molestia muscular.



Otro de los cambios, por disposición técnica, sería la salida del lateral derecho Juan Pablo Zuluaga por lo que en su reemplazo estaría Fabio Castillo.



Juan José Mezú, quien es titular habitual, aún está por fuera del once principal por lesión. En el partido frente a Medellín no estuvo convocado y para este juego ante Santa Fe tampoco lo estará.

Alineaciones probables:

Santa Fe: Leandro Castellanos; Juan Daniel Roa, Héctor Urrego, José Moya, Dayron Mosquera; Baldomero Perlaza, Sebastián Salazar, Jonatan Gómez, Johan Arango; Adolfo Valencia, Damir Ceter.

D.T.: Gustavo Costas.



Jaguares: Wilder Mosquera; Fabio Castillo, Edwin Ávila, Ramón Córdoba, Elvis González; Kevin Londoño, César Carrillo, David Contreras, Jhonatan Acosta, Ray Vanegas y Darwin López.

D. T.: Hubert Bodhert



Por Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería



FUTBOLRED