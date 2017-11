Para alquilar balcón en El Campín: América visita a Santa Fe

Independiente Santa Fe prepara el estadio El Campín para revivir un clásico que hace seis años no se disputa en Bogotá: este domingo enfrenta al América de Cali, a partir de las 4 de la tarde, en compromiso válido de la fecha 19 de la Liga II-2017.



El equipo ‘cardenal’ sigue sin bajar los brazos y está obligado a vencer a los ‘diablos rojos’ pensando en la tabla de reclasificación, pues viene de sumar apenas 3 puntos de los últimos 9 disputados. Además, la obligación de ganarle a un rival tan enconado sería un lindo regalo para la afición bogotana.

Este equipo no bajará los brazos, espero que sea muy ordenado y dinámico en las salidas al ataque FACEBOOK

TWITTER

“América viene sumando puntos importantes en su lucha por el descenso, pero esa no es cosa nuestra, nosotros tenemos que ganarle a cada rival pensando en nuestras necesidades. Este equipo no bajará los brazos, espero que sea muy ordenado y dinámico en las salidas al ataque”, manifestó el técnico Gregorio Pérez.



Santa Fe tendrá las bajas de su arquero titular, Leandro Castellanos, y del referente en defensa, William Tesillo, pues ambos fueron convocados a la Selección Colombia en su gira por Asia (Corea del Sur y China). Así, podrá contar con Dairon Mosquera, suspendido, pero dejará que Jhon Pajoy pague su sanción. Además, Yeison Gordillo será suplente debido a que estuvo recuperándose de una molestia en su rodilla.

Seguimos creciendo de cara a los cuartos de final, pero tenemos claro que sumando puntos vamos a estar más cerca de clasificar a la Libertadores FACEBOOK

TWITTER

“Seguimos creciendo de cara a los cuartos de final, pero tenemos claro que sumando puntos vamos a estar más cerca de clasificar a la Libertadores, y ese al final es el gran objetivo para el próximo año, sea por reclasificación o a lo que le apuntamos todos, que es el título”, aseguró Sebastián Salazar.

América en Bogotá para confirmar su salvación en la categoría

Con un triunfo o un empate en la capital del país, los escarlatas salvaran la categoría de cara al 2018. Luego de una semana muy buena en resultados propios y en resultados de los rivales, América viaja a Bogotá para enfrentar este domingo en el estadio el Campín a Independiente Santafé.



Los escarlatas llegan con la camisa inflada luego de derrotar al “poderoso” Medellín, en la cancha del Pascual Guerrero el miércoles anterior, donde el conjunto rojo de Cali mostro un futbol diferente al que venía exhibiendo en los partidos anteriores.

el partido frente a Santa Fe es bastante duro pues este equipo está bastante comprometido y jugando buen fútbol FACEBOOK

TWITTER

“Vamos a ir a Bogotá a respetar un estilo que hemos venido alcanzando de a poco, el partido frente a Santa Fe es bastante duro pues este equipo está bastante comprometido y jugando buen fútbol”, dijo Da Silva con relación al partido de este domingo en la capital del país.



Los rojos de Cali, no presentara novedades para enfrentar este domingo al equipo cardenal en el estadio El Campin. El DT Charrúa, quiere hacer un equipo y por eso no rota la nómina. Le da rodaje, continuidad y consistencia a su once titular.

Alineaciones probables:

Santa Fe: Robinson Zapata; Víctor Giraldo, Javier López, José David Moya, Dairon Mosquera; Juan Daniel Roa, Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Juan David Valencia.

D.T.: Gregorio Pérez.



América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, Elkin Blanco, Carlos Lizarazo, Darío Botinelli, Cristian Martínez Borja, Olmes García.

D.T.: Polilla Da Silva.





Juan Antonio Bernardi M.

Para EL TIEMPO

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol