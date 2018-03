A Santa Fe ya casi no le cuadran las cuentas para clasificar a los 8

Santa Fe, versión Gregorio Pérez 2018, es un equipo al que no le rinde y su andar, con los altibajos, apenas le da para estar a la cabeza de un tercer vagón en la tabla de posiciones. Marcha en el puesto 14, con 9 puntos en 8 partidos disputados, con apenas tres de ellos ganados. A esta misma altura, el semestre pasado (ocho partidos) llevaba 19 unidades y era segundo, con los mismos puntos del líder. Hoy tiene 10 puntos menos.

Para completar, no le rinde como local: de cuatro partidos perdió dos, y ambos con rivales teóricamente menos fuertes, Patriotas y Huila. Su fuerte del año pasado, que era la línea defensiva, se ha vuelto permeable, le han convertido 7 tantos y el problema de gol sigue latente: sacando las cuatro anotaciones de Morelo a Jaguares, apenas hizo cinco en 7 partidos.



La situación es crítica pues no le alcanzaría para clasificar entre los ocho mejores, incluso ganando todos los partidos que le quedan en Bogotá: con los 18 puntos que le faltan llegaría a 27. Este miércoles puede comenzar a tratar despejar un poco el panorama al enfrentar al América de Cali (8:05 p.m. por RCN TV), en partido que estaba aplazado de la tercera fecha del torneo debido a los compromisos de ambos equipos en torneos internacionales: Copa Suramericana y Copa Libertadores, respectivamente.



Pero la verdad es que el equipo no cuenta con un líder dentro de la cancha que sea capaz hallar soluciones en la creación de jugadas. Todo se resume al mero pelotazo para esperar una genialidad o el error del contrario.



Una nueva derrota (viene de perder 1-0 en El Campín con el Huila) sería catastrófico y podría deparar duras consecuencias en el equipo bogotano.



Su rival de turno, también con altibajos, llega con un aire fresco luego de vencer 2-1 al Bucaramanga el pasado domingo, resultado que cortó una racha de tres derrotas consecutivas, sin contar la eliminación de la Suramericana en pleno Pascual Guerrero, a manos de Defensa y Justicia (0-3).

América, también con necesidad

Luego de haber conseguido una victoria muy importante, en el último compromiso que jugó, América visitará este miércoles, en el estadio El Campín, al Independiente Santa fe para ponerse al día con el calendario de la Liga I, partido que había sido aplazado de la 3 fecha.



Los dirigidos por Jorge da Silva van con la frente en alto, luego de haber superado una racha de 4 derrotas en línea. El último domingo se impusieron al equipo de la ciudad bonita 2-1, para así poder enfrentar de la mejor manera anímica, al equipo que dirige Gregorio Pérez.



Los escarlatas tendrán algunas novedades en su formación titular, ya que no estará el lateral Hárrison Canchimbo, en su lugar estará Iván Vélez. Además, estará ausente el volante caleño Avimiled Rivas, quien presentó una contractura muscular en su gemelo de la pierna izquierda. También se dice que podría presentar una variante en la conformación de la nómina titular. Es así que la mechita jugaría con tres volantes de marca y un solo delantero.



“Vamos a ir a Bogotá para ratificar la mejoría que mostramos en el último partido, esperemos que podamos ratificarlo durante el partido de este miércoles”, el DT del América.



DEPORTES



JUAN ANTONIO BERNARDI M.

Corresponsal Futbolred Cali.