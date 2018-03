Con bajas sensibles, Millonarios va por un triunfo contra Rionegro

Rionegro Águilas recibirá a Millonarios este miércoles a las 8:00 p.m. en el estadio Alberto Grisales, por la séptima fecha de la Liga I-2018. Un encuentro que pone en juego a dos equipos de similar rendimiento en el inicio del torneo.

“Este es un partido importante, hay que asumirlo con la misma responsabilidad de siempre y nunca cambiar nuestro estilo de juego para poder conseguir los tres puntos”, señaló Felipe Banguero sobre el duelo contra los antioqueños.



El defensa de Millonarios está teniendo un inicio de temporada con un gran nivel individual, pues sus cualidades defensivas las ha demostrado y sus incursiones en ofensiva han terminado en goles o buenas oportunidades de gol.



“Este buen momento es de todo el grupo, nadie puede solo, siempre se necesita de los compañeros. Si bien me siento bien, quiero mejorar aún más y voy a trabajar más para seguir mis objetivos. Entre mis metas está hacer más asistencia y también hacer un gol”, indicó el defensor.



Si bien en el embajador hay jugadores con buen rendimiento, las victorias no se han logrado en algunos partidos, situación que los mantiene fuera del parcial grupo de los ocho.



“No le podemos restar importancia al torneo local, el fin de semana ganamos y nos da mucha fuerza para seguir adelante y seguir ascendiendo en la tabla. Nosotros salimos siempre con la convicción de ganar”, señaló Banguero.



Ahora, Millonarios tendrá que afrontar el duelo de este jueves sin dos de sus jugadores líderes en el campo, pues Andrés Cadavid y David Mackalister Silva no viajaron por molestias musculares, así como tampoco lo hizo Santiago Montoya. En lugar de los volantes están Henry Rojas y el juvenil Nicolás Murcia.

Las cifras respaldan a Rionegro

Rionegro Águilas y Millonarios se han enfrentado 14 veces, de las cuales los antioqueños han salido victoriosos en cinco oportunidades, han empatado en igual número de veces y han perdido en cuatro ocasiones.



Las estadísticas también respaldan a los dirigidos por Hernán Torres en los enfrentamientos en condición de local. De siete partidos han ganado cuatro, empatado tres y no han sido derrotados nunca.



La mayor goleada que Rionegro le ha hecho a Millonarios fue un 4-2, en el Clausura de 2014, en la fecha 11, el 25 de septiembre. El último encuentro entre estos dos equipos terminó igualado 1-1, el 24 de julio del año pasado, en el estadio El Campín.

Omar Vásquez, uno de los jugadores que estuvo en varios de estos compromisos vistiendo la camiseta azul, pero que ya usa la roja de las Águilas, habló de lo especial que es para él este compromiso.



“Siempre va a ser especial jugar contra un equipo al cual tengo mucho agradecimiento y cariño porque fue en donde me formé como jugador y como persona. Siempre Millonarios hará parte de mi vida, allí experimenté varias etapas en las cuales hubo momentos difíciles y también bonitos”, señaló Vásquez.



Manifestó, además, que en la actualidad se siente feliz porque también está en una institución en donde se ha sentido rodeado de buenos compañeros y en un equipo competitivo.



“Todos tenemos mucha ambición de jugar contra un equipo como Millonarios. Lo de la fecha pasada contra Cali fue muy doloroso por el resultado 4-0, quedamos intranquilos y con muchas preguntas, pero lo asimilamos y tenemos claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. La exigencia contra Millonarios será altísima., ellos son buenos en el bloque ofensivo, tiene grandes jugadores agresivos y de buen pie. Vamos a contrarrestarlos con dinámica y precisos en la mitad de la cancha”, argumentó el volante.



En cuanto a la principal novedad que tendrá el equipo antioqueño será la presencia de Fabián Viáfara en lugar del expulsado Freddy Hinestroza.

Alineaciones probables

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Jhonny Acosta y Luis Mosquera; Francisco Rodríguez, Camilo Ayala, Fabián Viáfara y Omar Vásquez; Humberto Osorio Botello y Leandro Velásquez.



Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Janieler Rivas, Felipe Banguero; Cristián Huérfano, Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez, Elíser Quiñones; Ayron del Valle y Roberto Ovelar.



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Rionegro



Redacción Futbolred