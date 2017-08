Rionegro Águilas, a darle vuelta a su mal momento, recibe a Tigres

Rionegro Águilas espera conseguir su primer triunfo en la novena fecha de la Liga contra Tigres. La situación de los antioqueños es tan grave que de 24 puntos disputados solo ha conseguido tres; puntaje que los ubica en la última casilla de la tabla.



Es por eso que quieren, a como dé lugar, ganar los primeros tres puntos con una victoria sobre Tigres. La ventaja de los dirigidos por Diego Edison Umaña es que este sábado, a las 3:15 de la tarde, estarán en su nido, el estadio Alberto Grisales, en donde hace una semana casi ganan pero los de Once Caldas les empataron en el último minuto.

Para Umaña la situación en la que recibió al club antioqueño es difícil pero él ve lo positivo en todo esto: “La adversidad es una etapa que hay que afrontarla, que te impulsa a sacar o mejor que tienes dentro para salir adelante. Si caemos hay que pararnos inmediatamente, salir luchando y peleando, no tirar la toalla, no desesperarse, estar enfocados siempre”, agregó el entrenador.

Igual piensa John Javier Restrepo, quien señaló que hay que ser positivos, pero es un poco más realista y sentimental.

Es duro venir a entrenar así por el estado anímico de cada uno de nosotros, pero así es el fútbol, la situación la tenemos que resolver nosotros

Señaló que: “Es duro venir a entrenar así por el estado anímico de cada uno de nosotros, pero así es el fútbol, la situación la tenemos que resolver nosotros, trabajando cada vez más duro, haciendo énfasis en mejorar, en dar lo mejor en cada practica para llevarlo a cabo en el partido”.



Dijo también que el equipo cuando tiene la pelota se maneja muy bien pero que lo que les falta es redondear los partidos y terminar con el marcador a favor. Pidió resultados a sus compañeros en los partidos venideros, pues eso es lo que más necesitan y lo que les quitará el gran peso de la presión que sienten en estos momentos.

También ya me adapté a los cambios climáticos y la altura. Con el correr de os partidos me voy sintiendo mejor

Este es el grupo arbitral designado para nuestro partido mañana frente a Tigres. #RionegroNuestraPasión pic.twitter.com/zQWRm4jfuB — Aguilas Doradas (@RionegroAguilas) 18 de agosto de 2017

El argentino Agustín Vuletich, por su parte, señaló que ya se pudo adaptar al grupo y a la Liga: “También ya me adapté a los cambios climáticos y la altura. Con el correr de os partidos me voy sintiendo mejor, es importante porque así voy a poder rendir más”, confesó el delantero.



Así mismo señaló que no están contentos por lo resultados, dijo que deben rendir más, que está contento con la forma de jugar de su equipo porque es con mucho toque y sale jugando desde su área.“Sentimos que los resultados no se nos dan, pero estamos jugando bien, tenemos material para revertir esta situación, vamos a estar con la cabeza tranquila porque aún nos quedan muchos partidos y tenemos buenos jugadores. Todavía se puede sacar esto adelante”, concluyó el argentino.

Por el descenso

Por su parte, el entrenador de Tigres, Jhon Jairo Bodmer, concentró a 18 jugadores para seguir aferrándose a la primera división del fútbol colombiano.

El jugador Felipe Ávila, fue dado de alta por el departamento médico, mientras que Harrison Mancilla, pagó la de suspensión contra Bucaramanga por acumulación de amarillas, Ambos están convocados.



De la misma manera se espera que el entrador de los bogotanos formará en la titular con el mismo equipo que venció a Atlético Bucaramanga, a mitad de semana, 2-1 a favor de los capitalinos.

Alineaciones probables:

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Fabián Viáfara, Juan Camilo Pérez, Fernei Ibargüen y Luis Mosquera; John Javier Restrepo, Juan Giraldo y Daniel Hernández; Dany Cure; Cristian Maidana y Agustín Vuletich.

D.T.: Edison Umaña.



Tigres: César Giraldo; Nicolás Roa, Jerson Malagón, Jorge Lozano, Omer Escalante, Carlos de las Salas; Ángel Bonilla, Jhoan Muñoz, Iván Rivas; Diego Gómez, Jhoaho Hinestroza.

D.T.: Jhon Jairo Bodmer





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro