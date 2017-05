Junior por la recuperación, enfrenta a Rionegro Águilas

Con un Édinson Toloza enchufado, con un Roberto Ovelar reconciliado con la red contraria y un Jarlan Barrera en alza, Junior visitará este domingo a Rionegro Águilas, a partir de las 4 p.m. en el estadio Alberto Grisales de la municipalidad antioqueña.

El miércoles anterior, el conjunto rojiblanco venció 3-1 como local a Bucaramanga, resultado que le permitió escalar hasta la casilla 16 con 17 puntos, los mismos que tiene su rival de turno, que ocupa la casilla 17. En dicho encuentro, Toloza se hizo presente con dos tantos y el otro fue de Ovelar, que llegó a 7 para constituirse en el máximo anotador de Junior en la Liga Águila.



El técnico Julio Comesaña alabó la presentación de su equipo y cada vez mira el futuro con mayor optimismo. Por lo pronto se enfoca en seguir observando lo que le va a servir para el próximo torneo y sumar la mayor cantidad de puntos en las tres fechas que restan.



La única novedad que presentaría Junior ante Rionegro es el regreso del volante Enrique Serje, luego de cumplir una fecha de suspensión. El sabanalarguero reemplazaría a Sebastián Hernández.

Nos han pasado muchas cosas, yo creo que el equipo en algunos partidos ha jugado muy bien pero el resultado no nos ha acompañado FACEBOOK

“Nos han pasado muchas cosas, yo creo que el equipo en algunos partidos ha jugado muy bien pero el resultado no nos ha acompañado, en otros teníamos los partidos ganados y nos empatan fácilmente. Lo que tenemos que destacar es que el equipo ha mejorado tácticamente e individualmente”, declaró Ovelar.

Rionegro Águilas, cuatro fechas consecutivas sin perder

Desde la fecha 14 el equipo de Rionegro no ha perdido en la Liga, no obstante, las cosas anteriormente no le habían salido tan bien, pues sólo había conseguido dos victorias, cinco empates y seis derrotas.



Antioqueños y barranquilleros se verán la cara este domingo, a las 4:00 de la tarde, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. En condición de local esta será la primera presentación oficial del técnico Óscar Pérez frente a su hinchada.



La lucha entre ambos equipos, que tienen igual cantidad de puntos (17), no es para poder clasificar o entrar al grupo de los ocho. La disputa de este domingo, entre estos dos conjuntos que están en el fondo de la tabla, es por el orgullo y por el respeto que se tiene cada uno.

Sabemos de la capacidad que tenemos y vamos a buscar los tres puntos que nos ubiquen mejor en la tabla y nos ayuden en el tema de la Reclasificación FACEBOOK

“Junior, al igual que nosotros, está eliminado, pero sigue siendo un equipo grande. Nuestro objetivo es respetar a todos los equipos tenga el nombre que tenga. Sabemos de la capacidad que tenemos y vamos a buscar los tres puntos que nos ubiquen mejor en la tabla y nos ayuden en el tema de la Reclasificación. Asimismo, queremos terminar de la mejor manera este torneo, ojalá muy cerca de los ocho”, manifestó el técnico Pérez.



Para este partido el técnico no definió por completo su nómina, pero todo indica que utilizará a los mismos once jugadores que empataron 1-1 contra Deportes Tolima, en condición de visitantes, el jueves pasado.



“Tenemos un muy buen grupo, la intención de nosotros es salir en todos los partidos a buscar el resultado. Sabemos que hay un equipo con grandes capacidades. Me gusta la actitud de los muchachos. Contra Junior vamos a tratar de subir las líneas, ser más ofensivos y demostrar que tenemos capacidad de ir al frente. El equipo sabe que se puede y que vamos a luchar por tener varias oportunidades de gol”, concluyó el estratega.



Felipe Chará, por su parte, manifestó: “En el partido de este domingo vamos a ofrecerle y agradecerle a las madres por lo más preciado que tenemos que es la vida. Es por eso que las queremos invitar este domingo para que nos acompañen desde la tribuna”.

Alineaciones probables:

Rionegro Águilas: Ernesto Hernández; Daniel Muñoz, Jhon Valencia, Hanyer Mosquera y Fabio Rodríguez; Jhon Javier Restrepo, Juan Giraldo, Luis Hurtado y Luis Mosquera; Daniel Hernández y Roque Caballero.

D.T.: Óscar Pérez.



Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Deivy Balanta, Alexis Pérez, Germán Gutiérrez; Enrique Serje, Leonardo Pico, James Sánchez, Jarlan Barrera; Édinson Toloza, Roberto Ovelar.

D.T.: Julio Comesaña.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro