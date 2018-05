Patriotas, sin margen de error, enfrenta al Tolima en Tunja

El equipo boyacense se juega este domingo su propia ‘final’ cuando reciba a Deportes Tolima, en el gramado de La Independencia, en búsqueda del cupo que le permita disputar los cuartos de final de la Liga.

Para enfrentar el decisivo compromiso, el estratega local Diego Andrés Corredor Hurtado tiene dispuesto lo que será el esquema táctico que tendrá para recibir de nuevo al elenco ‘vino tinto y oro’ al que enfrentó el miércoles pasado por Copa Colombia y con el que dejó escapar una victoria en el último minuto de juego



La escuadra boyacense llega al último partido del campeonato con la enorme posibilidad de no depender de nadie, pues un resultado positivo, ya sea una victoria y un empate, le entregarán el tiquete para avanzar a la siguiente ronda del rentado nacional. Inclusive una derrota lo dejaría con posibilidad, pero entraría a depender de otros resultados.

Para esto es indispensable que estemos confiados, salir bien dispuestos al campo, estar atentos y muy concentrados, y luego atacar con precauciones

“Tenemos que ganar a Tolima para no depender de nadie y así conseguir la clasificación. Para esto es indispensable que estemos confiados, salir bien dispuestos al campo, estar atentos y muy concentrados, y luego atacar con precauciones”, es el pensamiento que tiene el joven orientador tunjano Diego Andrés Corredor Hurtado sobre la manera como su equipo debe afrontar el partido.



Solamente dos jugadores están en duda en la formación inicialista del conjunto del altiplano. El defensor central Davinson Monsalve y el atacante Carlos Mosquera, quienes sufrieron sendos traumas musculares.



Tanto Monsalve como Mosquera tendrán revisión médica un tiempo antes del juego y si la evolución es positiva tendrán la posibilidad de conformar el once que dispute el lance definitivo de este campeonato. En caso de no ser habilitados, el zaguero panameño Azmahar Ariano sería el reemplazo de Monsalvo y Mario Álvarez el de Mosquera.

Tolima será el juez deportivo de Patriotas

Ya con un lugar asegurado dentro de los cuatro primeros en la tabla de posiciones, pero con el objetivo de seguir sumando de cara a la reclasificación, Deportes Tolima viajó a Tunja para cerrar el todos contra todos ante Patriotas.



Los dirigidos por Alberto Gamero visitan por segunda vez en menos de cinco días el estadio La Independencia, el pasado miércoles jugaron frente a Patriotas por Copa, igualando 1 por 1, la anotación Pijao fue de Sebastián Villa.



Para el juego decisivo de este domingo, no estarán con Tolima, Luis Paz y Rafael Carrascal por acumulación de amarillas, pero retornan a convocatoria Rafael Robayo y Ángelo Rodríguez, con respecto al partido del pasado miércoles.

La intención es sumar la mayor cantidad de puntos, al frente vamos a tener un rival que tiene la necesidad de ganar para asegurarse en los ocho

"La intención es sumar la mayor cantidad de puntos, al frente vamos a tener un rival que tiene la necesidad de ganar para asegurarse en los ocho, por eso no tenemos que relajarnos y confiarnos" indicó el goleador Ángelo Rodríguez previo al viaje hacia la capital de Boyacá.



Otra novedad que tendrá la nómina del Vinotinto y Oro es la aparición en Liga del volante Walter Restrepo, que fue la última incorporación para este campeonato, el mediocampista nacido en Estados Unidos pero con padres tolimenses debutó a mitad de semana en Copa.

Alineaciones probables

Patriotas: Diego Martínez, Miller Mosquera, Azmahar Ariano, Jerson Malagón, Federico Arbeláez; Iván Rivas, Andrés Ávila, Exequiel Benavidez, Ómar Pérez; Diego Álvarez y Mario Álvarez.

DT: Diego Corredor.



Deportes Tolima: Joel Silva; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Luis Payares, Omar Albornoz; Rafael Carrascal, Carlos Rentería, Walter Restrepo, Yohandry Orozco; Ángelo Rodríguez, Robin Ramírez.

D.T.: Alberto Gamero.





ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja





GUILLERMO GONZALEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué.