Patriotas también sueña con la Liga, recibe en Tunja a Rionegro

Después de lograr la clasificación a la semifinal de la Copa Águila a mitad de semana frente a Atlético Nacional en Medellín, Patriotas llega motivado a disputar la fecha número 11 de la Liga frente a Rionegro Águilas.

El conjunto ‘Rojo’ de Boyacá espera este domingo, desde las 2:00 de la tarde, conquistar su primera victoria en condición de local en el rentado colombiano, por eso saldrá a buscar marcar la diferencia desde el primer minuto de juego, ya que el objetivo es volver a la lucha por la clasificación entre los ocho mejores equipos del país.

Tenemos un gran equipo y lo hemos demostrado en cada presentación que hemos hecho

“Tenemos un gran equipo y lo hemos demostrado en cada presentación que hemos hecho y vamos a jugar los partidos que nos quedan como si fueran finales, puesto que nuestro objetivo es llegar a instancias definitivas en el campeonato”, manifestó Omar Vásquez, volante de Patriotas.



A su turno, el estratega tunjano Diego Corredor indicó que pese a la corta nómina con la que cuenta, esperan poder seguir rindiendo en los dos torneos que está afrontando (Copa y Liga).

Tenemos que estar muy atentos a nuestra parte defensiva, ya que Rionegro tiene jugadores muy hábiles en la zona delantera

“Tenemos que estar muy atentos a nuestra parte defensiva, ya que Rionegro tiene jugadores muy hábiles en la zona delantera, pero lo importante también es no tanto pensar en el rival sino pensar en el buen fútbol que hacemos y enfocarnos en esa mentalidad que este grupo ha adquirido de jugar de tú a tú y no creerse superior al adversario”, dijo.



Para este compromiso el técnico boyacense podrá disponer de todo su plantel, ya que no tiene jugadores sancionados ni con problemas físicos.

Son últimos

Rionegro Águilas espera lograr su primera victoria como visitante frente a Patriotas

El equipo antioqueño es el último de la tabla, sólo ha conseguido seis puntos de 30 que ha disputado.



En Rionegro Águilas los ánimos no están por lo alto pero confían que este domingo, a las 2:00 de la tarde cuando visiten a Patriotas, puedan alzar vuelo y conseguir la primera victoria en condición de visitante.

Los muchachos vienen soportando hace semanas esta racha que no es nada positiva

“Los muchachos vienen soportando hace semanas esta racha que no es nada positiva. Estamos trabajando con esfuerzo, entrega y exigencia para poco a poco salir y encarar los partidos que nos permita lograr resultados más positivos”, analizó el técnico Diego Edison Umaña sobre el presente de las Águilas en la Liga II.



Dijo también que el equipo, pese a que mezcla jugadores jóvenes y experimentados, no ha alcanzado ese estado en el que haya un once ideal en donde cada jugador ponga lo mejor y cumpla con lo que debe hacer en la cancha.

Así vamos a lograr el resultado que todos queremos. Nosotros estamos con la prisa de ganar

“El ideal es que cada jugador se enfoque en el juego, que deje lo todo lo demás de lado y se concentre en lo que está sucediendo en el momento del juego, se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Así vamos a lograr el resultado que todos queremos. Nosotros estamos con la prisa de ganar. Lo más importante es la concentración y el enfoque. Esto nos permitirá los tres puntos”, analizó Umaña.



De Patriotas de Boyacá comentó que es un gran rival, que va a querer hacer un partido difícil. También señaló que ser visitantes lo hace más complicado, pero que esperan que las cosas le salgan bien.



Entretanto, para el volante Juan Giraldo, el momento que vive el equipo es complicado y difícil, "Esperamos salir de este bache tan incómodo en el que estamos. Sabemos que vienen grandes cosas para el equipo, tenemos que sobrellevar estas situaciones que nos afecta, pero a pesar de los malos resultados nos anteponemos internamente”, confesó Giraldo.



También señaló que el partido en Tunja va a ser complicado porque es un rival que viene en alza.

Va a ser un duelo que se ganará haciendo las cosas de la mejor manera y con mucha responsabilidad

“Patriotas es un rival que nos lleva cuatro puntos, que está también en la parte baja de la tabla pero viene en alza, y eso los llena de gran ímpetu y confianza. Va a ser un duelo que se ganará haciendo las cosas de la mejor manera y con mucha responsabilidad”, concluyó Giraldo.



El equipo que jugará en Tunja será el mismo que actuó el fin de semana pasado en la derrota contra Envigado. No obstante, no podrá jugar John Javier Restrepo, quien vio la roja y en esta fecha estará suspendido.

Posible alineación:

Patriotas: Álvaro Villete; Jesús Murillo, Óscar Cabezas, Danilo Arboleda y Nicolás Carreño; Rafael Robayo, Larry Vásquez, Carlos Mosquera, Omar Vásquez; Mauricio Gómez y Edis Ibargüen.

D.T.: Diego Corredor.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Fernei Ibargüen y Luis Mosquera; Juan Esteban Suescún, Harold Rivera, Fabio Burbano y Cristian Maidana; Dany Cure y Agustín Vuletich.

D.T.: Diego Edison Umaña.



César Correal Navarro

Para EL TIEMPO

Tunja





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro