América va por la clasificación en su visita a Patriotas

Después de cinco años y cinco meses se volverán a encontrar en el estadio La Independencia de Tunja Patriotas y América de Cali, en el que el equipo de Boyacá espera alcanzar el triunfo para estar cerca al grupo de los ocho.

Solamente dos juegos han disputado ambas escuadras en el fútbol colombiano y se dio en la extinta promoción en 2011, donde el subcampeón del ascenso se medía en dos choques ante el penúltimo del descenso, y ese le correspondió a Patriotas y América, en el que en la ida en Tunja terminó 1-1 con tantos de Anuar Guerrero (Patriotas) y James Cabezas (América), mientras que el juego de vuelta culminó con el mismo marcador, con anotaciones de Jairo Castillo (América) y Anuar Guerrero (Patriotas).



“Hay que respetar a los rivales jugando bien en casa y sé que va a ser un partido muy bonito para ambas hinchadas que lleguen al estadio. Nosotros no tenemos opciones de dar más ventaja en condición de local y debemos aprovechar esa localía y las opciones que generemos en el arco rival para marcar la diferencia y quedarnos con la victoria”, señaló Nicolás Carreño, lateral de Patriotas.



Para los dos equipos este partido será muy importante, ya que el cuadro boyacense aspira a entrar a los ocho y la victoria será fundamental para seguir en carrera por estar en la liguilla, ya que actualmente se encuentra en la décima posición con 20 puntos. Por su parte, el elenco ‘escarlata’ se ubica en la tercera posición con 27 unidades, pero con dos partidos más y necesita sumar para clasificar a los ocho y alejarse del descenso.



Para este compromiso, que se disputará a las 5:30 p.m., el estratega tunjano Diego Corredor no contará con el lateral venezolano Edgardo Rito, quien aún no se recupera de una lesión y tendrá en el terreno de La Independencia de Tunja al mismo equipo que viene de empatar 1-1 contra Jaguares como visitante.

América va por la clasificación

En el estadio La Independencia de la capital de Boyacá, América de Cali enfrentará en condición de visitante a Patriotas, por un duelo más de la fecha 16 de la I. La cita será este sábado a las 5:30 p.m.



Este es el primero de los últimos tres partidos que le restan al conjunto 'escarlata' en el 'todos contra todos' de la Liga I. Y esto tiene que ver, con que América de Cali ya disputó sus compromisos de las fechas 17 y 19: contra Deportivo Cali y Santa Fe, respectivamente.



Serán tres compromisos fuera de su casa, en los que la institución americana buscará mínimo 4 unidades, que lo consoliden en las instancias finales. Este sábado visitando a Patriotas, luego el 13 de mayo, en el Atanasio Girardot, enfrentando al DIM y, por último, en la fecha 20, contra el difícil Atlético Bucaramanga del 'Pecoso' Castro.



Éder Castañeda, defensor del conjunto americano, desde que tuvo la oportunidad de regresar al once titular ha sostenido su lugar en el grupo inicialista en demérito de Efraín Cortés. El central confesó cuál es la premisa de su equipo en Tunja.



"Debemos ir a buscar por fuera lo que perdimos en casa. Esa es nuestra mentalidad y vamos con el deseo de sumar tres puntos que nos permitan la clasificación. Será un rival que va a salir a atacarnos y, más estando de locales, así que esperamos prepararnos para entregar el máximo y obtener la victoria", sostuvo Castañeda.



"Vamos a Tunja a sumar de a tres, América está urgido de ello para la clasificación y por el tema del descenso. Así que no nos vamos a esconder, sino que vamos a jugar mano a mano", complementó.



En ese orden de ideas, el defensor central Efraín Cortés, es una de las ausencias en la lista de convocados por Hernán Torres para visitar a Patriotas. Así, los tres centrales que lleva el técnico americano a Tunja son Diego Herner, Éder Castañeda y Ánderson Zapata.



La otra ausencia en el once titular de América de Cali está relacionada con el lateral Iván Vélez, quien venía defendiendo la banda izquierda 'escarlata'. Vélez no podrá disputar este compromiso por acumulación de tarjetas amarillas.



Esto conlleva a que el lateral por derecha sea Arnol Palacios. El ‘Coco' cuando ha tenido oportunidad de jugar, siempre dejó satisfecho al estratega Torres.

Por su parte, el delantero uruguayo Santiago Silva ya se recuperó de su inconveniente físico y hace parte de la lista de concentrados. No obstante a esto, al parecer quién acompañará a Cristian Martínez Borja en la dupla de ataque será Juan Camilo 'El cucho' Hernández.

Alineaciones probables

Patriotas Boyacá: Álvaro Villete; Jesús David Murillo, Danilo Arboleda, Óscar Cabezas y Nicolás Carreño; Raúl Loaiza, Larry Vásquez, Omar Vásquez, Mauricio Gómez; Uvaldo Luna, César Valoyes.

D.T.: Diego Corredor.



América de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Arnol Palacios; Camilo Ayala, Johnny Mosquera; Steven Lucumí, Brayan Angulo; Cristian Martínez Borja, Juan Camilo Hernández.



D.T.: Hernán Torres



César Correal Navarro

Para EL TIEMPO

Tunja



Nelson Sandino

Redacción Futbolred

Cali