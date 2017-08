Patriotas, en busca de un nuevo aire, recibe en Tunja a la Equidad

La victoria tres goles por dos frente a Atlético Nacional a mitad de semana en Tunja, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Águila, le dio ‘aire en la camiseta’ a Patriotas.



El onceno ‘Rojo’ de Boyacá, que tan solo ha obtenido un triunfo en nueve partidos que ha disputado de la Liga Águila, llega motivado para enfrentar a La Equidad por la décima fecha del rentado nacional en La Independencia.

"La victoria frente a Nacional nos devuelve la confianza y nos da un envión anímico importante. Esto nos sirve para seguir creyendo en el trabajo que hacemos”, indicó Diego Corredor, director técnico de Patriotas para quien este sábado será vital sumar de a tres para acercarse de nuevo al grupo de los ocho.



El duelo entre boyacenses y bogotanos por la décima fecha del campeonato tendrá lugar hoy, a partir de las 3:15 de la tarde, en el estadio La Independencia de Tunja.



“Tenemos que salir a buscar el partido, pero tenemos que hacer un juego muy inteligente y equilibrado, pues vamos a enfrentar a un equipo de mucho cuidado como La Equidad, por eso tenemos que ser muy precavidos”, dijo el estratega tunjano, quien cuestionó el horario en el que se jugará el compromiso.



“Va ser complicado para los dos equipos, ya que por el horario la cancha se pone pesada y el balón no rueda bien. El rendimiento no es el mismo que si se jugara en horario nocturno”, dijo.

Corredor agregó que podría registrarse un cambio con respecto al juego de mitad del miércoles pasado. Al terreno de juego no iría el volante Mauricio Gómez por una molestia muscular e ingresaría en su lugar Carlos Rodríguez.



“Estamos esperando la respuesta del cuerpo médico, si jugara Mauricio Gómez no lo haría los 90 minutos para no exponerlo a una lesión que lo podría tener por fuera de tres a cuatro semanas”, aseguró Diego Corredor.



Actualmente el elenco ‘Rojo’ se sitúa en la casilla 15 de la clasificación general con nueve puntos, producto de un partido ganado, seis empatados y dos perdidos, mientras que el conjunto ‘Asegurador’ se ubica décimo con 12 unidades.

Posible alineación:

Patriotas: Álvaro Villete; Jesús Murillo, Danilo Arboleda, Óscar Cabezas y Nicolás Carreño; Larry Vásquez, Rafael Robayo; Déiver Parra, Omar Vásquez, Mauricio Gómez (Carlos Rodríguez) y César Valoyes (5).

D.T.: Diego Corredor.





César Correal Navarro

Para EL TIEMPO

Tunja