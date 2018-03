Patriotas, por un nuevo triunfo en casa, enfrenta a Envigado

Un duro examen tendrá que afrontar este domingo Patriotas Boyacá en condición de local, desde las 2:00 p.m., frente a Envigado, equipo que tiene la necesidad imperiosa de sumar para no seguir cayendo en la tabla de posiciones de la Liga.



El cuadro ‘Rojo’ de Boyacá se ha convertido en el equipo a vencer por las demás escuadras que afrontan el torneo, y esto se debe nada más y nada menos, que al gran juego que viene mostrando en cada uno de los partidos, el cual lo tienen marcando la pauta en este primer semestre.

Por eso, Envigado seguramente llegará al estadio La Independencia de Tunja con todas las precauciones necesarias para evitar que el equipo revelación del torneo colombiano le haga daño y se quede con los puntos, situación que esperan aprovechar los dirigidos por Diego Corredor que en casa se han convertido en una escuadra muy fuerte.

En Pasto hicimos un buen partido, pero desafortunamente cometimos un error que nos costó el empate.

“En Pasto hicimos un buen partido, pero desafortunamente cometimos un error que nos costó el empate. Ante Envigado tenemos que salir a jugar como hemos venido jugando en casa, con inteligencia, apertura por las bandas, buen manejo del balón y aprovechando las opciones que generemos”, aseguró Jerson Malagón, defensor de Patriotas.



Para afrontar este partido por la novena fecha del rentado colombiano, Patriotas no contará con el volante Miller Mosquera, quien fue expulsado en el juego anterior frente a Pasto, su lugar lo tomará Jhon Velásquez. Por otro lado, el centrocampista creativo Omar Sebastián Pérez podría retornar al equipo tras recuperarse de una lesión



‘Rojos’ y ‘Naranjas’ se han encontrado en la capital boyacense en seis oportunidades desde el 2012, con una ligera ventaja para el cuadro de Boyacá con tres victorias, un empate y dos derrotas. La más reciente disputa entre Patriotas y Envigado en Tunja se cumplió el pasado 25 de mayo de 2017 por a jornada 20 de la Liga Águila con triunfo para el cuadro de casa 3-1, con tantos de Mauricio Gómez, Duman Herrera y César Valoyes, el descuento de la visita lo consiguió Diego Moreno.

Envigado no quiere ceder puntos en la Liga

El club antioqueño no gana un partido desde el día que venció 1-0 a Once Caldas hace cuatro fechas. Los ocho puntos que lo tuvieron en la parte alta de la tabla hoy lo tienen en la casilla 16, con un partido menos (tercera fecha contra Junior, que será este 21 de marzo).



Al técnico Envigadeño, Rubén Darío Bedoya, estas cifras no le gustan, pues desea de nuevo al equipo que arrancó las primero cuatro fechas sumando puntos.



Así entonces, luego de caer aparatosamente contra Santa Fe con una goleada de 0-3, en su estadio, la misión que le puso a los jugadores es recuperar los puntos perdidos contra Patriotas en Tunja.

No será un partido fácil pero la idea es volver a sumar porque no queremos complicarnos en la tabla del Descenso

“No será un partido fácil pero la idea es volver a sumar porque no queremos complicarnos en la tabla del Descenso y deseamos estar en los primeros puestos de la Liga para pasar a los Cuadrangulares finales”, expresó Bedoya.



Señaló que espera una respuesta positiva de los jugadores y que el nivel del equipo suba nuevamente para recuperar terreno y la confianza en sus jóvenes jugadores.



El equipo de viajeros será el mismo que actuó contra Santa Fe más la presencia de Juan Ochoa, quien se perdió la última fecha por cumplir la sanción de la Dimayor al haber sido expulsado contra Tolima.

Alineaciones proables

Patriotas: Diego Martínez; Federico Arbeláez, Jerson Malagón, Davinson Monsalve, Santiago Roa; Larry Angulo, Nicolás Palacios, Iván Rivas, Jhon Velásquez; Diego Álvarez y Carlos Mosquera.

D.T.: Diego Corredor.



Envigado: Jefersson Martínez; Nelson Lemus, Camilo Mancilla, Santiago Noreña, Daniel Londoño, George Saunders, Iván Rojas, Duván Vergara, Yeison Guzmán, Michael López y Wilfrido De La Rosa.

D.T.: Rubén Bedoya.





César Correal Navarro

Para EL TIEMPO

Tunja





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado