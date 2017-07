Patriotas quiere su primer triunfo como local contra Deportivo Pasto

Luego de haber quedado al margen de la Copa Sudamericana, dejando una buena imagen en el continente, Patriotas se enfoca ahora en los torneos colombianos de la Liga y la Copa Águila.



El primer reto que deberá afrontar el cuadro que orienta el tunjano Diego Corredor será el de este domingo, a partir de las 2:00 de la tarde, ante el Deportivo Pasto en estadio La Independencia de Tunja, por la quinta fecha del rentado nacional.

“Estamos convencidos y siempre va a ser una constante nuestra, no ceder puntos en casa. Aunque no nos ha quedado mucho tiempo para recuperar y entrenar, nos hemos preparado muy bien, estamos con la actitud y toda la entereza para afrontar los retos que se avecinan”, indicó Larry Vásquez, volante de Patriotas.



El jugador de 24 años aseveró que el equipo es consciente que no pude seguir cediendo puntos en la capital boyacense.

“En casa está la clasificación a las finales de la Liga y más con estos equipos que están tan comprometidos, por eso tenemos que imponerles las condiciones e ir por el partido. Pasto se ha caracterizado por ser un plantel al que le gusta tener la pelota y, seguramente, van a venir a proponer, pero nosotros tenemos que hacer valer nuestra localía”, manifestó Vásquez.



A su turno, el lateral boyacense Nicolás Carreño afirmó que el cuadro ‘Rojo de Boyacá’ necesita ganar para sumar puntos y seguir metido en la pelea.



“Pasto tiene jugadores desequilibrantes, por eso hay que estar muy concentrados. Vamos a hacer un trabajo serio, de mucha paciencia y de desgaste hacia ellos, aprovechando, eso sí, las opciones de gol que realicemos”, expresó el sogamoseño.

Enderezar camino

Con la ilusión de conseguir el resultado positivo, luego de la derrota sufrida en Montería contra Jaguares, el Deportivo Pasto espera enderezar el camino en el estadio de la Independencia, cuando este domingo en la tarde se enfrenta a Patriotas.

Flabio Torres, el estratega pastuso considera que esta es “una linda oportunidad de un buen resultado” con el propósito de seguir sumando y mantener la ilusión de estar en la fiesta de los grandes a finales del año, estimando que por el momento la tendencia se mantiene, esperando conseguir resultados en calidad de visitante y volver a ser fuerte en casa.



El presidente de la institución médico Oscar Casabón ha indicado, que espera que los jugadores Cristian Jacome, quien viene a préstamo de Atlético Nacional por un año y del argentino Gastón Cellerino, un delantero que viene de jugar en Malasia, sean un buen aporte para el equipo y seguir conquistando puntos en los estadios nacionales y retornar a una competencia internacional.



De otra parte, con gran optimismo se recibió la noticia relacionada con la petición formulada por el gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano, de pedirle a la Dimayor se incluya para el 2018 un equipo de Tumaco, la cuna de grandes futbolistas, para hacer parte del listado de instituciones en la Primera “B”, equipo que podría llamarse Atlético Nariño, conjunto conformado con jugadores de la tierra.

Alineaciones probables:

Patriotas: Álvaro Villete; Jesús Murillo, Óscar Cabezas, Danilo Arboleda y Nicolás Carreño; Larry Vásquez, Rafael Robayo, Larry Angulo y Carlos Mosquera; Edis Ibargüen y Mauricio Gómez.

D.T.: Diego Corredor.



Deportivo Pasto: Andrés Mosquera, Yonni Hinestroza, Diego Peralta, Luis Payares, Harrinson Canchimbo, Yesus Cabrera, Carlos Giraldo, Jhon Valencia, Marcos Aguirre, Javier Reina y Robin Ramírez.

D.T.: Flabio Torres.





RAMIRO ROSERO

Para EL TIEMPO

Pasto