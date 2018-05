Tolima visita al Once Caldas pensando en llegar a semifinales de liga

Después de ser goleado 4-1 por Alianza Petrolera, la clasificación del Once Caldas se convirtió en el milagro de la última fecha de la Liga, escenario que puso a los caldenses a disputar los cuartos de final del campeonato colombiano.

Los cafeteros recibirán a Deportes Tolima, con el ánimo de pegar primero y marcar una diferencia que les permita cerrar la llave en Ibagué con su cupo directo a las semifinales, sin embargo, viven un difícil momento deportivo, antesala negativa y causante de dudas, en cuanto al desempeño que puedan tener los manizaleños.



El técnico Hubert Bodhert conoce las limitantes de sus dirigidos, pero demuestra trabajo, orden, liderazgo y cree en su proceso, pese a los picos altos y bajos de sus deportistas, quienes deberán corregir las falencias defensivas y de medio campo expuestas a lo largo del torneo.

Vienen cambios sustanciales que creo que le van a dar un ambiente y un aire diferente a este equipo para la necesidad que tenemos

“Vienen cambios sustanciales que creo que le van a dar un ambiente y un aire diferente a este equipo para la necesidad que tenemos en el día de mañana (domingo), solo esperemos de que las cosas anden bien. Tenemos fe de que vamos a revertir y a volver nuevamente a un juego que nos de la victoria”, dijo Bodhert.



Las variantes propuestas por el entrenador serán la reaparición de los defensores Yonni Hinestroza y Sebastián Palma por Miguel Nazarit y David Gómez, entre tanto, Hárrison Henao acompañará en la zona de recuperadores a Mauricio Restrepo y se confirma la presencia de Luis Sinisterra y Ray Vanegas, en la mitad del terreno al lado del habitual titular Yesus Cabrera.

sabemos que nos ha costado ganar, estamos en nuestra casa y esperamos tener un buen compromiso

“Conscientes con Tolima, con todos los resultados que hemos tenido, sabemos que nos ha costado ganar, estamos en nuestra casa y esperamos tener un buen compromiso, tanto en lo individual y en lo colectivo”, comentó Hinestroza.



En el frente de ataque reaparece el venezolano Édder Farías, quien desplaza al opaco César Amaya.



“Vamos a jugar un partido bastante intenso, complicado, en una tanda de grupos en el que Tolima viene bien, creo que nos hemos preparado de la mejor manera para enfrentar este compromiso, hay muchas ganas de que se venga el domingo y hacer un buen papel”, manifestó Farías.



Los ‘blancos’ tuvieron sesión de práctica en la mañana del sábado, previa al encuentro en Palogrande.

Tolima quiere pegar primero en su visita al Once Caldas

Despues de la positiva segunda parte del todos contra todos, que lo llevó a ubicarse dentro de los cuatro mejores del campeonato, el equipo de Ibagué se clasificó a los cuartos de final sumando 33 puntos, con un registro de 9 partidos ganados, 6 empatados y 4 perdidos de 19 jugados.



Deportes Tolima encara los cuartos de final de la Liga, en la serie corta frente al Once Caldas, rival que en un juego de circunstancias “raras” derrotó en Manizales el pasado 11 de abril por la fecha 14, con marcador de 1 por 0, anotación de uno que será ausencia en el vinotinto y oro en esta ronda, Carlos Robles.



Estas fases del campeonato son otra historia y se arranca desde ceros, por esta razón los dirigidos por Alberto Gamero no quieren dejar nada al azar, con la experiencia de la temprana eliminación en Copa a mitad de semana, cuando cayó a manos de Patriotas que lo derrotó desde los lanzamientos del punto de pena máxima, por eso los jugadores pijaos han sido enfáticos en afirmar que no se pueden confiar en los números de las últimas siete fechas del blanco de Manizales.

tenemos que mantener el ritmo de juego y la determinación que hemos tenido para salir a buscar los partidos desde el arranque

“Esta serie es abierta, Caldas no tuvo un buen remate del todos contra todos pero eso no puede darnos pie a confiarnos, tenemos que mantener el ritmo de juego y la determinación que hemos tenido para salir a buscar los partidos desde el arranque, si queremos imponer condiciones y venir con un buen resultado a definir en casa” indicó el volante Rafael Robayo que se ha convertido en el eje de la zona de recuperación del plantel tolimense.



Durante la semana se ha manejado la duda sobre quien será el arquero titular, de un lado está la experiencia y aceptación de un amplio sector de la hinchada que tiene el paraguayo Joel Silva, del otro las condiciones mostradas durante varias fechas que estuvo el guaraní por fuera a causa de una lesión y a la vez determinación técnica que inclinarían la balanza hacia Álvaro Montero, a esto se suma que Silva dejaría el equipo a mitad de año y la recomendación sería darle partidos al joven Montero, que en ultimas tendría la responsabilidad este domingo en Manizales.

18 guerreros por una camiseta, una ciudad y un departamento en busca de la victoria y la gloria de la mano de un técnico profesional y con sentido de pertenencia por la institución, Alberto Gamero. #VamosPijaos pic.twitter.com/eHY0RdlKXF — Club Deportes Tolima (@cdtolima) 12 de mayo de 2018

Otro que se dice no continuaría con el cuadro pijao para el siguiente torneo es Marco Pérez que saldría por decisión del técnico Gamero, mientas que al rematar la semana empezó a circular la versión de un posible interés de Boca Juniors por el extremo Sebastián Villa que sería el remplazo de Cristian Pavón que al parecer tiene los días contados en el Xeneise.



Volviendo al partido frente al Caldas, en defensa estaría como lateral derecho Nilson Castrillón, en el costado opuesto se daría continuidad a Danobis Banguero, mientras que para el mediocampo se continuará con el esquema de 3-2, el cual le ha dado solides en marca y mayor manejo del balón en zona media, dejando como ha sido característico un solo punta que será Ángelo Rodríguez.

Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Diego Peralta, Sebastián Palma y Geisson Perea; Hárrison Henao y Mauricio Restrepo; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera y Ray Vanegas: Édder Farías.

D.T.: Hubert Bodhert.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Luis Payares, Danobis Banguero; Luis Paz, Rafael Robayo, Rafael Carrascal, Sebastián Villa, Yohandry Orozco; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alberto Gamero.







RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA









GUILLERMO GONZALEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué