Once Caldas defenderá el liderato de la Liga contra Medellín

Después de rescatar un punto de oro en la sexta fecha frente a Boyacá Chicó, el Once Caldas se dispone a recibir a Independiente Medellín, este miércoles a las 6 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales, con el ánimo de encontrar su quinta victoria en la Liga.

El conjunto manizaleño sabe que enfrentará a un rival de peso histórico, que llega con el orgullo herido, a causa de haber sufrido dos derrotas consecutivas, contexto que le exige un triunfo, sin embargo, el caldense no se asusta ante la necesidad de su contrincante y espera dar un nuevo golpe de autoridad, en procura de seguir distanciándose del temido descenso, aparte defiende el liderato ante un conjunto llamado a ocupar los primeros lugares y candidato para alzarse con la primera estrella del 2018.



“Sigo pensando que nosotros no tenemos techo aún, estamos en crecimiento y que hoy somos líderes y yo declaro que seguiremos siendo líderes y tenemos que mantenernos lo que más podamos, y que este equipo tiene que estar en posiciones privilegiadas, porqué ya los grandes empezaron a despertar y esto se va a poner bueno y la pelea es codo a codo. La pelea es peleando”, dijo el técnico Hubert Bodhert, visiblemente emocionado por el momento vivido con el ‘balnco’.



Si bien el ‘poderoso’ muestra deficiencias en su funcionamiento colectivo, se reconoce el peligro de sus individualidades, circunstancia por la cual habrá presión y marca constante sobre sus hombres referentes.



“Ellos tienen muy buenos atacantes, debemos primero tener seguridad y es fundamental mantener el cero atrás”, manifestó el central Miguel Nazarit.

Los antioqueños deben observar de cerca el trabajo del venezolano Édder Farías, delantero que comanda la tabla de goleadores, y uno de los grandes responsables del funcionamiento ofensivo del cafetero, no solo por sus anotaciones, sino también por su participación en jugadas que han terminado en el fondo de las redes adversarias.



Los ‘albos’ anuncian dos novedades: Luis Sinisterra reemplazará a Luis Sierra y Sergio López ocupará un lugar en la titular, tras conocerse la salida de Uvaldo Luna.

“Vamos a seguir con lo que estamos realizando, continuaremos con la presión y la verticalidad, sabemos que Medellín tiene futbolistas importantes, debemos neutralizarlos y ser contundentes a la hora definir”, comentó Sinisterra.



Once Caldas con 13 unidades en la tabla de posiciones, es custodiado por Nacional, que presenta el mismo rendimiento; Medellín, tercero del rentado registra 12 puntos.

Medellín buscará arrebatarle la punta al Once Caldas

Deportivo Independiente Medellín visita al Once Caldas este miércoles desde las 6 p. m. en el estadio Palogrande de Manizales, por la séptima fecha de la Liga I-2018.



El mal momento que atraviesa el equipo del pueblo quiere llegar a su final cuando se vea las caras frente al líder del campeonato. Varios cambios presentará la escuadra roja en su travesía a tierras caldenses; Sebastián Macías, Jhon Hernández y William Parra no fueron convocados por decisión técnica. Por el contrario, Yulián Anchico, Elvis Mosquera y Didier Moreno regresan a la lista.



Moreno, quien vio la tarjeta roja contra Rionegro Águilas, regresa al equipo luego de pagar la sanción de una fecha. El chocoano palpitó el partido ante el ‘albo’ y quiere romperles el invicto que ellos tienen en condición de local.



“Once Caldas es un equipo que juega bien, que intenta mantener la pelota durante gran parte del partido. Nosotros poder quitársela y hacer nosotros un buen uso del balón, generar opciones de gol y ser contundentes”, señaló el volante chocoano.



Sobre los errores cometidos en las últimas fechas, Didier comentó que “hemos perdido un poco en la generación de juego, debemos retomar ese ritmo que tuvimos en las primeras cuatro fechas, volver a poner en cancha nuestra identidad y hacernos fuertes”.



Ansioso por el debut, Yulián Anchico viaja a Manizales con la ilusión de ser titular, hacer un buen trabajo y ser solidario en lo colectivo contra la escuadra caldense. “Yo llevo muchos años en el fútbol colombiano, he tenido buenos y malos momentos, en el momento que tenga la oportunidad voy a tratar de aportar, satisfacer las expectativas que la gente tiene en mí”, declaró.



Finalmente, el técnico Ismael Rescalvo exaltó el trabajo de Hubert Bodhert un técnico al cual respeta y quiere enfrentar con lo mejor de su nómina. “Está mostrando un buen rendimiento en casa, es un equipo que poco a poco va cogiendo la mano del técnico, es un equipo que está con mucha confianza. Es un equipo de buen nivel, para nosotros es importante no cometer los errores que tuvimos en los partidos pasados”.

Alineaciones probables

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea y Andrés Felipe Álvarez; Mauricio Restrepo; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Sergio López y Ray Vanegas; Edder Farías. D.T.: Hubert Bodhert.



Medellín: David González; Yulián Anchico, Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Rodin Quiñones, Yairo Moreno; Germán Ezequiel Cano y Juan Fernando Caicedo. D.T.: Ismael Rescalvo.



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales



JUAN CAMILO ÁLVAREZ

Corresponsal Futbolred

Medellín