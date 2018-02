Once Caldas se juega la permanencia en la A, arranca contra Jaguares

El arranque de la Liga le significará al Once Caldas un verdadero reto, pues iniciará la temporada 2018, con el fantasma de la B a sus espaldas. El conjunto de Manizales empieza el año con 93 puntos, solo tres de ventaja con respecto a Huila y a los ascendidos Boyacá Chicó y Leones , contexto exigente para el ‘blanco’, en procura de mantener la categoría.

Los ‘albos’, igualmente deberán luchar con el también amenazado Alianza Petrolera, que comparte el mismo promedio del club caldense; como se exponen las cosas, los orientados por Hubert Bodher necesitan superar sus dificultades administrativas y su desorden deportivo, escenarios que de no mejorar pondrían a un tercer equipo del eje cafetero en la segunda división del fútbol profesional colombiano, infierno vivido por Pereira y Quindío.

El entrenador cartagenero será el responsable de devolverle la ilusión al onceno manizaleño y su primer objetivo es sumar una victoria contra Jaguares de Córdoba, su antiguo plantel, elenco del que salió como el técnico revelación del 2017, carta de presentación por la cual fue contratado por ‘blanco-blanco’.

“Jaguares es un rival como me hubiese tocado cualquier otro, que asterisco tiene este, que lo conozco. Yo visualizo una gran victoria, fácil no va a hacer y sé que al final va a ser duro, nos va tocar pelearla hasta el último minuto, pero visualizo una victoria en este Once Caldas”, dijo Bodhert.



En procura de sostenerse en la A, el Caldas ha confirmado 11 contrataciones, sin embargo, se ´conserva la columna vertebral del grupo de jugadores, quienes deberán adaptarse a la idea futbolística del nuevo orientador y de paso darle apoyo y confianza a los nuevos compañeros.

Entrenamos esta mañana en el Palogrande. Se acerca el momento de regresar a la competencia. Mañana terminaremos la preparación y nos concentraremos para enfrentar el sábado a las 6 p.m. a Jagaures, en nuestro estadio, con nuestros hinchas. pic.twitter.com/yRakIEcBvN — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 1 de febrero de 2018

“Nosotros indudablemente debemos mostrar mucho compromiso, mucha entrega y será uno de los objetivos de poner nuevamente a la institución en los lugares o los sitiales que se merece”, comentó el arquero José Fernando Cuadrado.



El ambiente que vive el grupo de deportista es el mejor, incluso quieren debutar lo antes posible frente a los ‘felinos’.

“Nosotros lo que estamos llegando vamos acoplándonos a lo que es la institución a lo que es los muchachos que vienen de años atrás, a la idea del cuerpo técnico, pero vamos mostrando cosas importantes”, manifestó el volante Mauricio Restrepo, proveniente de Equidad.

Seis nuevos refuerzos para el equipo de Córdoba

Jaguares quiere debutar con triunfo en la Liga colombiana I-2018, y lo pretende hacer contra Once Caldas, al que enfrentará este sábado a partir de las 6:00 de la tarde en el estadio Palogrande, de Manizales. Con la llegada de los seis nuevos refuerzos y la base que viene del año pasado, el conjunto cordobés sale con la firme intención de superar lo hecho en 2017 y porqué no ir mucho más lejos.

"Jaguares es un equipo que ha logrado una diferencia deportiva importante y el hecho que quiera contar con mi trabajo me llena las expectativas, esto quiere decir que vengo con todo a aportar mi experiencia. Por tener una participación internacional se hace atractivo el equipo. En este debut queremos empezar con el pie derecho, sin desconocer lo difícil que es el rival", dijo Nelson Ramos, uno de los refuerzos del equipo.



El cancerbero de 35 años agregó que se siente a gusto con el equipo y con la afición porque le han dado un buen trato, "Los jugadores que llegaron tienen las condiciones para aportarle al equipo y también para atender las exigencias del técnico", indicó.

Para encarar este partido ante Once Caldas, el técnico José Manuel 'Willi' Rodríguez pretende darle comienzo en la titular a tres de los seis jugadores que han llegado para esta temporada. Ellos serían el arquero Nelson Ramos, el volante Danilson Córdoba y el delantero Leiner Escalante.



La primera línea de juego no tendrá variantes. si se tiene en cuenta la que estuvo interviniendo en el cuadrangular amistoso Bolívar Sí Avanza, que se cumplió en suelo bolivarense y en el que el club felino se ubicó tercero, detrás de Junior, Medellín y por delante de Real Cartagena.

Alineaciones probables:

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea y David Gómez; Mauricio Restrepo y Faber Cañaveral, Sergio López, Yesus Cabrera y Luis Sinisterra; Edder Farías.

D.T.: Hubert Bodhert.





Jaguares: Nelson Ramos, Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Leonardo Escorcia, Elvis González; Alexis Henríquez, Danilson Córdoba; Pablo Rojas, Juan Mezú, Leiner Escalante y Éder Steer.

D.T.: José Manuel Willi Rodríguez.







Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA











Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería