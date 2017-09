Duelo de necesitados en el Palogrande: Once Caldas vs. Equidad

Luego de tomar un respiro, tras haberle ganado a Junior 3-2 en Manizales, el Once Caldas se dispone a enfrentar a la Equidad, con la necesidad de conseguir su segundo triunfo en línea, porque su floja campaña deportiva, así se lo obliga.

El conjunto orientado por Francisco Maturana sorprendió al derrotar al ‘tiburón’, pues su vaticinaba un revés deportivo, no obstante, ‘Pacho’ hizo un revolcón inesperado a su nómina, formula que le funcionó al ex seleccionador nacional, quien precisa de la victoria ‘contra’ el asegurador, si pretende ingresar al selecto grupo de los ocho, siempre y cuando gane y se le den unos cuantos resultados que favorezcan sus intereses, en la fecha once de la Liga.

Para nadie es un secreto que los capitalinos son la ‘bestia negra’ del ‘blanco’, sin embargo, Francisco espera romper el hechizo y demostrar que puede llevar a la cumbre a un conjunto que le cuesta escalar en el campeonato colombiano.

“Este equipo es un rival directo para nosotros, tenemos que salir a jugarnos un partido serio. Ya la gente está entendiendo que estamos en una etapa final, uno también como entrenador está entendiendo eso. Hay que abonarse a sumar porque necesitamos esos puntos para estar ahí con alguna aspiración”, dijo Maturana.



Los cafeteros tendrán dos novedades: Faber Cañaveral reemplazará a Elkin Soto, quien disputará en Alemania, el partido de despedida de Nikolce Noveski, el último gran capitán del Mainz 05, compromiso adquirido con anterioridad por el ‘sultán’; Edder Farías se encuentra con la selección de Venezuela, contexto que permite el retorno de Sergio López al onceno inicialista.

“Hemos mirado que se puede dar la opción de estar en los ocho y es relevante este encuentro con un importante contrincante, como lo es Equidad y hay que darle el respeto que se merece y nosotros estar tranquilos y ser efectivos a la hora de definir”, comentó el lateral izquierdo, Luis Carlos Murillo.



Los de Manizales se ubican en la casilla 13 de la tabla, con 12 unidades, las mismas de Cali y América situados en las posiciones 11 y 12, respectivamente.

Posible alineación:

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, José Ramírez, Marcos Acosta y Luis Carlos Murillo; Julián Guillermo; Jesús David Marimón y Faber Cañaveral; Sergio López; Hánsel Zapata y Ernesto Álvarez.

D.T.: Francisco Maturana.







RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA