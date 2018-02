En el partido de la fecha, Nacional recibe a Santa Fe 

Atlético Nacional recibirá este sábado al Independiente Santa Fe, desde las 8:00 p.m. por la segunda fecha de la Liga I-2018. Encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.



Tras caer en la Superliga contra Millonarios, los verdolagas buscarán mantener el buen nivel mostrado al comienzo de la Liga, contra un cardenal que viene por un lado golpeado por la derrota en casa frente a Patriotas y por otro, esperanzado luego de superar al Deportivo Táchira y clasificar a la tercera fase de la Copa Libertadores.

Para Nacional es fundamental ir teniendo ritmo de competencia en todos sus jugadores, como lo dijo esta tarde en conferencia de prensa el técnico Jorge Almirón: “va a haber mucha rotación, el equipo tiene muchos partidos y será importante que todos estén en buen nivel”.



Es por esto, que uno de los opcionados a ser titular sea el lateral derecho Daniel Bocanegra, el tolimense busca llegar a ese gran nivel que lo puso en el radar del técnico José Pékerman y que lo llevó a varias convocatorias con la Selección Colombia. “Se viene Santa Fe, la Liga, la Copa Libertadores, la idea es seguir trabajando, estar en los primeros lugares de cada competición”, señaló.

nos pide que juguemos bien, que demos opciones de pase, de cómo se vaya presentando en el juego y la idea es llegar al área rival

En cuanto a lo que le pide el cuerpo a los laterales, Bocanegra sostuvo que: “nos pide que juguemos bien, que demos opciones de pase, de cómo se vaya presentando en el juego y la idea es llegar al área rival”.



Sobre el rival de mañana, Daniel explicó que: “el primer partido no te dice mucho, sabemos lo que es Santa Fe, lo que te genera, es un rival que te exige mucho. Estamos preparados de la mejor manera”.



Sin Jorman Campuzano por suspensión, el que ocupará su lugar es Raúl Loaiza, el cartagenero podría brindar un buen respaldo en la mitad del campo si Almirón lo considera conveniente. Hoy volvió a trabajos con el grupo Macnelly Torres y Jackson Montaño. De ‘10’ es muy posible que sea convocado y además inicialista.



Además, Almirón estaría viendo que Cristian Vargas sea titular por encima del argentino Fernando Monetti quien ya jugó dos encuentros de manera consecutiva. En cuanto en la zaga central, la presencia de Felipe Aguilar por Carlos Cuesta y de Diego Braghieri como central en lugar de Alexis Henríquez, evidenciaría las rotaciones que estará imponiendo Almirón este semestre debido a la alta competencia.

Independiente Santa Fe con la ilusión de enamorar a su hinchada

Santa Fe vive un momento convulsivo en el arranque de la temporada. Aunque clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores y está a una ronda de entrar a la zona de grupos, diferentes factores le han generado malestares internos y externos: fichajes caídos, descontento de la afición, fallas de comunicación entre el DT y presidente... En ese escenario, visita este sábado a Nacional en la segunda fecha de la Liga.

La hinchada a veces la agarra con los jugadores, sabiendo que nosotros no contratamos futbolistas

El pasado jueves, al término del partido contra Deportivo Táchira (0-0), hubo un detonante en El Campín. Sectores de la afición abuchearon a los jugadores por el mal partido jugado y por la falta de refuerzos del club. Esto generó la reacción del atacante Wilson Morelo, quien les respondió: “La hinchada a veces la agarra con los jugadores, sabiendo que nosotros no contratamos futbolistas, nosotros no tenemos autoridad sobre quién se va o quién se queda, eso es de la parte administrativa”.



Parte del descontento de la afición tiene que ver con la falta de refuerzos –llegaron Rubén Bentancourt y Brayan Fernández– y porque los fichajes que estaban casi listos se cayeron. El más reciente fue Macnelly Torres, quien a última hora decidió quedarse en Nacional; pero a la lista se suman Julián Benítez, Andrés ‘Manga’ Escobar, John Mosquera, Ezequiel Montagna y Luis Manuel Seijas. De ellos, el intento del club por repatriar a Seijas generó otra polémica cuando el DT Gregorio Pérez dijo que no lo tenía en sus planes, mientras el presidente César Pastrana gestionaba la contratación. Este episodio se sumó al de Omar Pérez, cuya salida generó el malestar de un amplio sector de la afición, que consideró indelicado el trato con Omar, considerado un ídolo del club.



Para colmo, el equipo no tuvo una buena presentación contra Táchira y venía de perder como local contra Patriotas (2-0) en la fecha uno de la Liga.

Fractura interna



Todas esas circunstancias han destapado una fractura entre las dos cabezas del equipo. EL TIEMPO confirmó que el diálogo entre el presidente Pastrana y el DT no es óptimo. Además que las declaraciones que dio el DT acerca de Seijas le cayeron muy mal al directivo.



La situación de Santa Fe es inestable también por su futuro administrativo, pues se sabe que Pastrana busca llegar al comité ejecutivo de la Federación de Fútbol, por lo que su salida de la presidencia cardenal se vislumbra muy próxima. Asimismo se especula que con su marcha se destaparía una profunda crisis financiera.



Mientras, toma fuerza la versión de que Santa Fe ya está en la búsqueda del sucesor de Pastrana y en ese escenario aparece el expresidente Eduardo Méndez, quien actualmente es dirigente del Unión Magdalena y de quien se dice tiene un amplio liderazgo en el fútbol colombiano. Otros que suenan son el actual presidente del Chicó, Ricardo Hoyos, quien tendría aspiraciones en la Federación, y el integrante de la junta directiva cardenal, Juan Andrés Carreño.

Alineaciones probables:

Atlético Nacional: Cristian Vargas; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Christian Mafla; Diego Arias, Aldo Leao Ramírez, Macnelly Torres; Jeison Lucumí, Vladimir Hernández y Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.



Santa Fe: Leandro Castellanos, Arboleda, Urrego, Tesillo, Balanta; Sebastián Salazar, Yeison Gordillo, Soto;Armanado Vargas, Anderson Plata, Bentancourt y

D.T.: Gregorio Pérez.



Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín





DEPORTES