Atlético Nacional quiere la punta del torneo: enfrenta a Pasto

Atético Nacional recibe a Deportivo Pasto este sábado desde las 7:45 p.m. en el estadio Atanasio Girardot por la novena fecha de la Liga I-2018.



Llenos de confianza por su buen andar, para el equipo verdolaga es vital cosechar otro triunfo que lo afiance entre los primeros del campeonato. Incluso, con una combinación de resultados podría estar como puntero con un partido pendiente.

El plantel dirigido por Jorge Almirón cuenta con buena salud, el argentino se decantó por mantener gran parte del grupo que venció a Delfín de Manta 4-0 el pasado miércoles. Solo hizo dos cambios con respecto de aquel equipo: el regreso de Carlos Cuesta en lugar de Felipe Aguilar, la salida por decisión técnica de Gonzalo Castellani y el ingreso de Gustavo Torres en lugar de Dayro Moreno, quien se encuentra sancionado por cuatro fechas y para este encuentro cumple mitad de la pena.



Previo al encuentro contra los volcánicos, el técnico Almirón se refirió ante este desafío: “El tiempo que tenemos de preparación entre partidos es muy corto. Queremos dosificar y preparar más en imágenes que en cancha para el partido siguiente. El jugador debe estar muy comprometido, que se recupere rápido y que esté preparado para competir”.

Además, “no es solo jugar, debe descansar bien, asimilar la información que les damos. A veces las imágenes te abren mucho la cabeza, estamos muy enfocados, son muchos partidos y depende de la concentración de todos”, señaló.



Por su parte, para Rafael Delgado es un gran momento para seguir sumando, no solo en lo personal donde se ha destacado en su posición, sino a nivel grupal. “Es importante estar bien en lo personal y llevar a cabo las características como lateral. Estoy disfrutando este momento, contento lo que me está pasando. Espero seguir así, ganándome la confianza del cuerpo técnico”, remarcó.



“Será un partido difícil, nos van a querer aprovechar en alguna contra, debemos estar concentrados, inteligentes y seguir mejorando en los partidos. El rival también juega con sus armas y nos quiso contrarrestar, tenemos que adaptarnos a lo que ellos hagan”, expresó Fernando Monetti quien lleva dos partidos consecutivos con el arco en cero.

Pasto quiere la hazaña en el Atanasio Girardot

Con la intención de una proeza, el Deportivo Pasto viaja a Medellín para enfrentarse este sábado en la noche al Atlético Nacional, un partido que puso nerviosos a los seguidores del onceno nariñense.



Ante los malos resultados registrados en la primera parte de la Liga 2018, los aficionados han vuelto a insistir porque se dejan ir a jugadores de la “tierrita” como Juan Sebastián Villota, quien estaba deseoso de retornar al onceno pastuso y figura en Jaguares, por su comportamiento en el terreno de juego y el de Deiber Caicedo, ahora militando en el Deportivo Cali, habiéndose iniciado en las menores del Pasto.



Flabio Torres el director técnico del Deportivo Pasto ha vuelto a insistir que seguirá adelante con el equipo y en su plan no figura el retiro a pesar de los resultados negativos que ha tenido en el segundo semestre del año anterior y en lo que va corrido del actual campeonato, donde ocupa la penúltima casilla en la clasificación y perdiendo valiosos puntos en la temida tabla del descenso.

Paralelamente con lo anterior, está en el tapete la asamblea general de la Asociación Deportivo Pasto, en donde está previsto el cambio de comité ejecutivo, sin que hasta este momento se conozca personas deseosas de tomar el timón de la institución, para sacar a flote y superar este momento difícil.



En el grupo de jugadores convocados, no figura Brayan Lucumi, quien en el partido contra Patriotas cuando entro a la cancha, le puso movilidad y las novedades está en el listado, la presencia de Jonathan Lopera, quien podría reaparecer en la zaga, luego de su lesión, aunque le queda difícil por el buen momento de José Ortiz; también está Darío Rodríguez.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helbelton Palacios, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Rafael Delgado; Daniel Bocanegra, Jorman Campuzano, Macnelly Torres; Reinaldo Lenis, Andrés Rentería, Vladimir Hernández.



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández, Gilberto García, José Enrique Ortiz, Jimmy Valoyes y Tomás Maya; Carlos Rúa, Julián Guillermo, Édinson Toloza, Giovanny Martínez, Michael Ortega, y Jairo Molina.

D.T.: Flabio Torres.







Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín







Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto