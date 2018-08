Clásico picante en el Atanasio Girardot: Nacional vs. Millonarios

Atlético Nacional tiene el domingo otra chance para demostrar su jerarquía. Enfrentará a Millonarios en el Atanasio Girardot a las 7:30 p.m. por la tercera fecha de la Liga Águila 2018-II.



Los antioqueños no atraviesan su mejor momento. Con un paso irregular en el rentado local en el que lleva una caída como local contra Deportes Tolima, un empate en la misma condición ante Patriotas y un triunfo en Bogotá ante Santa Fe.

A esto se le suma la derrota entresemana ante Atlético Tucumán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Esto desató el enojó de varios hinchas y incluso del mismo Jorge Almirón que criticó la actitud de sus jugadores y también se reprochó cosas hacia él. “Tengo la cabeza caliente, corazón y la sangre caliente. Espero que mis jugadores la tengan también porque ante Tucumán faltó eso. Nos faltó sangre en un lugar que sabemos que eso sobre. Es mi responsabilidad porque no los motivé bien y por eso estoy enojado conmigo”.



Almirón buscará mejorar los resultados y que mejor aprovechar este clásico ante Millonarios para lograrlo. Sin embargo, el argentino no podrá estar desde el banco por dos semanas por una sanción tras uno dichos en rueda de prensa al decir que beneficiaban a Millonarios con el descanso. “Me están sacando de dos clásicos que son Millonarios y América que no me van a dejar dirigir y a mí me da mucha vergüenza”.

Al finalizar, mandó un mensaje a los hinchas. “El verdadero hincha de Nacional va a ir a ver a su equipo, más allá si están enojados conmigo o con los jugadores. Que vayan por la camiseta que se va a jugar el clásico más importante del país”.



Nacional contará con la baja del arquero Fernando Monetti, que sigue suspendido y está será la última fecha que debe. Alexis Henríquez no estará porque presenta un cuadro viral. Yerson Candelo y Carlos Rivas, dos de los refuerzos para este semestre, no serán tenidos en cuenta por decisión técnica.



Entre las novedades en el cuadro paisa, se destaca la vuelta del volante ofensivo Aldo Leao Ramírez que se recuperó de la tendinitis de la pata de ganso de la rodilla derecha que no le permitió estar en Argentina. La segunda novedad es la inclusión de Omar Duarte por primera vez en la lista para el torneo colombiano. Había sido suplente ante los tucumanos el jueves.

Millonarios buscará los tres puntos en su visita a Nacional

En medio de las idas y vueltas entre las declaraciones de los entrenadores de Millonarios y Nacional, Jhon Duque prefirió mantenerse al margen de la polémica y se centró en el aspecto futbolístico previo al duelo de este domingo a las 7:30 p.m. por la cuarta fecha de la Liga II-2018.

“Es un partido sumamente importante ya que dejamos escapar dos puntos contra Boyacá Chicó y tres contra Independiente Medellín, de local. Toca salir a recuperar esas unidades en Medellín y es una bonita oportunidad. Lo más seguro es que para ellos también tiene un poco de morbo el partido. Nosotros tenemos que salir con esa responsabilidad que es jugar en Millonarios”, declaró el mediocampista.



El equipo embajador viene de ser superado de manera contundente por el DIM, en el aspecto del juego, lo que sacó a la luz varios errores defensivos que propiciaron la caída en el estadio El Campín.



“La idea es tener la pelota, tenerla con criterio. Así, el equipo tendrá un mejor despliegue y no correrá hacia atrás. No podemos dar la posibilidad de un contra golpe y siempre que perdamos un balón más cerca de nuestro arco va ser un mayor peligro”, afirmó el volante de primera línea.



Frente a los presuntos cambios que puede haber en el once inicial, Jhon Duque dejó en claro que “la idea es una sola más allá que el profe (Miguel Russo) tiene muchas variantes como se dio con la llegada de Christian Marrugo. Esto favorece porque hay una competencia buena y a la ver mayor cantidad de posibilidades (…) nosotros tenemos que trabajar aún más duro para ganarnos el puesto”.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Christian Vargas, Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Felipe Aguilar, Deiver Machado, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez, Steven Lucumí, Vladimir Hernández y Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón.



Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos (Anier Figueroa), Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, David Silva, Christian Marrugo; Gabriel Hauche, Ayron del Valle, Juan Camilo Salazar.

D.T.: Jorge Almirón.





Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín





FUTBORED