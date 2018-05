Nacional enfrenta a Leones en el cierre del todos contra todos

Atlético Nacional recibe este domingo a Leones FC desde las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Encuentro válido por la fecha 19 de la Liga I-2018. Los conducidos por Jorge Almirón mantienen un invicto de 32 fechas, para este último partido de la fase todos contra todos no solo quieren estirar esa marca, sino que quieren llegar a los 41 puntos, cifra importante para un equipo que gobernó esta etapa del campeonato de punta a punta.

Para terminar la semana, donde el equipo nacionalista cumplió 71 años, desde el mediodía, se realizarán diferentes eventos relacionados con el club y dirigido a sus hinchas, además se le hará un reconocimiento a Jhon Jairo Tréllez, el delantero de Turbo perteneció a la nómina que ganó la Copa Libertadores en 1989. Además, se conocerá al ganador del concurso #UnaPasiónQueNosMueve, idea en la que los hinchas tenían la posibilidad de diseñar el nuevo bus del equipo verdolaga.



Clasificados desde hace tres jornadas y con el viento en la camiseta por haber ganado en Palmaseca al Deportivo Cali, los verdolagas quieren seguir festejando sus 71 años de historia contra el menor de los equipos antioqueños, en un duelo inédito en primera división.



Entre los 18 convocados por Jorge Almirón, se destacan dos ausencias obligatorias: Felipe Aguilar y Gonzalo Castellani llegaron a su quinta tarjeta amarilla contra los azucareros y deberán pagar una fecha de suspensión. Por otro lado, Jorman Campuzano regresó de su sanción y estará disponible para esta contienda.

Zúñiga completó su tercera convocatoria y es muy probable que sea titular

Otro de los que retorna al grupo es Vladimir Hernández, el araucano continúa trabajando para ser un jugador determinante en el esquema nacionalista. “Estamos en un buen momento, queremos hacer un partido inteligente, sumar minutos es importante, estar ahí y cada vez que el profe me dé la oportunidad poder aportarle al equipo. Hemos mantenido el esquema de estar abiertos para sorprender al contrario”, expresó.



Por su parte el técnico Jorge Almirón confía en que su equipo siga siendo fuerte de local y termine esta fase del campeonato con el mejor nivel para rematar el semestre coronándose campeón. “Tenemos un gran compromiso, sabemos que estamos en un buen momento, tenemos el último partido de esta etapa del torneo. Somos locales y coincidió con el cumpleaños del club, esperemos dar un buen partido y que la gente nos acompañe. Disfruto cuando llenan el estadio y cantan el himno nacional”, remarcó.

Leones, por una victoria anímica

Si Leones le gana a Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, los jugadores y su cuerpo técnico van a sentir que ganaron el semestre. Mejor dicho, celebrarán como si hubieran conseguido una final. Así lo han expresado y hecho sentir luego de que hubieran empatado 1-1 el fin de semana frente a Boyacá Patriotas, en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí.



El técnico del equipo itagüiseño, Juan Carlos Álvarez, manifestó, después de ese encuentro, que había quedado satisfecho con lo que habían presentado sus jugadores en el terreno de juego, pero que eso había que reflejarlo también contra Nacional, algo que les traería mucha alegría.



Asimismo, recordó los partidos contra Santa Fe y Millonarios, frente a equipos con historia, a los que siente que les hizo buenos partidos.

Lo importante es que al menos no estamos de últimos en estos momentos, la idea es no terminar en esa posición. FACEBOOK

TWITTER

“En el funcionamiento hemos igualado a grandes equipos de Colombia, lastimosamente esto no se ve reflejado en la tabla de posiciones. Lo importante es que al menos no estamos de últimos en estos momentos, la idea es no terminar en esa posición. Luego de que enfrentemos a Nacional vamos a hacer un consolidado para tomar las soluciones que se puedan y estén acordes para afrontar el campeonato del próximo semestre”, argumentó Álvarez.



Manifestó también su alegría por el papel que desempeñó el lateral izquierdo Diego Sánchez, quien regresó a la titular luego de estar cinco meses lesionado de su tobillo. También felicitó a Jonathan Marulanda, lateral derecho, quien fue el autor del gol contra Patriotas.

Sánchez y Marulanda se lucieron en el partido anterior, pero en sí todo el equipo estuvo muy bien, pues creamos opciones y pudimos concretar el gol FACEBOOK

TWITTER

“Sánchez y Marulanda se lucieron en el partido anterior, pero en sí todo el equipo estuvo muy bien, pues creamos opciones y pudimos concretar el gol. Marulanda ha demostrado ser un buen lateral, tiene casta, es de acá de Itagüí. Sánchez, a pesar de que estuvo sin jugar mucho tiempo, volvió a la cancha a darle movilidad al equipo por la banda izquierda”, comentó el estratega antioqueño.



Agregó que contra Nacional esperan hacer lo que han hecho en los últimos partidos, en donde Leones ha entretenido, creado opciones de gol, tenido movilidad y jugado bueno.



“Siempre nos hemos hecho la pregunta de que por qué jugamos bien, pero no se ve esto reflejado en el marcador. Sabemos que al principio del semestre se nos notaba el temor, no teníamos potencia ofensiva, pero en estos momentos sentimos que hemos aumentado la fortaleza en el frente de ataque, hemos fallado tal vez por la condición emocional de los jugadores y por las buenas actuaciones de los arqueros rivales”, concluyó Álvarez.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Rafael Delgado; Jorman Campuzano, Camilo Zúñiga, Macnelly Torres; Vladimir Hernández, Reinaldo Lenis, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón



Leones: Arled Cadavid; Jonathan Marulanda, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre y Diego Sánchez; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez y Juan Felipe Ramírez; John Sánchez, Jeison Medina y Antony Otero.

DT: Juan Carlos Álvarez.





JUAN CAMILO ÁLVAREZ

Para EL TIEMPO

Medellín





ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Itagüí