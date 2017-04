Nacional, por tres puntos que le den la clasificación anticipada

Atlético Nacional hará las veces de local en duelo de la fecha 13 de la Liga I, frente a Envigado Fútbol Club, a partir de las 8:00 p.m. de este domingo. En el estadio Atanasio Girardot, el verde buscará el triunfo para sumar 32 puntos y ser el primer clasificado a los cuartos de final.



Los habituales titulares y el director técnico Reinaldo Rueda, se desplazaron en la tarde del sábado a Argentina para la visita a Estudiantes en la Copa Libertadores, por lo que su asistente Bernardo Redín y la nómina alterna deberán asumir la responsabilidad.

Antes del viaje con el plantel principal, el entrenador vallecaucano dejó claro que en Medellín se quedó un grupo con la capacidad de conseguir el marcador positivo frente al conjunto que orienta el español Ismael Rescalvo, que tiene 11 unidades en 12 presentaciones.



“Vamos a competir durísimo: ese es el compromiso y por eso, está toda la intención de hacer un buen juego ante un equipo bien estructurado, con un gran trabajo y que hace buen fútbol. Está haciendo buenos partidos, pero sin los resultados que lo ayuden a redondear”, expresó Rueda.



Si bien en un principio se planteó afrontar el cotejo contra los naranjas con una plantilla juvenil, el timonel del campeón de América cambió su decisión y prefirió que Redín disponga de hombres de experiencia como Mateus Uribe, Elkin Blanco y Juan Pablo Nieto, entre otros.



“Va a ser un partido intenso porque Envigado hace juegos extraordinarios contra Nacional y tiene buenos jugadores. Vamos a intentar contrarrestarlos con las bondades de nuestro equipo”, concluyó el DT.



Envigado, a frenar al líder



Envigado quiere frenar clasificación de Atlético Nacional, espera vencer al equipo juvenil en el Atanasio. El equipo Naranja ocupa la casilla 17 al completar después de 12 fechas un total de 11 unidades.



Luego de firmar un empate 0-0 en su casa frente Alianza Petrolera, el equipo que dirige el español Ismael Rescalvo quiere sumar los tres puntos en su visita a Atlético Nacional.A pesar de que no se habla de crisis en el equipo anaranjado, el equipo antioqueño necesita buenos resultados para apagar las críticas.



Con cada partido que pasa, en el que cede puntos importantes, también termina la posibilidad de algún margen de error. Al compañerismo y unión de los jugadores también deberá sumarse, si quieren clasificarse al final de la fase de todos contra todos, efectividad y juego ofensivo que logre resultados.



Así como el semestre anterior, en el que, a estas alturas de la Liga, se ubicó en varias ocasiones en el primer puesto de la tabla. Para el técnico Rescalvo, pese a la situación en la tabla, el equipo se muestra sólido en cada partido. Nunca le ha perdido la fe y espera que en las últimas ocho fechas que le quedan puedan responden y conseguir resultados positivos, pues confía en el trabajo intenso de los entrenamientos y la entrega de sus jugadores.



“El partido contra Nacional será una oportunidad más para lograr un buen resultado y escalar posiciones en la tabla. No se puede desmeritar que vamos a jugar contra un equipo joven, hay que mostrarles respeto y la mejor forma es jugarles con todo lo que tenemos”, concluyó Rescalvo.



Así entonces, lo que no pudo Envigado conseguir contra Alianza Petrolera, rival directo por un lugar dentro de los ocho, deberá hacerlo contra el equipo juvenil de Atlético Nacional.



La única variante en la titular anaranjada es que no estará el delantero Duván Vergara. En su lugar reaparecerá el panameño Joseph Cox.

Posibles Alineaciones:

Nacional: Christian Vargas; Mateus Uribe, Esequiel Palomeque, Roderick Miller, Edwin Velasco; Elkin Blanco, Juan Pablo Nieto; Arley Rodríguez, Mariano Vázquez, Cristian Dájome; Óscar Franco.

D.T.: Bernardo Redín (e).



Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Jefferson Gómez, Jorge Segura y Elvis Mosquera; George Saunders, Brayan Rovira y Yuber Asprilla; Michael López; Joseph Cox y Michael Gómez.

DT: Ismael Rescalvo.



Estadio: Atanasio Girardot - Medellín

Árbitro: Ricardo García

Tv: Win Sports

Hora: 8:00 p. m.



JULIANA SOSA GÓNGORA

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

Envigado