Millos no quiere sorpresas en el Campín, enfrenta a Rionegro Águilas

Millonarios le apuesta a su segunda victoria en Liga y a su primera como local frente a Rionegro Águilas. El ‘embajador’ recibirá al conjunto antioqueño a partir de las 7:30 de la noche en el estadio El Campín, en duelo que corresponde a la fecha número cuatro.



Los azules llegan al cotejo luego de imponerse 1-3 al Bucaramanga. En ese compromiso, los conducidos por Miguel Ángel Russo dieron muestras de buen fútbol, fueron intensos y esos argumentos esperan reconfortarlos en su casa contra las ‘águilas’.

“Felices por la victoria (Bucaramanga), más que el resultado, importa cómo se jugó y esperamos mantener el nivel contra Rionegro”, dijo Henry Rojas.



El mediocampista se reportó con gol contra los ‘leopardos’ y fue importante en el esquema táctico del azul. Su visión de juego y el buen entendimiento con Santiago Mosquera, una de las claves para el resurgir de los hombres de Russo.

“He trabajado para el equipo, también es importante la facilidad que dan los compañeros para abrir los espacios y tener una visión mejor para meter un gol. El compañerismo que se ha visto en este equipo y ha favorecido el rendimiento de cada cual”, sostuvo Rojas.



Para el deportista, de 29 años, será importante mantener la estela de juego que se tuvo contra Bucaramanga y ganar los tres puntos, importantes en pro de acercarse a los ocho mejores del campeonato.

“Tenemos pocas horas de descanso, hay que seguir mejorando para enfrentar a Rionegro y darle los tres primeros puntos a la gente en El Campín que nos acompaña”.



“Independiente de lo que sea el otro equipo, es revitalizar lo que nos ha hecho fuerte: que es el gran juego. Otra vez tuvimos la intensidad los 90 minutos, hay que seguir mejorando y tener la oportunidad de marcar cuando tengamos el arco de frente”, cerró.



Para enfrentar a Rionegro, Millonarios no podrá contar con David Mackalister Silva por problemas musculares, pero sí estará Hárold Santiago Mosquera, quien se recuperó de su molestia en su tobillo derecho.

Rionegro sin puntos

Rionegro Águilas no ha podido levantar el vuelo en la Liga II. De tres partidos que ha disputado en todos ha sido derrotado. En la primera fecha lo venció 0-1 el América, en la segunda lo derrotó 2-0 Alianza Petrolera y en el tercero Atlético Nacional fue superior por un marcador de 0-1.



No obstante, el técnico de Rionegro, Óscar Pérez, dice que confía en el equipo y que los refuerzos que pidió han dado la talla.

“Camilo Pérez ha sido un buen líder defensivo, Fabio Burbano lo veo bien, Rivaldo Correa es un gran jugador, la edad que tiene pasa a un segundo plano, con 17 años es un delantero que puede dar más, sé porque lo dirigí en la Selección Antioquia”, argumentó el técnico Pérez.



Del partido contra Nacional expresó que su equipo estuvo al tanto de las acciones, incluso, casi obliga al técnico Juan Manuel Lillo a cambiar de esquema, pero que el gol en contra los obligó a jugar bajo presión y a partir de ahí se les complicó el partido.Contra Millonarios, confesó Pérez, aplicarán una táctica similar, de cerrarle el juego por los costados, ser ordenados en la defensa y muy inteligentes a la hora de tener el balón.

“Vamos a jugar de visitantes, nos tocará recuperar los puntos por fuera de casa, la idea es traernos los tres que estarán en juego; vamos a ser ordenados, aplicados, rápidos. La idea es no cometer los mismos errores que nos han costado las derrotas en los juegos anteriores”, agregó Pérez.



Manifestó que sabe que hay preocupación en la hinchada y en los directivos, pero que en los siguientes partidos espera que el equipo levante el vuelo para disminuirles su preocupación, la misma que al técnico Pérez lo tiene pensativo.

“La mayor preocupación es que en todos los partidos de este semestre hemos tenido oportunidades pero no las concretamos. La gente nos pide que contratemos otro delantero o goleador, pero más que un nuevo jugador lo que necesitamos es concretar las pocas opciones que nos queden”, finalizó el estratega antioqueño.



Cabe recordar que Rionegro ocupa la casilla 19 en la tabla, por delante de Envigado y detrás de Bucaramanga, quienes tampoco tienen ningún punto.



Para este compromiso el equipo del oriente antioqueño no presentará ninguna modificación en su plantilla titular respecto a los once que actuaron frente a Atlético Nacional.

Alineaciones probables:

Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Henry Rojas, Juan Guillermo Domínguez, Jhon Duque; Santiago Mosquera, Maximiliano Núñez (Ayron del Valle), Duvier Riascos.

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Fernei Ibargüen, Camilo Pérez y Pedro Valoyes; Harold Rivera, John Javier Restrepo, Daniel Hernández y Fabio Burbano; Rivaldo Correa y Charles Monsalvo.

D.T.: Óscar Pérez.





FUTBOLRED



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro