Vikonis vuelve a un Millonarios que no puede perder

Nicolás Vikonis no ha tenido un buen 2017. Aunque arrancó de titular –así era el año pasado–, de repente perdió el puesto y no lo ha podido recuperar. Se le aparece la oportunidad hoy porque se lesionó el arquero Ramiro Sánchez, y debe ser garantía en el arco de Millonarios en la visita al Once Caldas, en un partido en el que el equipo azul necesita con urgencia la victoria.

El episodio fue negro para Vikonis. Al final del partido contra Medellín, en la primera fecha de la Liga, tuvo un altercado con unos hinchas. Se le vio escupir hacia uno de los aficionados, lo que le generó un escándalo que le costó una suspensión de cuatro partidos. Entonces argumentó que lanzó el escupitajo al aire “como un gesto de desagrado y de frustración”.

Cuando pagó la sanción, Ramiro Sánchez ya se había consolidado en el puesto de titular y ya no lo soltó. Hasta ahora, cuando está lesionado de un esguince grado dos en el hombro izquierdo y tendrá dos semanas de incapacidad. Un tiempo para que Vikonis intente recuperar el puesto definitivamente, justo para la recta final del campeonato.



“Con la sanción me quedó un aprendizaje. Pensé muchas cosas para mi vida. Ahora estoy contento con esta nueva oportunidad. Es lindo volver. En su momento salí por una circunstancia extradeportiva, y el destino me devuelve la posibilidad igual, por algo que no es futbolístico. La idea es colaborar como me ha tocado desde la banca en estos partidos”, dijo ayer Vikonis en el aeropuerto El Dorado, rodeado de micrófonos.



Vikonis ha sido muchas veces héroe de Millonarios, pero pasó de ser un referente a tener un bajón en su nivel en el semestre pasado. Eso, sumado a la suspensión y al tiempo que llevaba de suplente, ha generado enorme expectativa en la hinchada y en el propio portero, quien quiere cumplir una buena labor.

“Lamentablemente, Ramiro sufrió el golpe, pero me toca volver, y siempre es una alegría poder actuar. Pensaba que se iba a dar el regreso en cualquier momento; me entrenaba para eso. Mi intención es colaborarle al equipo y que ojalá podamos lograr un buen resultado para estar más cerca de clasificar”, agregó.



El pasado fin de semana, Vikonis ya tuvo su reencuentro con la afición. Entró al partido contra el Huila en el minuto 42 del segundo tiempo, cuando se lesionó Sánchez. Millos ganó, aunque no convenció en su juego. Esta noche, lo más urgente es que el equipo saque los tres puntos, aunque en esta campaña no ha sido un buen visitante. Solo ha ganado un partido por fuera, contra Envigado.



“Venimos de dos juegos ganando, y la intención es hacerlo otra vez. Manizales es una buena plaza para Millonarios y queremos ganar para estar cerca de los 30 o 32 puntos que se especulan para la clasificación”, puntualizó el portero.



Millonarios está en este momento entre los ocho con 23 puntos, pero no se puede confiar. Aún no hace la tarea. Para clasificar le hacen falta puntos y tiene cinco partidos para conseguirlos y clasificar.

El mal momento del Once

El Once Caldas no ha superado su difícil momento en el campeonato colombiano, situación por la cual ocupa el penúltimo lugar, con apenas 13 puntos, no obstante, en la Copa, las cosas le salen bien porque marcha segundo de su grupo con 10 unidades y está cerca de la clasificación, contexto que le sirve de cierta motivación para enfrentar a Millonarios.



La necesidad de los manizaleños está puesta en su promedio anual, por lo cual deben ganarle a los bogotanos, pues la tabla del descenso la miran con precaución y si no empiezan a sumar victorias, la amenaza del fantasma de la B estaría presente en la temporada 2.018.



“El objetivo es ganar, eso indudablemente es inherente al fútbol, pero aquí también hay unas metas para buscar, unas formas de ganar, además en una ciudad que siempre ha privilegiado la estética por encima de todo; vamos a tratar de que mañana (sábado) hayan unas buenas maneras, que se llegue a gol y sea una alegría la sumatoria total de lo que buscaremos”, dijo el técnico interino Herney Duque.



Aunque Duque prácticamente definió la nómina titular, se encuentra a la espera de la evolución médica de Luis Sinisterra, quien presenta una periostitis (inflamación de la capa más externa del tobillo) y Óscar Estupiñán, que padece una virosis; todo parece indicar que ninguno de los dos podrá participar del partido contra el ‘embajador’.



Ante las seguras ausencias de Sinisterra y Estupiñán, Dany Cure y Sergio Romero volverán a ser inicialistas. David Gómez saldrá de la lateral izquierda, zona que ocupará Marcos Acosta y Jaime Córdoba tendrá una nueva oportunidad, en el medio campo.

“Las aspiraciones es que la parte final del torneo se juegue de la mejor manera, se puedan conseguir la mayor cantidad de puntos posibles porque quedan muchos por disputar, primero por la institución y luego por el orgullo que debe de tener uno”, comentó José Fernando Cuadrado, arquero observado por el Dallas, onceno de la conferencia oeste de la MLS del balompié norteamericano.



Gilberto García, Miguel Nazarit, José Luis Moreno, Jesús David Marimón, Michael Ortega y Elkin Soto siguen siendo de la confianza del entrenador y una vez más competirán desde el inicio del encuentro frente a los ‘azules’.

Alineaciónes Probables:

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Miguel Nazarit, José Luis Moreno y Marcos Acosta; Jesús David Marimón y Jaime Córdoba; Dany Cure, Michael Ortega y Elkin Soto; Sergio Romero

D.T.: Herney Duque



Millonarios: Nikolás Vikonis; Jaír Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Déiver Machado, Henry Rojas, Juan G. Domínguez, Jacobo Kouffaty, Maximiliano Núñez; Ayron del Valle, Dúvier Riascos.

D.T.: Miguel Russo





