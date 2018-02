¡Un superclásico! Millonarios vs. Nacional: siempre es una obligación

Este partido no necesita motivaciones adicionales. Siempre que se enfrenten, estén como estén, al comienzo o al final del campeonato, en una final o en un partido de trámite, será un duelo de máxima tensión. Hay rivalidad. Hay presión. Hay mucho orgullo en disputa. Es el actual campeón de Colombia contra el favorito de siempre. Pero, por si las dudas, Millonarios y Nacional tienen para el partido de este domingo en la noche un antecedente reciente: la Superliga que ganó el equipo bogotano en tierra paisa. Hay vientos de revancha y de supremacía.

Hace menos de 15 días, azules y verdes se vieron en el Atanasio Girardot. Millonarios lastimó el orgullo verdolaga, al ganar la Superliga ante un estadio repleto de fanáticos de Nacional. Y no solo eso, el partido terminó en polémica, con el desatado festejo visitante y la ira local. El resultado: Andrés Cadavid, el capitán de Millos, recibió dos fechas de sanción y no juega hoy, y al Atanasio le suspendieron las tribunas sur y oriental por dos jornadas. Todo ese panorama le dio un clima más ardiente al ya tenso duelo entre paisas y bogotanos.

Ganar por orgullo o revancha

Más allá del deseo de revancha que pueda tener Nacional, evidente, por la Superliga que perdió en su casa, o de las ganas que tenga Millos de darle otro golpe consecutivo a ese clásico rival, ambos equipos llegan con el peso de las derrotas que sufrieron a mitad de semana en sus respectivos partidos de la tercera fecha de la Liga. El cuadro embajador cayó en su visita al Medellín y mostró el que puede ser su partido más pálido en lo que va de la temporada. Además, dejó en el Atanasio su invicto de 16 fechas. A esta situación le han restado importancia en el plantel, para encarar con otra disposición el duelo de este domingo en la noche.

“Hay que pasar la página. Nos caracterizamos por no quedarnos en el triunfo y mucho menos en la derrota. Habrá que prepararnos para el siguiente partido contra Nacional. Tampoco importa lo del invicto, no he visto un equipo que esté invicto toda la vida”, dijo después de esa derrota el volante Mackalister Silva.



Millonarios tendrá el refuerzo más importante, el de su técnico Miguel Ángel Russo, quien luego de superar sus problemas de salud, que lo ausentaron por 14 días de los trabajos del equipo, dirigirá su primer partido del año. El último técnico campeón de Colombia se reestrena. En su ausencia estuvo al frente su asistente, Hugo Gottardi, quien luego de la derrota en Medellín habló del desgaste físico de algunos jugadores como Santiago Montoya, Silva o Jhon Duque, quienes no terminaron el juego contra el Poderoso, pero que pueden ser claves para el juego de este domingo. “Este es un equipo de hombres, con la frente bien en alto. Y siempre va a seguir adelante”, aseguró el miércoles Gottardi, bajándole presión a la derrota.



Nacional vive la misma historia. Perdió el jueves pasado en su visita a Patriotas. Y cayó feo porque iba ganando y terminó perdiendo 3-1, un resultado que le generó las primeras críticas al técnico Jorge Almirón, por la rotación de nómina que viene haciendo partido a partido, por no poder sostener el resultado y permitir que le dieran vuelta, como le pasó con Millonarios en la Superliga (1-2).

“No es bueno perder, pero eso nos ubica en la realidad. El equipo tiene que hacer un poco más de esfuerzo en varios sentidos. Cuando tenemos momentos para liquidar el partido hay que ser más solidarios y tomar mejores decisiones. Esto nos tiene que hacer crecer, acá hay jugadores maduros y experimentados, esto nos tiene que hacer retumbar, pero esto hasta ahora comienza y quedan muchos partidos por delante”, dijo el DT Almirón luego de perder en Tunja.



La falta de gol es el gran problema que está aquejando al cuadro verdolaga. Pese a tener a un delantero letal como Dayro Moreno, quien lleva dos goles, el equipo desperdicia muchas oportunidades de anotar y lo está pagando caro. Ese es el gran reto del ataque de Nacional para desafiar a Millonarios en El Campín.

“El equipo tiene que ir mejorando con el correr de los partidos. Hay conclusiones que uno tiene que sacar y los jugadores tienen que estar abiertos para saber que el camino es largo. Tenemos que ir mejorando la producción en el partido que viene”, dijo Almirón.



Millonarios y Nacional, los dos equipos que más invirtieron esta temporada, se reencuentran muy rápido, con las rencillas de siempre y con el antecedente de la Superliga. Ahora el estadio será azul (no se permitió el ingreso de hinchas visitantes), pero ya está demostrado que en este duelo la localía no es garantía. Nacional va por su revancha; Millos, por otro golpe de autoridad. Están en juego la rivalidad y tres puntos.





Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET