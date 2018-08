Millonarios va por un triunfo en El Campín: enfrenta a Medellín

Millonarios regresa a El Campín para buscar su segunda victoria en la Liga, aunque sería la primera en condición de local en la Liga II-2018. El equipo embajador recibirá a Medellín para el juego pactado a las 8:00 p.m.

Al equipo azul volverán los jugadores habitualmente titulares en el frente de ataque, aunque los futbolistas elegidos por Miguel Ángel Russo en el duelo contra Patriotas le dieron buenos réditos. Así, Jair Palacios tomará su lugar en la franja derecha y, en ese sector, reaparecerá Gabriel Hauche en el frente de ataque.



Sin embargo, en el medio campo estaría una nómina combinada por Jhon Duque, Mackallister Silva y Christian Marrugo, quienes buscarán darle juego a sus compañeros con buenos pases.

Ya se realizó la jornada de entrenamiento de hoy. ¡Listos para el partido de mañana! Ⓜ️⚽️ ¡Todos a El Campín! #UnidosNadaNosDetiene 🔵⚪️🏟️

Esto es trabajo y no se dio la oportunidad de volver por cosas del fútbol y ahora debo aprovechar esta linda oportunidad de enfrentarlos.

"Hay amor entre Medellín y mi persona. Duré cuatro años y allá dejé una huella, así como ellos conmigo por su hinchada. Esto es trabajo y no se dio la oportunidad de volver por cosas del fútbol y ahora debo aprovechar esta linda oportunidad de enfrentarlos. Allá lo di todo y se siente raro. Pero estoy en una institución que me da la oportunidad para que mi familia coma, como se dice, y debo defenderlo a muerte. Yo quiero darlo todo", dijo el volante exDIM.



En el frente de ataque también se espera el regreso de Ayron del Valle, quien no ha podido marcar en este inicio del campeonato, pero que siempre cuenta con la confianza de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, la duda se mantiene en la zona de la defensa, pues Matías de los Santos sufre una molestia muscular que lo tiene en duda. De no estar, Anier Figueroa será quien ocupe su lugar.

Independiente Medellín va por su segunda victoria en fila contra 'Millos'

Millonarios recibe a Independiente Medellín en el Nemesio Camacho El Campín a las 8:00 p.m. por la tercera fecha en uno de los duelos más interesantes de la tercera fecha de la Liga Águila 2018-II. Los locales al igual que los visitantes vienen de ganar en la fecha anterior.



Medellín no está jugando como quiere y pretende su entrenador Octavio Zambrano, pero el triunfo de la semana pasada ante Boyacá Chicó hace más fácil corregir errores que cuando hay una caída. Los de Zambrano siguen dependiendo mucho de lo que pueda hacer Andrés Ricaurte en el mediocampo para generar juego y por eso sigue la búsqueda de un jugador que pueda acompañarlo. Se mencionó que Daniel Hernández y Daniel Buitrago serían los apuntados para reforzar el plantel, éste último con más chances de llegar.

Medellín tendrá una baja significativa y será en la zona defensiva con Hernán Pertúz. El central sufrió un fuerte golpe en su columna ante el Chicó, fue evaluado por el cuerpo médico y posteriormente se le practicó un TAC y se descartó todo tipo de lesión neurológica o motriz. Tendrá reposo ante Millonarios y volverá la otra semana.



En las altas, contará con la vuelta de Elvis Perlaza que cumplió su fecha de suspensión que debía del torneo pasado con el Atlético Huila y con el delantero Leonardo Castro, que volvió de su participación con la Selección Colombia en los Juego Centroamericanos que conquistó la medalla de oro.

Alineación probable:

Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos (Anier Figueroa), Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, David Silva, Christian Marrugo; Gabriel Hauche, Ayron del Valle, Juan Camilo Salazar.

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Medellín: David González, Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yulián Anchico, Ever Valencia, Juan Fernando Caicedo y Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano.





FUTBOLRED





SIMÓN GÓMEZ CÓRDOBA

Para EL TIEMPO

Medellín