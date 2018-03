Millos, sin margen de error si quiere clasificar, recibe a Jaguares

De los últimos diez campeones del fútbol colombiano, solamente dos no clasificaron entre los ocho en el torneo en el que defendieron el título. En ambos casos fue Santa Fe, que se quedó en la novena casilla en 2015-I y en 2017-I. Si Millonarios no endereza el camino en las 10 fechas que le faltan, todo indica que tendrá que ver las finales por televisión. Antes de comenzar la décima fecha estaba en la casilla 17 de la Liga, con apenas nueve puntos.

Para el partido de mañana, ya estará habilitado el parqueadero norte del estadio El Campín para mayor comodidad de los asistentes. Boletería disponible en @TuBoletaNews. ¡Todos #AUnaSolaVoz! 😁👍⚽️Ⓜ️ pic.twitter.com/oA5fYkcyOs — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 24 de marzo de 2018

El déficit de Millos no es solamente de puntos, sino también a la hora de contar las opciones de gol que genera. Apenas ha convertido ocho goles en las primeras nueve presentaciones y esta noche, frente a Jaguares (7:30 p. m., con señal de Win Sports), tendrá que encontrar soluciones.

“Sabemos de la responsabilidad que tenemos atrás. Los jugadores lo saben, saben que se acortan los tiempos y que tenemos que remontar sí o sí, no nos queda margen de error y no nos quedan más errores en los partidos de adelante”, dijo el DT de Millos, Hugo Gottardi.



Incluso, si Millonarios gana todo lo que le queda en casa, 15 puntos (frente a Jaguares, Bucaramanga, Envigado, Pasto y Huila), apenas llegaría a 24. Es decir que también tendrá que conseguir puntos como visitante, algo en lo que también está en deuda, y muy grande: solamente ha sacado un punto por fuera de Bogotá en este semestre en la Liga, y fue frente al Boyacá Chicó, que es último, que es el principal candidato a descender y que, sin contar el partido de ayer frente a Santa Fe, ni siquiera había ganado un partido. Eso sí, solo tendrá que salir tres veces de la capital, a enfrentar a Once Caldas, Leones y Tolima. Los otros dos juegos como visitante son frente a Equidad y Santa Fe.

“Nosotros no estamos contentos y el hincha tampoco, tiene toda la razón del mundo porque merecemos estar más arriba. Hay siete puntos que perdimos nosotros y los otros eran perdibles; en Medellín podés perder, en Cali podés perder, en Barranquilla es una plaza que podés perder, los demás son todos para pelear”, aseguró Gottardi.

Jaguares necesita de los tres puntos de visitante, para que cuadren las cuentas

Aunque Jaguares no anda muy bien en la Liga I 2018, en la que ha tenido resultados alti-bajos, los felinos pretenden sacar provecho del mal momento que también atraviesa su rival de turno, Millonarios, al que enfrentará el domingo 25 de marzo a partir de las 7:30 de la noche en el estadio El Campín, de Bogotá, por la jornada 10 de la competencia.



"En los tropiezos que hemos tenido, todos los jugadores tenemos que ver, pero ahora todos debemos apuntar para salir de allí y estar muy bien", dijo el delantero vallenato Éder Steer.



El atacante cesarense, de 35 años, manifestó que en el siguiente partido se tendrá la posibilidad de recomponer el camino tras el aparatoso revés 4-0 ante Alianza Petrolera, en Barrancabermeja, el pasado domingo.

"Millonarios es un rival difícil y vemos que también anda mal. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo para poder sumar y tratar de entrar a los ocho", dijo Steer, quien esta temporada ha registrado un gol, ante La Equidad.



El jugador felino viene de recuperarse de una lesión de la que ya recibió el alta médica, por lo que podría ser de la partida en el duelo dominical, sí el técnico José Manuel Rodríguez así lo requiere.

Esta es la lista de convocados al partido de mañana, por la fecha 10 de la Liga Águila 2018-1. A las 7:30 pm en el Estadio Nemesio Camacho el Campín pic.twitter.com/yvdWXBelWA — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) 24 de marzo de 2018

Otro jugador del cuadro cordobés que ya se encuentra recuperado de una lesión es el volante Alexis Hinestroza, quien al igual que Steer podría regresara a la plantilla titular.



Es de anotar que Jaguares se ubica en el puesto 13 en la tabla de posiciones con 11 puntos, unidades que tratarán de aumentar los cordobeses en su visita a Bogotá, aunque cabe tener en cuenta que no será nada fácil, debido a que a los felinos no les ha ido muy bien este año en condición de 'foráneo'. En este aspecto, de los seis partidos fuera de su terruño, solo han registrado un empate 0-0 con Leones y no han marcado goles.

Alineaciones probables:

Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Jhon Duque, César Carrillo; Macalister Silva, Christian Huérfano; Ayron Del Valle, Roberto Ovelar.

D.T.: Hugo Gottardi.



Jaguares: Nelson Ramos; Fabio Castillo, Ramón Córdoba, Edwin Ávila, Elvis González; Juan Roa, Alexis Hinestroza o Alexander González, Kevin Londoño, Juan Villota, Pablo Rojas y Éder Steer.

D.T.: José Manuel Rodríguez.





Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

Montería