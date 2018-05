La falta de gol, el lío que debe superar Millonarios contra Envigado

En una Liga en la que se marcan pocos goles (2,15 por partido, el tercero peor de la historia del fútbol colombiano hasta hoy), Millonarios ha sufrido de ese mal y por eso está hoy pendiendo de un hilo, a la espera de resultados propios y ajenos para clasificar a los cuartos de final de la Liga. Será un factor que tendrá que mejorar si todavía espera llegar a la pelea por la primera estrella de 2018. Y para completar, este miércoles tendrá al frente al mejor visitante de la Liga, Envigado (6 p. m., con señal de Win Sports).

Dos partidos, los triunfos frente a América (3-1) y Bucaramanga (4-1), le suben el promedio, pero en general, es un equipo al que le cuesta no solo anotar, sino generar opciones. Lleva 18 tantos en 17 partidos, para un promedio de 1,06 por encuentro.



En la Copa Libertadores tampoco es muy distinto el panorama para los dirigidos, inicialmente, por Hugo Gottardi, y ahora, de nuevo, por Miguel Ángel Russo. La goleada 4-0 a Deportivo Lara en Bogotá disimula un poco el problema, pero en los tres partidos restantes solo anotó un tanto, el que marcó Ayron del Valle, de penalti, en Barquisimeto.



“En el fútbol no se puede prever nada y confiamos en nosotros. Millonarios debe ser más contundente. Este equipo es fuerte mentalmente, pero la autocrítica está”, reconoció Russo, tras el triunfo 1-0 frente al Huila, el sábado, que lo mantiene con vida aún en la Liga.



Millos tiene una altísima dependencia de Del Valle. Participó en la mitad de los goles azules en el actual campeonato: marcó cinco tantos y aportó cuatro asistencias. Y en la Libertadores, cuatro de las cinco anotaciones del club fueron suyas. Gottardi insistió durante buena parte de los dos torneos con la misma fórmula: Elíser Quiñones y Christian Huérfano por las bandas y Mackálister Silva en la mitad. Este último ha cumplido en su función (lleva cuatro asistencias), pero los dos extremos están muy en deuda: Quiñones, apenas un tanto (el del triunfo frente a Once Caldas en Manizales) y Huérfano, un gol y un pase gol.



La otra fórmula en la que Millonarios ha tenido relativo éxito es la media distancia, pero no ha sido constante en ello. La aplicó, justamente, en ese partido frente a Bucaramanga, en el que tres de los cuatro goles los marcó desde afuera del área, y le volvió a servir en el partido del sábado frente al Huila, cuando anotó Henry Rojas. También le funcionó contra Deportivo Lara, en Bogotá. Antes de eso, Millos solo había marcado un gol de lejos, el que le hizo Matías de los Santos a Patriotas.



El dato sorprende si se tiene en cuenta que los dos títulos más recientes del equipo se consiguieron con goles de media distancia, el de Rojas a Santa Fe, en la Liga, y el del paraguayo Roberto Ovelar a Nacional, en la Superliga. A propósito, Ovelar está en blanco tanto en la Liga como en la Copa y ahora, prácticamente, se le acabó el semestre, porque tiene una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, que lo sacará entre tres y cuatro semanas de las canchas. Una mala noticia en un momento en el que el equipo necesita variantes para no terminar el semestre en blanco.

Envigado se jugará una final

Luego del partido contra Chicó los dirigidos por Rubén Darío Bedoya se quedaron en Bogotá, en donde prepararon en la cancha de Santa Fe la estrategia para quedarse con los tres puntos ante el conjunto ‘embajador’, que también necesita una victoria para seguir con la ilusión de clasificarse dentro del grupo de los ocho.



Cabe recordar que Envigado está en la casilla 13, con 23 unidades, los mismos que Millos, que es 12. De presentarse un empate en este encuentro los dos quedarían eliminados.



“Tenemos la posibilidad de clasificarnos con 29 puntos, venimos con la esperanza intacta luego de vencer a Boyacá Chicó, estamos ilusionados, motivados, llenos de optimismo. Hemos hecho muy buenos partidos este semestre de visitantes, esperamos que contra Millonarios no sea la excepción. Confiamos en nuestro trabajo, en los jugadores. Queremos esos tres puntos en juego”, manifestó el técnico Bedoya.



La novedad en la nómina titular en Envigado depende del visto bueno que le dé el cuerpo médico al técnico Bedoya, pues George Saunders y Cristian Arrieta presentaron molestias físicas luego de que terminó el enfrentamiento contra Chicó.



“La exigencia contra Millonarios va a ser muchísima. Será una final en todo el sentido de la palabra, una final muy dura. Dependemos de una victoria y vamos a salir por ella. Esperamos que Saunders y Arrieta estén recuperados”, concluyó Bedoya.

Alineaciones probables:

Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Andrés Cadavid, Matías De los Santos, Felipe Banguero; César Carillo, Henry Rojas; Juan Salazar, David Macalister Silva, Elíser Quinones; Ayron del Valle.



Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Camilo Mancilla, Santiago Noreña y Daniel Londoño; George Saunders, Iván Rojas, Juan Mosquera y Neyder Moreno; Nicolás Giraldo y Wilfrido de la Rosa. DT: Rubén Darío Bedoya.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Envigado