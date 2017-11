Millonarios, por un triunfo que lo confirme como cabeza de serie

Millonarios tendrá en su casa la oportunidad de ratificarse como equipo cabeza de llave para los cuartos de final de la Liga II-2016 este sábado, cuando reciba a Deportivo Cali a las 6:10 p.m., por la fecha 20.



El equipo de Miguel Ángel Russo no tuvo una buena última presentación, pero el rendimiento del semestre y la posibilidad de estar entre los mejores cuatro del campeonato mantiene la ilusión en los hinchas embajadores de cara al final de la Liga.

El nivel de competencia está peleado, evidentemente se debe mejorar, preocupan los altibajos, pero debemos buscar la regularidad FACEBOOK

TWITTER

“El nivel es bueno, hay equipos con nivel importante, creo que este semestre se ha emparejado todo. El nivel de competencia está peleado, evidentemente se debe mejorar, preocupan los altibajos, pero debemos buscar la regularidad”, dijo el argentino.



Sin embargo, al ser preguntado por el sistema del campeonato y la programación de las fechas finales, Russo mostró su inconformismo pues no puede planificar a la perfección el futuro del equipo ante tanto movimiento de fechas.

Tenemos un problema más grande que es el cierre de El Campín, es más difícil porque no tiene solución FACEBOOK

TWITTER

“El diagrama no es malo, debemos respetar la programación y las fechas, es lo normal. Conmebol tiene un calendario y toca acomodarse. Cuando tienes competencia internacional puedes llegar hasta a 70 partidos en el año, especialmente en el segundo semestre donde también juegas Copa. Tenemos un problema más grande que es el cierre de El Campín, es más difícil porque no tiene solución. En El Campín tienen que contemplar que Millonarios y Santa Fe pueden jugar finales”, expresó.





Para el juego contra Cali, Millonarios no contará con Andrés Cadavid, quien acumuló su quinta amarilla y se perderá este encuentro, incluso no podría estar para el juego de ida de cuartos de final. Además, la lesión de Elíser Quiiñones obliga a variantes en la parte ofensiva.



“Tenemos bajas y debemos aceptar un montón de situaciones, sufriremos lo de Quiñones, permanentemente son situaciones diferentes y debemos estar listos para lo que viene”, señaló.

Frente a este panorama y una posible ausencia de Maximiliano Núñez por una molestia en el tobillo, Millonarios tendría, una vez más, una alineación en la que se conjuguen habituales titulares con suplentes.

Los azucareros van a Bogotá, en busca del cupo a la copa suramericana

Este sábado a las 6:00 PM, los vallecaucanos disputaran su ultimo compromiso de la temporada, luego del triunfo conseguido en la ultima fecha de la liga II, jugado frente al Atlético Nacional en el estadio de Palmaseca, cuando derrotó 1-0 a los antioqueños, después de mas de 7 semanas sin conseguir una victoria en la liga colombiana, los azucareros viajan a Bogotá, para medirse a los albiazules de la capital de la república por la fecha 20 de la liga II. El elenco dirigido por “checho” Angulo, viaja a Bogotá con un equipo joven y si ningún jugador de los veteranos de la institución. No fueron tenidos en cuenta para desplazarse a la capital de la república: Andrés Pérez, Mayer Cándelo, Jefferson Duque y Abel Aguilar.

Viajaremos a Bogotá a enfrentar este ultimo cotejo de la liga, con la mente puesta en conseguir la victoria y así poder asegurar el cupo en un torneo internacional para el próximo año FACEBOOK

TWITTER

La base del equipo que se enfrentara a Millonarios es el conjunto que tuvo un buen partido hace 2 semanas. “Viajaremos a Bogotá a enfrentar este ultimo cotejo de la liga, con la mente puesta en conseguir la victoria y así poder asegurar el cupo en un torneo internacional para el próximo año”, manifestó Angulo a los medios de comunicación en Pance.

Alineaciones probables:

Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Matías de los Santos, Anier Figueroa, Felipe Banguero; David Silva, Juan Guillermo Domínguez, Jhon Duque, Henry Rojas; Santiago Mosquera y Ayron del Valle.

D.T.: Miguel Ángel Russo.





Deportivo Cali: Ricardo Jerez; Didier Delgado, Kevin Balanta, John Janer Lucumi, Darwin Andrade; Daniel Giraldo, Cristian Rivera, Andrés Roa, Nicolás Benedetti, Alex Castro; Pablo Sabbag.

D.T.: Sergio Angulo.







FUTBOLRED





Juan Antonio Bernardi M.

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @Bernardifutbol