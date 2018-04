Millos, por una nueva victoria en El Campín, enfrenta al Bucaramanga

La fecha 11 fue un bálsamo para Millonarios y Bucaramanga. Los azules, que este domingo reciben a los santandereanos (a las 5:15 p. m., por RCN), vencieron a Once Caldas, mientras que su rival de turno le ganó a Jaguares.

Sin embargo, esto no es suficiente. Los embajadores ocupan el puesto 14, con 13 puntos, y Bucaramanga el décimo, con 15 unidades; por eso, una victoria este domingo es trascendental.

Millonarios, que espera durante esta semana el anhelado regreso de su técnico, Miguel Ángel Russo, quien fue dado de alta tras superar su inconveniente de salud, volverá a contar con el delantero Roberto Ovelar, convocado por la selección de Paraguay para la fecha Fifa, pero no tendrá en sus filas al defensa Anier Figueroa, quien se lesionó en el juego contra el Once Caldas.

Bucaramanga necesita la victoria

Atlético Bucaramanga visita a Millonarios en el marco de la fecha doce de la liga I – 2018. El onceno leopardo buscará sumar en la capital de la república frente a un rival que no ha sido fácil, siempre que lo ha enfrentado en el estadio Nemesio Camacho de la ciudad de Bogotá.



El equipo auriverde en ocho días ha tenido que disputar tres partidos de alta competencia, por ello, se desplazó de forma directa de Montería a Bogotá, para realizar sesiones de entrenamiento en la capital de la república, buscando recuperación física y repaso de conceptos tácticos de cara al partido con el equipo embajador.

“Millonarios es un buen equipo, no atraviesa por su mejor momento, pero es un grande de Colombia, tendremos que jugar un partido basado en la tenencia de balón, el desgaste al rival y poder resolver en el último cuarto de cancha, teniendo prevenciones defensivas frente a un equipo que es efectivo en el ataque”, afirmó el director técnico de Atlético Bucaramanga Diego Cagna.



Ahora bien, el objetivo principal de las practicas realizadas era encontrar un equipo con seguridad defensiva, tenencia de balón en el medio campo y la apertura de la cancha por los costados, buscando que en las transiciones rápidas entre defensa y ataque se logre convertir frente a la portería adversaria.



“Queremos sumar frente a Millonarios, no es una tarea fácil pero sabemos que si jugamos concentrados los noventa minutos podremos alcanzar un resultado positivo, que nos acerque más al grupo de los ocho mejores”, expresó el portero leopardo Luis Ojeda.



Así pues, Atlético Bucaramanga que tiene como objetivo fundamental la clasificación dentro de los ocho mejores, se encuentra obligado a sumar frente a un rival, el cual no vence desde agosto de 2016, cuando lo derrotó en el campin, por la mínima diferencia con anotación de Darío Rodríguez.

Alineaciones probables:

Millonarios: Wuilker Fariñez, Jair Palacios, Matías de los santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero, Duque Carrillo, silva, Eliser Quiñones, Camilo Huérfano, Ayron Del Valle.

D.T.: Hugo Gottardi.





Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda, Harold Gómez, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Víctor Castillo, Juan Jiménez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Michael Rangel.

D.T.: Diego Cagna.







DEPORTES



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga