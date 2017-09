Millonarios tiene en la mira el grupo de los ocho, recibe a Alianza

Luego de la derrota en el clásico capitalino, el pasado domingo, Millonarios tuvo una semana larga para trabajar y replantear lo que hará de cara a la segunda mitad de la Liga. Los azules son novenos con 13 puntos, aún dependen de sí mismos para obtener la clasificación, sin embargo, en el juego no convence.

Este sábado, contra Alianza Petrolera (6 p. m., Win Sports), el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo tendrá la oportunidad de sumar de local, aspecto vital por mejorar ya que solo ha sumado 4 puntos de 12 posibles en el estadio El Campín de Bogotá.

Gran parte de los problemas que ha tenido Millonarios, en este semestre, es su falta de contundencia y la carencia de volumen de ataque, sumado a los malos resultados en casa.



“De visitante, aunque nos ha ido bien, tenemos que ser un poco más fuertes y en Bogotá hay que tener tranquilidad, y saber que los rivales cambiaron la forma de jugar en El Campín totalmente, pero solo nosotros podemos resolver eso”, dijo en la semana el técnico Russo.



El estratega argentino también acusó que el calendario ha sido muy complicado y las lesiones de varios jugadores han afectado el equipo.

Hemos sufrido varias lesiones, afortunadamente Duque ya está entrenando bien, tuvo una lesión que nos alcanzó a preocupar y Riascos como hombre de área es una baja sensible FACEBOOK

“La primera mitad del torneo hemos jugado mucho, ha sido un calendario exigente y esta semana lo fue. Hemos sufrido varias lesiones, afortunadamente John (Duque) ya está entrenando bien, tuvo una lesión que nos alcanzó a preocupar y (Dúvier) Riascos como hombre de área es una baja sensible”, señaló el DT.



De los próximos cuatro partidos, Millonarios tendrá tres en El Campín, los cuales deberá aprovechar para acomodarse entre los ocho primeros y no sufrir por puntos para clasificar a los cuartos de final.

Hay partidos en los cuales hemos desarrollado buenos juegos, pero por momentos no concretamos las opciones de gol FACEBOOK

John Duque, volante de Millonarios analizó a Alianza Petrolera, el rival de hoy, “va a ser muy importante manejar los tiempos y no desesperarnos. Hay partidos en los cuales hemos desarrollado buenos juegos, pero por momentos no concretamos las opciones de gol, nos desesperamos y desarrollamos un juego que no es propio de Millonarios”.



Aún quedan 30 puntos en disputa y todas las oportunidades para revertir un mal rendimiento en el primer semestre. “Nosotros como club grande estamos llamados a estar en los puestos de arriba, algo que nos da mucha confianza es que el semestre pasado vivimos una situación similar, sabemos que es hora de empezar a sumar y estar un poco más tranquilos en la parte alta de la tabla”, finalizó Duque.

A recuperar terreno

Para el compromiso en la capital de la república se ha realizado un repaso táctico, en el cual se busca un equipo sólido en defensa y con tenencia de balón para lograr penetrar y vulnerar la portería adversaria.

Tenemos un partido difícil frente a Millonarios, un rival que sabe aprovechar el tema de la altura y que tiene jugadores desequilibrantes FACEBOOK

“Tenemos un partido difícil frente a Millonarios, un rival que sabe aprovechar el tema de la altura y que tiene jugadores desequilibrantes, que pueden marcar la diferencia en cualquier momento. Vamos con la idea de sumar y esperamos hacer una buena presentación”, afirmó el director técnico de Alianza Petrolera Jorge Luis Bernal.



Ahora bien, el equipo petrolero pese a su derrota en la fecha anterior aún conserva la casilla siete, dentro de los ocho mejores del campeonato. El objetivo será conseguir por lo menos un punto que lo mantenga dentro el grupo selecto.

Tenemos que jugar de forma inteligente y saber enfrentar un equipo como Millonarios FACEBOOK

“Tenemos que jugar de forma inteligente y saber enfrentar un equipo como Millonarios, que siempre impone condiciones desde el comienzo. Será importante quitarles el balón y mantener la presión alta en cada uno de los sectores de la cancha”, expresó el volante aurinegro Roger Torres.



De esta forma, la “maquina amarilla” tendrá un duro examen por responder y se espera que frente a Millonarios logre un resultado positivo, puesto que en la fecha doce retorna a su casa recibiendo a Envigado.

Alineaciones probables:

Millonarios: Nicolás Vikonis, Palacios, De los santos, Cadavid, Banguero: Rojas, Duque, Dominguez; Silva, Mosquera, Ayron.

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Alianza Petrolera: Pier Grazziani, Abraham Stringel, Pedro Tavima, Luciano Ospina, Cristián Flórez, Juan Ríos, Fredy Flórez, Roger Torres, Diego Barreto, Estefano Arango y César Arias.

D.T.: Jorge Luis Bernal.







DEPORTES



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.