Medellín visita Rionegro con la ilusión de seguir una campaña perfecta

Una victoria y dos empates tienen a Rionegro Águilas en la casilla 12 de la tabla de posiciones. Lo que quiere decir que de cuatro fechas disputadas ha conseguido cinco unidades.



Frente a Independiente Medellín los dirigidos por Juan Carlos Álvarez están llenos de confianza y tienen las mejores expectativas de lo que será este compromiso que se jugará el sábado, a las 5:30 de la tarde, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.

Estamos conscientes de que Medellín es un gran equipo, tienen un gran técnico FACEBOOK

TWITTER

“Sabemos que vamos a jugar contra el líder de la tabla, pero siento que nuestro equipo ha soltado más, tenemos más confianza, jugamos mejor. Estamos conscientes de que Medellín es un gran equipo, tienen un gran técnico. No obstante, la idea es hacer respetar nuestra casa, no podemos ceder más puntos”, manifestó el volante Yilton Díaz, quien será titular en este partido.



Dijo, además, que no cree que el equipo de Ismael Rescalvo vaya a defenderse en este partido, es decir, que están preparados para contrarrestar los ataques del rival.



“Estamos listos para lo que los de Medellín vengan a proponer. Los vamos a contrarrestar y contraatacar. Todos en el equipo queremos jugar este partido. Esperamos aprovechar las debilidades de ellos, debemos ser muy rápidos por las bandas”, argumentó Díaz.



Para Freddy Hinestroza, delantero de Rionegro que vuelve a la titular luego de cumplir con la sanción de la Dimayor tras ser expulsado, la motivación para jugar contra Medellín está muy alta.

El arco se nos abrió, esperamos seguir en racha. Medellín está haciendo un buen torneo, pero ya es hora de que ganemos de locales FACEBOOK

TWITTER

“El arco se nos abrió, esperamos seguir en racha. Medellín está haciendo un buen torneo, pero ya es hora de que ganemos de locales”, anotó Hinestroza.



Del rival confesó que tiene muy buenos jugadores en el medio campo y un gran delantero, pero que la fortaleza de Rionegro es la tenencia de la pelota y el toque al pie.



“No creo que Medellín se venga a encerrar acá, son líderes, es una ventaja para ellos porque les da confianza. Va a ser un partido abierto, pero nosotros como locales debemos salir a atacar porque necesitamos los tres puntos, será un duelo con mucho roce”, finalizó el delantero.



Las personas que deseen ingresar al estadio encontrarán dos precios diferentes en las entradas: una a 33 mil pesos, para oriental, y la segunda de 64 mil, para la de occidental.

El poderoso de la montaña: invicto y va por más

Independiente Medellín visita a Rionegro Águilas Doradas este sábado desde las 5:30 p.m. por la quinta fecha de la Liga I-2018, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.



Motivados por un gran comienzo de torneo, el rojo de la montaña se traslada al Oriente Antioqueño para medirse en uno de los clásicos jóvenes contra un equipo maduro y que sabe romper invictos como Rionegro.



Con todo su plantel a disposición, el técnico Ismael Rescalvo afina conceptos tácticos y estratégicos para seguir con la senda ganadora. “Tuvimos una semana larga para recuperar a nuestros jugadores, vamos a elegir los que estén mejor preparados para afrontar este compromiso”, comentó.

es un equipo con una muy buena nómina, ha mejorado en los últimos partidos, seguramente será muy peligroso, fuerte, pero nosotros tenemos un buen equipo FACEBOOK

TWITTER

Sobre el rival, el técnico ibérico remarcó que “es un equipo con una muy buena nómina, ha mejorado en los últimos partidos, seguramente será muy peligroso, fuerte, pero nosotros tenemos un buen equipo”.



Entre los destacados del poderoso en estos primeros partidos es el volante Andrés Ricaurte, al exHuila no le pesó el cambio de equipo y con su fútbol le ha dado una gran ayuda a este Medellín. “Hay que seguir ratificando, el fútbol como la vida es de día a día. Si uno llega trabajando, disciplinado sin mucha bulla, se va consolidando y llenando las expectativas de la gente”, resaltó.



En cuanto al funcionamiento del equipo Ricaurte expresó que “seguimos siendo muy efectivos, pero nos falta en ser un poco más de intensidad en el juego. Debemos manejar más los tiempos del partido, dependiendo de lo que estemos viviendo, tenemos que adueñarnos de la pelota e imponer nuestro ritmo”.



A pesar de ser una cancha pequeña la del Alberto Grisales, el técnico Rescalvo opinó que “estamos adaptados a esa superficie, lo importante es tener una buena adaptación a las dimensiones del terreno de juego e imponer nuestro estilo”.



Entre las alternativas que maneja el entrenador ibérico se destaca la presencia de Sebastián Macías en lugar de Elvis Mosquera, Edward Atuesta por Brayan Angulo e incluir a Rodin Quiñones por Leonardo Castro (si no alcanza a recuperarse de una virosis que padece), dejando a Germán Cano como único punta.

Alineaciones probables:

Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Jhonny Acosta y Luis Mosquera; Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, Ómar Vásquez y Yilton Díaz; Freddy Hinestroza y Agustín Vuletich.

DT: Hernán Torres.



Independiente Medellín: David González; Elacio Córdoba, Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Sebastián Macías; Didier Moreno, Edward Atuesta, Andrés Ricaurte, Mauricio Gómez, Rodin Quiñones; Germán Ezequiel Cano.

D.T.: Ismael Rescalvo





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro





Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín