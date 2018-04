Medellín, por la clasificación en casa; recibe al Pasto

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado al Deportivo Pasto este sábado desde las 8:00 p.m. Este encuentro válido por la fecha 18 de la Liga I-2018, se disputará en el estadio Atanasio Girardot.



La victoria frente al Atlético Bucaramanga le brindó al poderoso recuperar terreno en la tabla de posiciones y quedar con la clasificación asegurada. Con tres partidos pendientes, Medellín necesita sumar la mayor cantidad de puntos para conseguir el segundo objetivo; Quedarse entre los cuatro primeros para terminar los cuartos de final como local.

Por su parte, Deportivo Pasto sin chances de clasificar, buscará en estas dos fechas que le restan acumular la mayor cantidad de unidades para no sufrir tanto en el segundo semestre en la tabla del descenso.



Varios cambios tendrá el cuadro rojo de Antioquia para su encuentro contra los volcánicos; Regresan: Elacio Córdoba, Hernán Pertuz, Didier Moreno y Juan Fernando Caicedo. En cuanto a las ausencias, Rodin Quiñones presentó una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo y se perderá el resto del semestre.



El goleador Caicedo espera seguir aportando en el ataque poderoso. “Tenemos un partido difícil, enfrentaremos jugadores de amplio recorrido. Si bien no han tenido un buen semestre, ellos quieren sumar para alejarse del tema del descenso. Tuvimos una buena semana, trabajando fuerte y esperando rematar de la mejor manera el campeonato”, remarcó.



En cuanto a su presente, el ‘9’ rojo destacó que “he estado trabajando muy bien, cuento con compañeros muy talentosos que te brindan confianza. Contamos con un buen momento para hacer más fácil en su juego”.



En cuanto al rival, el técnico Ismael Rescalvo precisó que “Pasto es un equipo con gran calidad técnica tanto individual como colectiva. Debemos estar muy concentrados para evitar sorpresas de ellos que no tienen nada que perder y van a venir a jugarse el todo por el todo”.

¡Vamos equipo!

Se viene un difícil juego pero daremos todo en busca de la victoria. En este enlace https://t.co/wEXwUwQDn7 conoce los viajeros e itinerario.#VamosPasto#LoMejorDeNosotros pic.twitter.com/rwYiY7FNah — Deportivo Pasto (@DeporPasto) 27 de abril de 2018

Pasto quiere terminar la Liga ganando

Para terminar dignamente la Liga 2018, el Deportivo Pasto se alista para enfrentar este sábado después de las 8 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, a Independiente Medellín, en donde los paisas ya están clasificados para la segunda ronda, mientras que el onceno del sur solo aspira a sumar puntos en calidad de visitante y rematar bien contra el Deportivo Cali, por la fecha 19, partido que se jugará en el estadio Libertad.



Flabio Torres, quien ha desmentido la posible vinculación con el Atlético Bucaramanga, onceno al que ya lo dirigió después de haber estado con Once Caldas y regresar a Pasto, confía en un buen remate y para ello, contará con el grupo triunfador del pasado encuentro contra el Boyacá Chicó, aspirando a aumentar la diferencia en la temida tabla del descenso.



El Pasto en el presente año, tan solo ha ganado un partido en calidad de visitante contra Alianza Petrolera, haber ganado en calidad de local contra Junior, América, cotejo que le costó la cabeza a Silva y haber derrotado el lunes en la noche a Boyacá Chicó y los demás encuentros igualar en casa, ante la impotencia de los aficionados, de ver como se desvanecieron los sueños de clasificar a la siguiente fase.



Gilberto García, quien se apoderó de la capitanía del equipo, sucediendo a Carlos Giraldo, ha indicado la intención de ir a Medellín por el buen resultado, porque el deseo de todos es el de sumar en lo que resta de la Liga.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: David González; Elacio Córdoba, Jorge Segura, Hernán Pertuz, Ever Valencia; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Daniel Cataño, Yairo Moreno; Juan Fernando Caicedo, Germán Cano.

D.T.: Ismael Rescalvo



Deportivo Pasto: Victor Cabezas, Gilberto Garcia, Johnatan Lopera, Julian de la Cuesta, Mauricio Casierra, Giovanny Martínez, Julian Guillermo, Dawhilin Leudo, Dario Rodriguez, Edinson Toloza y Gastón Cellerino.

D.T.: Flabio Torres





Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín





Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto.