Millos va por otro triunfo en el Atanasio: visita al DIM en la Liga

Millonarios visitará una vez más el Atanasio Girardot este miércoles, pero esta vez enfrentará a Independiente Medellín, a las 8 p. m., en partido válido de la fecha 3 de la Liga colombiana.

Una de las caras nuevas que mejor ha rendido en el azul es Wuilker Faríñez, el arquero venezolano que ya mostró con sus atajadas sus buenas capacidades en el arco azul.



“Vamos a trabajar por entrenar fuerte, por exigirnos al máximo, y si nos toca jugar, lo haremos con todo el compromiso y las ganas por dejar en alto estos colores”, expresó sobre el juego de este miércoles.



Si bien Medellín es otro de los equipos que el guardameta venezolano aún no ha enfrentado, visitar el Atanasio le trae buenos recuerdos recientes, pues allí alzó su primer título con Millonarios el pasado miércoles.



“Estamos estudiando al rival. Todos los días nos preparamos para estos partidos y, con el favor de Dios, buscaremos salir adelante fecha a fecha y dejar el arco en cero”, añadió.



También dio algunas impresiones de los que ha sido sus primeros partidos en Millonarios y su relación con sus compañeros, con quienes ha mostrado una buena comunicación.



“Este es un fútbol muy fuerte, pero yo cuento con una defensa también muy buena y con mucha experiencia y esto me ayuda para aprender y enseñarnos mutuamente. Todos se entrenan al máximo y está siendo una gran experiencia para mí”, contó el venezolano.



Sobre este partido también habló Juan Guillermo Domínguez, quien se ha hecho el líder del mediocampo en materia defensiva y se ha vuelto importante para crear las opciones de gol con jugadas de balón parado.



“Va a ser un lindo partido, que todos lo podamos disfrutar en paz. Nosotros saldremos a ganar, que es lo más importante para seguir sumando”, expresó 'Carachito'.Millonarios tendría algunos cambios para este partido, pues las cargas físicas de los últimos duelos les daría descanso a futbolistas que fueron protagonistas en la final y en el juego con Patriotas.

Medellín quiere seguir en el liderato

Deportivo Independiente Medellín recibe a Millonarios este miércoles por la tercera fecha de la Liga I-2018, encuentro a disputarse en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 8 p. m.



El equipo del pueblo sigue de fiesta con el gran arranque de este año, futbol del bueno, goles y esa comunión que tanto reclamaban sus hinchas desde el año pasado. La mano de los Rescalvo se está viendo en un conjunto que cada vez mejora en su juego. Al frente tiene a un Millonarios que vive un idilio con la gloria, dos títulos en menos de dos meses, un invicto de 16 fechas y el irrespeto sea de local o visitante hace que sea un rival de cuidado.



Uno de los jugadores que goza de buen record cuando se mide ante los azules es el central Jesús David Murillo, el exPatriotas abrió la cuenta el domingo en el triunfo ante Chicó y quiere seguir por esa senda victoriosa. “Con la presentación del partido pasado, se me dio el gol y Dios quiera que pueda convertir. Con mi juego aéreo es importante para marcar diferencia”, expresó.



Entre las novedades del grupo, se destaca el regreso de Didier Moreno, quien pagó sus dos fechas de sanción que adeudaba desde el año pasado. Posiblemente acompañe a Daniel Restrepo en la primera línea de volantes, con Mauricio Gómez y Andrés Ricaurte de mixtos y en el ataque a Juan Fernando Caicedo con Germán Ezequiel Cano.



Sobre Millonarios, Murillo explicó que “tenemos un gran rival al frente, estamos trabajando para conseguir la victoria. Tiene un ataque muy fuerte, (Roberto) Ovelar y (Ayron) Del Valle son jugadores importantes. No solo ellos son peligrosos sino hay otros jugadores que van muy bien arriba”.



El zaguero recordó con cariño esos duelos que tenía contra los embajadores cuando militaba en Patriotas. “Siempre que he tenido la oportunidad de enfrentarlos, he ganado varias veces. Me motiva mucho tener el liderato, además quitarle el invicto a ellos y mantener el nuestro será importante para hacer un gran partido”.



En cuanto al rival, el técnico Rescalvo analizó los puntos fuertes del rival y declaró que “es un equipo compacto agresivo, nosotros estamos de local y queremos superarlos en el juego, haciendo un partido inteligente”. Además destacó que su equipo es “agresivo, sin miedo, con ideas claras, que tiene mucho por mejorar, pero que ganando nos hace ser más fuertes”.

Alineaciones probables:

Medellín: David González; Elacio Córdoba, Hernán Pertúz, Jesús Murillo, Sebastián Macías; Didier Moreno, Daniel Restrepo, Mauricio Gómez, Andrés Ricaurte; Juan Fernando Caicedo y Germán Ezequiel Cano.



Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Anier Figueroa, Andrés Cadavid, Omar Bertel; Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez, David Silva; Ayron del Valle, Roberto Ovelar, Cristián Huérfano.



JUAN CAMILO ÁLVAREZ

Corresponsal Futbolred

Medellín

Redacción Futbolred