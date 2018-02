Medellín, por el puntaje perfecto, enfrenta al Deportivo Cali

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot desde las 6:00 p.m. por la cuarta fecha de la Liga I-2018. Con un gran presente, el poderoso de la montaña quiere seguir en la cima cuando enfrente a un rival derivado en clásico.

El panorama no puede ser mejor para el Medellín, tres victorias en el mismo número de encuentros, un juego contundente y vistoso con elementos nuevos que se acoplaron de gran manera, hacen del equipo del pueblo un candidato importante para pelear este campeonato.



Ismael Rescalvo no haría muchos cambios del equipo que venció por la mínima a Millonarios, en la zaga estaría Elacio Córdoba quien hizo uno de sus mejores partidos con la divisa roja, el lateral derecho quiere seguir dando buenas actuaciones y ganarle la pulseada a un Yulián Anchico que no ha podido debutar por culpa de su buen nivel.

“Es un partido que nos agrada jugarlo, Deportivo Cali viene de ganar, pero nosotros queremos conseguir nuestra cuarta victoria en línea. Queremos seguir creciendo, trabajando para conseguir los objetivos planteados al comienzo del año”, expresó.



Sobre el partido ante los azucareros, el técnico Rescalvo remarcó que “En la semana analizamos el trabajo, al rival y dependiendo de cada fecha definiremos lo mejor del plantel para afrontar los encuentros. Me gusta la evolución en el juego que ha tenido el equipo. Lo importante es que todos estén conectados, hagan un buen rendimiento y me pongan a pensar”.

“Es un rival que viene con gran dinámica, con muchas virtudes, tiene un poder ofensivo muy importante. Vamos a identificar sus debilidades para atacarlas”, comentó el ibérico respecto al próximo partido.



En cuanto al liderato, “es una gran motivación, queremos mantenernos arriba al final del campeonato. Es importante mantener esa mentalidad, ese rendimiento, ayuda a la confianza, a la seguridad del campeonato. Hay cosas por mejorar, pero lo importante es afrontar cada partido con la importancia que se debe”, resaltó Rescalvo.

El DT Gerardo Pelusso, solo piensa en ganar

Luego de haber dejado una buena imagen, en el compromiso disputado el miércoles anterior cuando golpearon al Chico. Recordemos que el equipo dirigido por Pelusso sólo ha conseguido una victoria desde que el uruguayo llegó a dirigir al onceno verde.



Al medio día de este viernes, se desplazo a la ciudad de Medellín, el equipo profesional del Deportivo Cali para enfrentar al Medellín en cumplimiento de la 4 fecha de la Liga I 2018, compromiso que esta programado para jugarse este sábado a partir de las 6:00 PM en el estadio Atanasio Girardot.



19 jugadores fueron llevados a la capital de la montaña, la única novedad en la nomina de viajeros de equipo que dirige Gerardo Pelusso, es la salida del grupo de viajeros de Andrés Felipe Roa y la inclusión del volante canterano Cristian Rivera en la lista de concentrados.

“Vamos a ir a Medellin, para enfrentar un partido de la mejor manera posible y demostrar que el compromiso del miércoles es la partida de nuestra mejoría, para lo que viene de campeonato “, manifestó el DT verde.

Alineaciones probables:

Independiente Medellín: David González; Elacio Córdoba, Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Brayan Angulo, Mauricio Gómez; Germán Ezequel Cano y Leonardo Castro.

DT: Ismael Rescalvo



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Ezequiel Palomeque, Jhon Lucumi, Jeison Ángulo; Abel Aguilar, Kevin Balanta, Deiber Caicedo, Nicolás Benedetti, Jhon Mosquera; José Sand.

D.T.: Gerardo Pelusso.





