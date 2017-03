Tigres y Rionegro Águilas se vuelven a encontrar después de ocho años

Cuando las Águilas hicieron parte del Torneo de la Primera B protagonizaron varios partidos vibrantes contra Tigres. Este año, luego de casi siete años sin saber el uno del otro, se volverán a enfrentar, este domingo, a las 3:30 de la tarde, en el estadio de Techo en Bogotá.

La última vez que jugaron fue el 14 de agosto de 2010, en aquella ocasión las Águilas oficializaron de locales y vencieron 2-0 al conjunto capitalino.



Cabe anotar que el equipo de Rionegro Águilas no pierde contra Tigres desde 2008. Luego han pasado cinco enfrentamientos, de los cuales el conjunto antioqueño ha obtenido dos victorias y tres empates.



No obstante, la actualidad de Águilas y de Tigres en la Liga no es la más positiva.

El equipo dirigido por John Jairo Bodmer sólo ha ganado un partido este semestre de local, cuando venció 1-0 a Cortuluá. Mientras que el de Néstor Otero su mejor salida ha sido el empate 1-1 frente a Envigado. Además, acumuló una racha de nueve partidos sin una victoria en la Liga, de los cuales ajustó cuatro empates y cinco derrotas. Asimismo, tiene un alto déficit en la parte ofensiva, en donde sólo ha convertido dos goles.



Para el arquero Ernesto Hernández, el juego el pasado jueves frente a Envigado por la Copa Águila, en el que vencieron al Naranja por la mínima diferencia, los dejó motivados para enfrentar a Tigres.



“Esperamos que la victoria en Copa nos sirva para llenarnos de confianza y empezar a sumar puntos en la Liga. La ansiedad se calmó un poco, pero todo depende del resultado de este domingo. Sabemos que va a ser un partido difícil, pues Tigres no quiere perder puntos de local. Nosotros tenemos que dar todo para sacar el partido adelante y traernos los tres puntos”, agregó el guardameta.



Señaló también que tuvieron una semana atípica, pues jugaron el lunes por Liga y el pasado jueves en Copa.



“Esta semana estuvo llena de varios partidos, pero estamos jugando felices y para eso nos hemos preparado. Después del triunfo sobre Envigado en Copa estamos tranquilos, ya que se nos dio un resultado, logramos la victoria, estamos felices.

Queremos que esto sea el principio de un alza para nosotros”, concluyó Hernández.



Alineación probable:



Rionegro: Ernesto Hernández; Fabián Viáfara, Camilo Ceballos, Hanyer Mosquera y John Valencia; Juan Giraldo, Juan Esteban Ortiz, Luis Mosquera y Johan Jiménez; Daniel Hernández; Luis Páez. DT: Néstor Otero.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro