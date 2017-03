Patriotas saldrá por un nuevo triunfo en Tunja: recibe a Bucaramanga

Motivados por la victoria 3-1 ante Fortaleza en su debut en la Copa Águila el pasado jueves, Patriotas intentará este domingo continuar por la senda del triunfo.



El cuerpo técnico y los jugadores confían en poder seguir demostrando la evolución futbolística que ha venido teniendo el equipo, desde las 5:30 de la tarde, cuando enfrenten en el estadio La Independencia de Tunja al Atlético Bucaramanga, en cumplimiento de la novena fecha de la Liga Águila.



“El partido frente al Bucaramanga es importante. Tenemos que sumar si o si para ratificar lo que hemos venimos haciendo, y dejar saber que Patriotas se hace fuerte cada día más en Tunja”, dijo Larry Vásquez, capitán del equipo boyacense.



El volante destacó precisamente el hecho de que la capital boyacense se hubiese convertido en su fortín.



“Quizás tuvimos un traspié contra Medellín en donde no pudimos sumar, sin embargo, hoy tenemos 12 puntos por lo que podemos decir que hemos hecho la media, gracias a que hemos ganado nuestros partidos de local, pero somos conscientes que para poder clasificar tendremos que rescatar algunos puntos de visitante”, apuntó Várquez, para quien hasta el momento el balance del equipo ha sido positivo.



Actualmente el cuadro ‘Rojo’ se ubica en la séptima casilla de la clasificación general con 12 puntos, mientras que el conjunto santandereano es 14, con ocho unidades.



Para este compromiso el onceno que dirige el tunjano Diego Corredor no registrará novedades con respecto al encuentro anterior en el que empató 0-0 frente a Santa Fe, en Bogotá.



La meta de los jugadores es reivindicarse con su hinchada ya que en su última salida como local, Patriotas perdió 0-1 con el Medellín por la séptima jornada.



Bucaramanga, con técnico encargado, visita a Patriotas



Atlético Bucaramanga visitará a Patriotas con cuerpo técnico interino, los leopardos llegan a disputar el compromiso válido por la fecha número nueve, después de una semana muy larga, donde la incertidumbre de quien sería el nuevo cuerpo técnico, invadió las huestes amarillas.



Así pues, El profesor Edgar Moreno tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo leopardo en el compromiso de este domingo frente a Patriotas. El cuerpo técnico encargado trabajó con absoluta autonomía, para buscar un resultado positivo en la ciudad de Tunja.



“Hemos trabajado con el grupo y sabemos que tenemos un reto y es hacer una buena presentación en la ciudad de Tunja, para intentar sumar, si es posible ganar. Patriotas es un equipo que de local es muy fuerte, hace sentir la presión de la altura y siempre busca ganar en condición en su casa, no será fácil, pero buscamos un buen resultado”, expresó el director técnico encargado Edgar Moreno.



De otra parte, después de conocerse la vinculación del técnico Fernando Castro a la institución leoparda, el grupo de jugadores vio con buenos ojos la llegada de un técnico de experiencia para manejar la presión que en este momento vive la institución auriverde.



“Tenemos que seguir trabajando fuerte cada día, independientemente de quien sea el técnico, como jugadores debemos acatar las órdenes y saber interpretar su libreto en la cancha, estamos esperando comenzar a trabajar con el nuevo cuerpo técnico para desarrollar una mejor campaña. Por ahora, debemos buscar sumar en la ciudad de Tunja”, enfatizó el volante leopardo Gabriel Gómez.



Ahora bien, cabe recordar que el técnico Fernando “el pecoso” Castro tendrá como asistente técnico al profesor Juan Carlos Conde y el preparador físico será Vladimir Galindo. Con estas nuevas contrataciones la junta directiva en cabeza de su presidente Héctor Fernando García expresó que se necesita recomponer el camino para mejorar la situación actual.



Alineaciones probables:



Patriotas: Álvaro Villete; Julián Pretel, Edgardo Rito, Danilo Arboleda y Nicolás Carreño; Larry Vásquez, Raúl Loaiza, Mauricio Gómez y Omar Vásquez; Uvaldo Luna y Edis Ibargüen. DT: Diego Corredor.



Bucaramanga: James Aguirre, Carlos Valencia, Diego Peralta, Marlon Torres, Jeison Palacios, Gabriel Gómez, Nicolás Palacios, Yulián Anchico, Yulián Mejía, Jhon Pajoy y Darío Rodríguez.



Mauricio Ochoa

Para EL TIEMPO

Tunja



JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo

Bucaramanga.