Once Caldas quiere recuperarse en casa: recibe a Junior

Tres triunfos consecutivos, dos correspondientes a Liga y el último equivalente a Copa, le permitieron al Once Caldas recuperarse de una mala racha; sin embargo precisa revalidar lo hecho en sus últimos compromisos cuando reciba a Junior, el colero del campeonato colombiano.



La última vez que el equipo cafetero ganó en su estadio fue el 24 de septiembre de 2016 contra Envigado (2-0). Aunque el técnico Hernán Lisi ha levantado la cabeza, sigue en deuda con su afición, pues no ha podido conseguir la primera victoria del semestre en Manizales y la palabra necesidad es la principal protagonista del argentino, quien debe conseguir un nuevo triunfo para aproximarse al lote de clasificación.



“Sabemos que enfrentamos a un rival que tiene muchas variabilidades en las individualidades, un contrincante que asume un gran juego en banda, que posee centros delanteros de gran importancia y talla, entonces vamos a tener que hacer un partido realmente inteligente, con mucha intensidad, en cuanto a lo futbolístico para dejar los puntos en casa, que es lo que anhelamos”, dijo Lisi.



Luego de superar una incapacidad, a la nómina titular volverá el central José Luis Moreno, así sale del grupo de inicialistas José Ramírez; Dany Cure, después de actuar en la Copa mostró que está nuevamente en ritmo de competencia, saca del encuentro a John Freddy Salazar y se convierte en la última novedad caldense ante los ‘curramberos’.



Los manizaleños ocupan la casilla 13, en la tabla de posiciones con 8 unidades, las mismas del Bucaramanga, su inmediato perseguidor.

Junior, por primer triunfo en la Liga

Junior tuvo una semana movida. El lunes, Alberto Gamero fue ratificado como técnico. El martes, Sebastián Viera, como regalo de cumpleaños, pidió a la gente que

“dejara de hablar tanta mierda”, y el jueves, el equipo alterno consiguió un reconfortante triunfo 2-0 sobre Real Cartagena, por Copa Águila.



La principal preocupación en torno al conjunto rojiblanco sigue siendo la Liga, en la cual no ha podido ganar su primer partido y marcha colero con apenas 2 puntos.



En su última presentación en Liga, el domingo pasado ante Atlético Huila, en Cartagena, logró un empate agónico 3-3, que solo ayudó para agudizar sus crisis de resultados y poner en duda la continuidad de Gamero.



No obstante, el presidente del Junior, Antonio Char, si bien reconoció que hay preocupación por los malos resultados, reiteró su confianza en el entrenador samario señalando que no se estaba considerando un cambio en la dirección técnica.



“El triunfo ante Real Cartagena, aunque fue con otro grupo, nos reconforta y nos da ese empuje que necesitamos. Ojalá sea un punto de partida para los siguientes juegos y que esta imagen que dejó este equipo le sirva al otro y se dé cuenta de que sí podemos”, manifestó el técnico Alberto Gamero.



Este domingo, por la novena fecha de la Liga, Junior visitará al Once caldas, en juego que se disputará a partir de las 5:15 p.m. en el estadio Palogrande de Manizales.

Ante la ausencia del lateral izquierdo Héctor Quiñones, expulsado ante el Huila, existe la posibilidad de que Gamero coloque por ese sector a Alexis Pérez, quien habitualmente actúa como defensa central. También reaparecerá el volante ofensivo Johnatan Estrada.

Alineaciones probables:

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Jhonathan Muñoz, José Luis Moreno y David Gómez; Elkin Soto y Jaime Córdoba; Dany Cure y Marcos Acosta; Michael Ortega; Óscar Estupiñán. D.T.: Hernán Lisi.



Junior: Sebastián Viera; Lewis Ochoa, Andrés Felipe Correa, Jonathan Ávila, Alexis Pérez; Enrique Serje, James Sánchez; Johnatan Estrada, Jarlan Barrera, Robinson Aponzá; Roberto Ovelar.



Manuel Ortega

Para EL TIEMPO

Barranquilla