Cali quiere recuperar los puntos perdidos: recibe a Santa Fe

El domingo 12 de marzo a las 7:30pm, Deportivo Cali recibirá a Santa Fe en su estadio por el último compromiso de la jornada del domingo de la fecha 9 de la Liga Águila I. El cuadro ‘azucarero’, viene de vivir una compleja semana con resultados adversos y la dimisión de su técnico.

Jairo ‘el maestro’ Arboleda formador ‘azucarero’, fue elegido por la institución caleña para reemplazar temporalmente a Mario Alberto Yepes, mientras se decide el nombre de su sucesor.



El lunes en comité ejecutivo, la junta directiva ‘verdiblanca’ definirá por votación el estratega que se encargará oficialmente del equipo el cual podría ser colombiano o extranjero. Mientras eso sucede, Jairo Arboleda ya definió el grupo que enfrentará a Santa Fe, con la sólida intención de obtener un triunfo que los encamine de nuevo.



“Si los jugadores no están en buen nivel, por mucho que uno trabaje no va a funcionar el rendimiento. Hasta ahora los jugadores se han sentido cómodos con el trabajo, debemos ajustar algunos asuntos tácticos, pero esto no se logra de un momento a otro”, sostuvo Jairo Arboleda.



“No es de ahora, siempre Deportivo Cali se ha distinguido por jugar por las bandas. Por eso debemos aprovechar a jugadores como Roa y Sambueza. El papel mío es acomodarme y hacer sentir cómodos a los jugadores. Cali tiene talento, le falta un poco de sacrificio para recuperar el balón”, complementó.



En relación al grupo de 18 jugadores que eligió ‘el maestro’ Arboleda para enfrentar a equipo ‘cardenal’, resaltan las ausencias del volante de primera línea Daniel Giraldo y del volante extremo uruguayo Nicolás Albarracín. Ambos por decisión técnica.



Por su parte el lateral derecho Luis Manuel Orejuela, tampoco hará parte del once inicialista, ya que fue expulsado en el último compromiso del cuadro ‘azucarero’ en su visita a Medellín. El canterano deberá pagar dos fechas de sanción.



El que ya está recuperado de su lesión es el central Dany Rosero. El defensor bogotano estará desde el inicio en el partido del domingo reemplazando al canterano Juan Sebastián Quintero.



Deportivo Cali y Santa Fe se han visto las caras en 223 oportunidades por Liga. 80 triunfos para los ‘verdiblancos’ con 327 goles a favor, 73 victorias para el conjunto capitalino anotando 288 veces y 70 empates.



La última victoria de Deportivo Cali contra Santa Fe en su estadio, fue por la mínima diferencia con gol de Nicolás ‘el poeta’ Benedetti, el 18 de octubre del año 2015.



El máximo goleador de este duelo, corresponde a Edison ‘el guigo’ Mafla, celebrando en 14 oportunidades, seguido por Oswaldo Panzutto con 13 anotaciones y Alfonso Cañón con 12 goles.



Alineaciones probables:



Cali: Camilo Vargas, Nilson Castrillón, Dany Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez; Fabián Sambueza, Mayer Candelo, Nicolás Benedetti, Andrés Roa; Jefferson Duque.



Santa Fe:

​

Nelson Sandino

Para FUTBOLRED, Cali.

Twitter: @Nelsandino1