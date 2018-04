Once Caldas, a permanecer en los ocho, visita a Leones

Leones, con la presión de conseguir un triunfo, recibe este sábado a Once Caldas.

Al único equipo que ha derrotado el equipo antioqueño, en la Liga, es a Deportivo Pasto. Esto ocurrió en la quinta fecha, el 23 de febrero, en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí. En las demás jornadas, este semestre, ha obtenido seis empates y cinco derrotas.



En condición de local, el equipo de Itagüí dejó esfumar 12 unidades de un total de 18 que ha disputado. Aparte de la victoria contra Pasto ha empatado tres veces y perdido dos.

Es por eso que este sábado, a las 2:00 de la tarde, frente a Once Caldas, los jugadores de Leones saldrán con la convicción de lograr una victoria, pues a estas alturas de la Liga I, sólo les sirve sumar de a tres puntos.



Cabe recordar que los itagüiseños están en la penúltima casilla de la tabla, al sumar apenas nueve unidades; tienen dos más que Boyacá Chicó, el colero del campeonato. De igual manera ambos equipos están en el fondo del cuadro del descenso, sólo están separados por dos unidades, en la casilla penúltima y última, respectivamente.

Queda un mal sabor por el gran trabajo táctico que hicieron los jugadores y la exigencia física que tuvieron que sufrir tras la expulsión de Wilmar Cruz en el minuto 24 del primer tiempo FACEBOOK

TWITTER

“Nos dio mucha tristeza en el partido anterior contra Junior, en Barranquilla, en el que perdimos a tres minutos del final. Queda un mal sabor por el gran trabajo táctico que hicieron los jugadores y la exigencia física que tuvieron que sufrir tras la expulsión de Wilmar Cruz en el minuto 24 del primer tiempo”, recordó el técnico Juan Carlos Álvarez.



Dijo, también, que este semestre les ha faltado el gol, pues siente que han hecho muy buenas presentaciones, han tenido presencia ofensiva, pero ha sido la eficacia su pecado principal.

Necesitamos una victoria para que nos entre ‘aire en la camiseta’ y motivarnos para seguir en la lucha de la Liga FACEBOOK

TWITTER

“Contra Once Caldas sólo nos queda seguir creyendo en nuestro trabajo, en los jugadores, en todo lo que nos permitió ganar el Torneo B. Necesitamos una victoria para que nos entre ‘aire en la camiseta’ y motivarnos para seguir en la lucha de la Liga”, finalizó el estratega antioqueño.



Las novedades en el equipo de Leones serán dos: la presencia de Felipe Aguirre, en la zona defensiva, quien cumplió la fecha de sanción, y la ausencia de Wilmar Cruz, en la parte ofensiva, quien fue expulsado en el partido anterior contra Junior.

La boletería para este encuentro tendrá un valor de 33 mil pesos. Sólo se habilitará la tribuna occidental de Ditaires.

Once Caldas no se quiere quedar por fuera de la fiesta de los ocho

Luego de haber superado una racha negativa de cuatro partidos consecutivos perdidos, tras derrotar en un sufrido encuentro a la Equidad 3-2, en Manizales, el Once Caldas se dispone a buscar su segundo triunfo en serie, esta vez de visitante contra Leones.



El haber cedido tanto terreno por poco les causa una crisis a los caldenses, quienes comprenden la necesidad de volver a ganar, en procura de mantenerse en lote de clasificados.



El medio campo manizaleño presenta falencias, evidencia de algunos goles recibidos, en los cuales también se ha visto comprometida la defensa, a razón de los errores individuales, causantes del dolor de cabeza del técnico Hubert Bodhert, quien trabaja con casos puntuales para solidificar la labor en equipo.



El cafetero se juega en la temporada su permanencia en primera división, este contexto le exige sumar ante el ‘felino’, conjunto comprometido y de momento el segundo descendido para el 2019, después de Boyacá Chico.

Acudo al talento de cada uno de nuestros muchachos, a que tengamos un grupo muy ordenado en la parte táctica cuando no se tiene FACEBOOK

TWITTER

El entrenador deja clara la estrategia con la que espera sellar su éxito: “Acudo al talento de cada uno de nuestros muchachos, a que tengamos un grupo muy ordenado en la parte táctica cuando no se tiene, porque es un conjunto que hace una buena tenencia, que elabora bien, entonces no es nada fácil, pero si el Once Caldas respeta ese orden táctico, si juega con determinación podemos soñar con sumar, esa es nuestra consigna, es uno de los rivales más complicados de la Liga, pero tenemos que ir con esa idea y jugar con esa actitud de final”.



Dos ausencias obligadas tendrán los ‘blancos’: Luis Fernando Sinisterra, acumulado en amarillas le abre un espacio al juvenil Johan carbonero, convocado al ciclo de trabajos con la Selección Colombia Sub 20.

Me siento tranquilo, porque se siente el respaldo del técnico y de los compañeros. Leones va a correr los 90 minutos y nosotros tenemos que correr más para conseguir la victoria FACEBOOK

TWITTER

“El profesor siempre me ha dicho que tengo las condiciones para ser titular, todo depende de mí, de mi actitud y de lo que haga en el terreno de juego. Me siento tranquilo, porque se siente el respaldo del técnico y de los compañeros. Leones va a correr los 90 minutos y nosotros tenemos que correr más para conseguir la victoria”, dijo Carbonero.



La segunda variante será la titularidad de Ray Vanegas, responsable de comandar el frente de ataque, después de confirmarse una molestia muscular del venezolano Édder Farías, que se perderá el primer compromiso del semestre.



El Once Caldas ocupa la séptima posición del campeonato colombiano con 19 puntos, los mismos Rionegro Águilas, el octavo del rentado.

Alineaciones probables

Leones: Arled Cadavid; David Montoya, Ánderson Angulo, Edisson Restrepo y Felipe Aguirre; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Mateo Muñoz y Jhon Sánchez; Jeison Medina y Anthony Otero.

DT: Juan Carlos Álvarez.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Diego Peralta, Miguel Nazarit, y David Gómez; Hárrison Henao y Sergio López; Johan Carbonero, Yesus Cabrera y Uvaldo Luna; Ray Vanegas.

D.T.: Hubert Bodhert.







ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

Itagüí





RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA