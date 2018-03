Medellín, a seguir por el camino de la victoria, visita a Leones

Deportivo Independiente Medellín visita a Leones Fútbol Club este lunes desde las 3:15 p.m. por la novena fecha de la Liga 2018-I. Encuentro a disputarse en el estadio Ciudad de Itagüí.



Superar a los aseguradores fue un bálsamo de tranquilidad para un Medellín que había tenido un frenético inicio del campeonato con cuatro victorias consecutivas. Tras ese bache, para el equipo del pueblo sumar tres puntos en un partido donde tendrá mucho público a favor, es una motivación en sus aspiraciones para clasificar a las finales de la Liga.

Ismael Rescalvo no hizo variantes en los convocados que disputaron el partido del pasado martes y lo más probable es que pare el mismo equipo que superó a Equidad.



Previo al partido contra Leones, el técnico español remarcó que “hemos tenido un buen partido contra Equidad, logramos el cero en nuestro arco, en la parte defensiva lo hicimos bien, debemos seguir dándole confianza al equipo que viene jugando”.

En cuanto al rival, “son partidos peligrosos, difíciles porque estos equipos se juegan el descenso todas las fechas, llevan seis semanas sin perder pero apenas ganaron un partido. De local es donde deben ser fuertes, tienen un bloque que se conoce muy bien. Debemos estar a la altura del compromiso”.

El objetivo nuestro es mantener la portería invicta para darle la oportunidad a nuestros compañeros de arriba en que puedan convertir y así ganar partidos FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, David González espera seguir teniendo ese buen funcionamiento en defensa, una de las virtudes en la escuadra roja. “Superamos un partido con una carga emocional importante, el resultado fue lo más importante para que nos permita seguir en la parte alta de la tabla. El objetivo nuestro es mantener la portería invicta para darle la oportunidad a nuestros compañeros de arriba en que puedan convertir y así ganar partidos”, comentó.



Además, “la idea era salir de esa racha que teníamos y mantenernos en la parte de arriba, queremos soñar con las instancias finales”.



Finalmente, el golero se refirió sobre Leones. “Es un equipo joven que mantuvo su pase campeona del torneo, juega bien pero le ha costado conseguir resultado. Nos van a querer ganar, cada partido es una final. Es una cancha difícil, ellos entrenan allá, nosotros nos vamos a sentir en casa pero eso mismo vivimos en Rionegro y perdimos con dos jugadores menos. Sabemos que son jugadores que tienen buena pegada, nosotros trataremos de tapar a los mejores jugadores y evitar que nos sorprendan”.

Leones, decidido a dejar la zona roja del descenso

Otro clásico joven de Antioquia se verá por primera vez en la Liga cuando se enfrente Leones frente a Deportivo Independiente Medellín. La última vez que se vieron las caras fue el 6 de mayo de 2015 por Copa Águila, en donde el ‘rojo de la montaña’ ganó por un gol. Pero esta vez será diferente, así lo creen y lo piensan los jugadores y cuerpo técnico de Leones.



“En el anterior juego contra Patriotas pudimos habernos traído los tres puntos, pero por pequeños detalles no lo logramos. Lo bueno es que hemos seguido sumando puntos y tenemos un invicto. A Independiente Medellín lo tenemos en la mira. Hace cinco fechas que no podía concretar, pero haberle convertido a Patriotas me animó más y me dejó con ganas de anotarle a Medellín”, expresó Jeison Medina, delantero de Leones.



Agregó también que contra el ‘Poderoso’ va a ser un partido lindo, con un estadio lleno, con buena vibra y con sus familias en la cancha. “No vemos la hora de que ya sea este partido. Quiero que Dios me dé la oportunidad de marcarle uno o dos goles a Medellín”, confesó.



Algo parecido piensa el técnico Juan Carlos Álvarez, quien manifestó que jugar contra Medellín, un equipo con un recorrido importante, genera adrenalina, cosquilleo y ansias.

No obstante, una vez que comienza el partido cada uno de nosotros nos convertimos en trabajadores de nuestra empresa y pensamos sólo en sacar el partido adelante. FACEBOOK

TWITTER

“No obstante, una vez que comienza el partido cada uno de nosotros nos convertimos en trabajadores de nuestra empresa y pensamos sólo en sacar el partido adelante. Sabemos que el estadio va a estar lleno, que es un ingrediente que como jugador o técnico nos motiva más”, añadió Álvarez.



Para Felipe Aguirre, defensor de Leones, el equipo ha mostrado crecimiento y mejoría, comparado a como comenzó en la Liga.

Hemos mejorado demasiado, tenemos más confianza y personalidad, nos vemos complementados dentro del terreno de juego FACEBOOK

TWITTER

“Creo que tenemos un balance positivo desde la primera fecha hasta ahora. Hemos mejorado demasiado, tenemos más confianza y personalidad, nos vemos complementados dentro del terreno de juego. Creo que ha sido importante nuestra mejoría. Queremos que se refleje este lunes contra Medellín”, finalizó el defensor.



La única preocupación en la plantilla titular es la del arquero Arled Cadavid, quien en la fecha anterior recibió un fuerte golpe en su rostro y esperarán hasta último momento para saber si podrá jugar.

Alineaciones probables

Leones: Arled Cadavid; Daniel Osorio, Felipe Aguirre, Edisson Restrepo y David Montoya; Felipe Jaramillo, Roger Lemus, Sebastián Gómez y Jeison Medina; Jhon Sánchez y Wilmer Cruz.

D.T.: Juan Carlos Álvarez.





DIM: David González; Yulián Anchico, Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Yairo Moreno, Rodin Quiñones; Juan Fernando Caicedo, Germán Ezequiel Cano.

D.T.: Ismael Rescalvo







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí







Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín