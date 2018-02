Leones, con la necesidad del triunfo, enfrenta a Jaguares

Leones y Jaguares se verán las caras, este miércoles a las 4 p. m. en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí. En la selva los reyes son los leones, pero en la Liga I, transcurridas dos fechas, han mostrado más fortaleza los Jaguares.

Tanto así que en la tabla de posiciones el equipo de Montería ocupa la casilla 11, con tres puntos, mientras que los antioqueños son penúltimos, al ajustar dos derrotas consecutivas.



Para esta tercera fecha, Juan Carlos Álvarez, técnico de Leones, espera encontrar la victoria para recomponer su debut como primíparo en la máxima categoría del fútbol colombiano.



“En el partido anterior frente a Alianza Petrolera mostramos orden, tuvimos momentos colectivos importantes. Nos dolió que a diez segundos de que terminara el compromiso nos hicieran ese gol, cuando ya estábamos respirando un empate importante. Así es el fútbol, hay que jugar bien los 90 minutos”, argumentó Álvarez.



Sostuvo también que la idea del juego contra Jaguares será mejorar la salida por las bandas, tener más la pelota, pues según él, les ha costado mucho conseguirla y conservarla, así como mejorar las ideas cuando la tienen en su poder.



“De mitad de cancha debemos ser más productivos, debemos mover más la pelota por los costados. No ser tan intermitentes con la tenencia de la pelota. La idea es que Jeison Medina, Jhon Sánchez y Wílmar Cruz reciban el balón desde los costados para tener mejores opciones de gol”, puntualizó el técnico antioqueño.



Así entonces los de Leones esperan este miércoles volver a vivir un triunfo, así como lo hacían el año pasado, en donde su estadio fue un fortín en el que muchos de sus rivales terminaron derrotados.



Eso sí, “para poder ganar deberán ser más contundentes y menos tímidos a la hora de atacar”, como expresó un aficionado al término de la primera fecha cuando Leones perdió 1-2 con América.



El ingreso al estadio de Ditaires tendrá un costo de 10 mil pesos. Sólo se habilitará la tribuna occidental. Los niños menores de diez años podrán ingresar gratis, pero acompañados de un adulto.



Cabe anotar que ésta será la primera vez que se enfrentarán estos dos felinos en la Liga I. Cuando termine el compromiso la afición conocerá si los Jaguares siguen siendo más fuertes o los Leones recuperaron su reinado y se quedan con su primera victoria en la A.

Jaguares busca un nuevo triunfo

La frase célebre, 'equipo que gana no se cambia' parece que será tenida en cuenta por el técnico de Jaguares de Córdoba, José Manuel 'Willi' Rodríguez para el partido que sostendrán los felinos el miércoles 14 de febrero a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Metropolitano de Ditaires en Itagüí, donde rivalizará ante Leones.



El cotejo entre cordobeses y antioqueños hace parte de la tercera fecha de la Liga I 2018, en la que la divisa sinuana viene de ganar 1-0 a La Equidad en Sahagún, mientras que Leones perdió 1-0 ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja.



"Será un partido complicado porque esos equipos que recién ascienden van con las aspiraciones de quedarse en la primera. Nosotros vamos con el objetivo de hacer las cosas bien para sacar un buen resultado", dijo Wilder Mosquera, arquero del elenco monteriano.



El cancerbero, de 33 años, agregó que al rival habrá que irrespetarlo en el campo de juego, pero respetando a sus jugadores.



"Nos toca seguir sumando puntos para lograr lo que hicimos el año pasado y ante Leones debemos hacerlo", indicó Mosquera.



En cuanto a jugadores que salieron resentidos en el duelo ante La Equidad, cabe anotar que Darwin López, quien sufrió una contusión y un esguince de grado uno en su tobillo derecho, esto no lo imposibilitará para el juego ante Leones.



Mientras que Alexis Hinestroza, quien tuvo una distinción de su aductor del muslo derecho y aunque en la ecografía no arrojó resultados negativos, el jugador tendrá una fecha de descanso con el fin de que pueda estar el próximo sábado en Sahagún ante Deportes Tolima.

Alineaciones probables:

Leones: Arled Cadavid; Daniel Osorio, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre y David Montoya; Sebastián Gómez, Felipe Jaramillo, Juan Ramírez; Jeison Medina; Jhon Sánchez y Wílmar Cruz.



Jaguares: Wilder Mosquera; Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Wilmer Díaz, Fabio Castillo, Alexis Hinestroza, Juan Roa, Darwin López, Juan Mezú, Pablo Rojas y Éder Steer.



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Itagüí



GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería