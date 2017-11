Junior desea prolongar su buen momento, recibe al Tolima

Aún disfrutando de su clasificación a las semifinales de la Copa Suramericana, donde se enfrentará al Flamengo de Brasil, Junior no descuida su participación en la Liga, donde también tiene asegurado su cupo en cuartos de final y en la que el título es uno de sus objetivos trazados para este semestre.

El plantel rojiblanco también tiene la mira puesta en el juego de vuelta por la final de la Copa Águila, este miércoles 8 de noviembre ante Independiente Medellín en el estadio Roberto Meléndez. La meta es cosechar el primero de los tres títulos a los cuales puede acceder en el remate del año.

En virtud de lo anterior, el técnico Julio Comesaña ha dispuesto llevar a Ibagué, donde este domingo a partir de las 6 de la tarde se enfrentará al Deportes Tolima, una nómina alterna. Esta sería básicamente la misma que el pasado lunes venció 3-1 al Bucaramanga, dando una agradable muestra de buen fútbol y efectividad.



El juego ante los pijaos tiene un ingrediente especial y es la presencia en el banco técnico de Alberto Gamero, quien dirigió al Junior en los primeros meses del año. El samario llegó con mucha expectativa al elenco tiburón, pero su paso terminó siendo efímero. Bajo su mando, Junior quedó eliminado de la Copa Libertadores y en la Liga lo dejó sumido en los últimos lugares.



Ahora, con el Tolima, Gamero ha tomado un segundo aire, Desde su llegada, en reemplazo de José 'Cheché' Hernández, el equipo vinotinto y oro no conoce la derrota y lo tiene metido en el grupo de los ocho (es quinto con 29 puntos).



Junior, que es tercero en la Liga con 34 puntos y un partido menos (lo jugará el próximo domingo contra Patriotas, en Tunja), ha demostrado el valor que tiene su nómina alterna y por ello confía en obtener un buen resultado de la capital musical de Colombia.

"Me estoy gozando este momento como nadie. Ir a jugar al Maracaná y estar en las semifinales de un torneo internacional no es una bobada. Tenemos un buen puntaje en la Liga y estamos en la final de la Copa. Más nada se puede pedir, esto es despacito, no somos invencibles. Cualquiera nos puede ganar, pero trabajamos para conseguir los objetivos", afirmó el técnico Julio Comesaña.

Tolima quiere clasificarse ante su público este domingo

Ante uno de los equipos sensación del torneo y con la meta puesta en asegurar la clasificación sin esperar la última fecha, Deportes Tolima cierra como local su participación en el todos contra todos, este domingo recibiendo al Junior en el Manuel Murillo Toro.



El cuadro Pijao llega con 29 puntos y un registro de 18 puntos sumados de 24 en disputa desde que asumió la dirección técnica Alberto Gamero, mostrando una gran cohesión en lo colectivo y positivos rendimientos en lo individual, un jugador como Marco Pérez en racha goleadora y la recuperación del atacante Ángelo Rodríguez, que se suman al momento de Sebastián Villa y el trabajo de la zona posterior que viene sacando el cero en marco propio como local, hablan de la campana del equipo.



Para el juego ante los tiburones, no estará el lateral derecho Juan Guillermo Arboleda por acumulación de amarillas, su lugar lo podría tomar el zaguero central Sergio Mosquera, lo que generaría que ingresara a formación titular Julián Quiñones para hacer dupla con Fainer Torijano.

Otro jugador que viene en un funcionamiento parejo es Danobis Banquero, que se ha logrado sostener como inicialista por encima del Panameño Luis Ovalle, el lateral izquierdo llanero expresó sobre este momento "he sabido corresponder a la confianza del profe, dejando q un lado críticas y ofensas, a mi me deben medir jugando fútbol y ahí es donde yo cumplo, tenemos al frente un rival muy fuerte, pero venimos jugando bien y ese examen que es difícil lo vamos a ganar".



Con el paso de los partidos, el técnico Gamero ha ido consolidando una formación tipo, no esta haciendo mayores movimientos, salvo cuando se han presentado lesiones o sanciones, por lo que el resto de la nómina para enfrentar a Junior será la misma que alineó frente a Pasto a mitad de semana, de igual forma a pesar de que ya está totalmente recuperado y marcó gol en la fecha pasada seguiría como alternativa Ángelo Rodríguez.

Alineaciones probables

Junior: José Luis Chunga; Marlon Piedrahita, Luis Narváez, Jorge Arias, Yonatan Murillo; Enrique Serje, James Sánchez, Sebastián Hernández, Matías Mier, Jarlan Barrera; Juan Sebastián Herrera.

D.T.: Julio Comesaña.



Deportes Tolima: Joel Silva; Sergio Mosquera, Fainer Torijano, Julián Quiñones, Danobis Banquero; Avimiled Rivas, Carlos Rentería, Sebastián Villa, Santiago Montoya, Cleider Álzate; Marco Pérez.

D.T.: Alberto Gamero.





Manuel Antonio Ortega Ponce

Para EL TIEMPO

Barranquilla





Guillermo Gonzalez

Para EL TIEMPO

Ibagué