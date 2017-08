Yimmi Chará tiene un nuevo objetivo en la mira: Junior vs. Once Caldas

Con Julio Comesaña nuevamente dirigiendo en la raya, Junior recibirá este domingo al Once Caldas, en juego por la novena fecha de la Liga Águila que se disputará en el estadio Roberto Meléndez, a partir de las 5:15 p. m.



El colombo uruguayo retorna al banco técnico tiburón luego de someterse el jueves a un cateterismo el cual descartó que tuviera un problema coronario. Por esta razón no se desplazó a Neiva, donde dirigieron Arturo Reyes y Dulio Miranda.

Ante Atlético Huila, Junior rescató un punto con un gol en tiempo de adición de Yimmi Chará, el cual le permitió conservar el primer lugar de la Liga con 19 puntos. Ahora el reto es el Once Caldas, equipo al cual eliminó el mes pasado en octavos de final de la Copa Águila tras vencerlo 1-0 en Manizales y 3-0 en Barranquilla.



Chará, el jugador del cual Fuad Char dijo en la semana que valía entre 15 y 20 millones de dólares, se afianzó como máximo anotador del torneo con 7 tantos y demostró una vez más el gran momento que atraviesa y que justifica plenamente su llamado a la Selección Colombia para los partidos de eliminatoria contra Venezuela y Brasil, el 31 de agosto y 5 de septiembre, respectivamente.

“Si Pékerman no convoca a Chará está totalmente equivocado. No hay en ningún jugador en la Selección Colombia que tenga el nivel que tiene Chará hoy”, manifestó el exsenador Char.



Chará, quien terminó el juego contra el Huila con una luxación en un dedo de su mano izquierda, dijo que esto no impedirá su presencia ante Once Caldas, un encuentro que considera de suma importancia para su equipo.



“Va a ser un partido complicado, más por el momento que ellos están viviendo, pero nosotros tenemos que salir con la misma responsabilidad y tratar de conservar el liderato. Todos los partidos son diferentes esperemos tener una buena recuperación para enfrentar de la mejor manera este juego”, comentó.

El proyecto del Once

Luego de tomar un respiro, después de doblegar 2-1 a Deportes Tolima, en la octava fecha de la Liga, el Once Caldas se dispone a desafiar a Junior, en la novena jornada del campeonato colombiano, con la necesidad de alcanzar su segundo éxito consecutivo.



El conjunto orientado por Francisco Maturana vive momentos difíciles, pues su fútbol no es el esperado y su más reciente conquista estuvo enmarcada por la angustia, contexto que les pone presión a los manizaleños, quienes saben que el triunfo es el único salvavidas que los sostendrá a flote en el rentado.

“La victoria reconforta y con esa memoria llegamos a enfrentar a Junior y ojalá logremos un resultado positivo para nosotros. Uno aspira que fecha tras fecha se vaya sumando y así repuntar”, dijo el arquero José Fernando Cuadrado.



Si bien, los orientados por ‘Pacho’ tratan de hacerse al dominio de los partidos, su preparación física parece jugarles una mala pasada y en la ‘arenosa’ precisarán del manejo táctico, a fin de evitar un desgaste innecesario, en procura de conseguir el resultado. El ‘blanco’, que enseña desorden deportivo deberá transformar su presente y ser inteligente ante uno de los equipos más equilibrados del torneo.

“El rival es muy difícil y todos sabemos lo que viene haciendo en la Liga, tiene jugadores de peso, pero nosotros también tenemos con que ir a proponer e ir a buscar un buen resultado en Barranquilla”, comentó el volante Daniel Rojano.



Los cafeteros hicieron trabajos de recuperación física el viernes, y no realizaron práctica previa al encuentro contra el máximo líder; el sábado, en la mañana iniciaron su trayecto aéreo hacia la capital del atlántico, circunstancia por la cual se presume que Maturana sostiene la misma nómina que derrotó al ‘pijao’, en Manizales.

“Ellos poseen futbolistas importantes, que son contundentes, hay que tratar de tenerlos bien referenciados, sin embargo, más allá de eso, preocuparnos nosotros mismos de hacer las cosas como son, porque también tenemos jugadores destacados que pueden resolver adelante”, manifestó el lateral David Gómez.



Aunque Gilberto García salió del departamento médico, no puede ser de la partida, incluso tampoco es parte del grupo de viajeros y se espera que esté a punto para el próximo choque, precisamente, duelo repetitivo frente al ‘tiburón’, en la jornada 10, llamada la de clásicos.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Rafael Pérez, Jefferson Gómez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Jarlan Barrera, Yimmi Chará; Teófilo Gutiérrez, Roberto Ovelar.

D.T.: Julio Comesaña.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Dávinson Monsalve Marcos Acosta y Luis Carlos Murillo; Sergio López, Hárrison Henao y Daniel Rojano; Johan Arango, y Michael Ortega; Edder Farías.

D.T.: Francisco Maturana.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA



