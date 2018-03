Junior quiere su lugar en el grupo de los ocho, enfrenta al Once

Ver a Alexis Mendoza, un ídolo del Junior, retirándose hacia el vestuario en medio de insultos y palabras de grueso calibre de los hinchas tras la vergonzosa derrota 3-0 ante Envigado, el pasado miércoles, fue un momento doloroso.



A Alexis, el técnico del equipo, la hinchada lo acusaba de ser el responsable directo del revés por goleada ante los naranjas, por la confección de la nómina, por los cambios realizados, por los goles recibidos. No le perdonaban que hubiera escogido este partido para hacer experimentos pensando en el juego de Copa Libertadores que deberá jugar el 4 de abril ante Boca Juniors, en la Bombonera de Buenos Aires.

A las críticas en contra del técnico se sumaron las de dos históricos del equipo: Carlos 'Pibe' Valderrama e Iván René Valenciano, que fueron implacables. El primero dijo que Alexis estaba ‘enredado’ y el segundo declaró que si en sus manos estuviera la decisión de echarlo lo hubiera hecho.

Alexis vive un momento difícil. Su idilio con la afición, que en diciembre aclamó su regreso al Junior, parece haber llegado a su fin y hoy lo quiere ver fuera del equipo. La relación ya venía maltrecha y la humillación ante Envigado terminó de destruirla.



Con todo este panorama desolador, Junior recibirá hoy al Once Caldas, juego que se disputará a partir de las 6:00 p. m. en el estadio Roberto Meléndez. Ni Junior ni Alexis Mendoza aguantan una caída más en casa, pero una victoria ayudará a calmar un poco los ánimos y permitirá que el conjunto rojiblanco siga metido dentro del grupo de los ocho de la Liga.

“La mejor forma de bajar la marea es ganando, Junior es un equipo que no puede perder, y menos de esa manera en casa. Tenemos que mostrar jerarquía y contra Once Caldas va a ser un lindo partido para volver a la normalidad”, afirmó el lateral izquierdo Germán Gutiérrez, quien contra Envigado ingresó para el segundo tiempo en reemplazo de Deivy Balanta.



A este partido, Junior y Once Caldas llegan igualados en puntos (16), pero el equipo de Manizales le gana la cuarta casilla a los tiburones por tener mejor diferencia de goles. Los dirigidos por Hubert Bodhert, que fueron líderes hasta hace unas fechas, vienen de caer 2-1 en casa ante Rionegro Águilas.

Once Caldas, por la victoria; contra un Junior, que no puede perder

La principal novedad de los caldenses será la presencia del central Diego Peralta, encargado de darle seguridad y liderazgo a la defensa.



El Once Caldas vive un bache, a razón de haber caído dos veces consecutivas en menos de ocho días, escenario opaco, luego de hacer buenas presentaciones en la Liga, incluso, fue el flameante líder de la misma, sin embargo, ahora su realidad es distinta y necesita volver a la senda del triunfo.

La procura del ‘blanco’ es sumar la mayor cantidad de unidades posibles, pues en cada jornada quiere alejársele al temido descenso, por ello espera ganarle a Junior en el Metropolitano Roberto Meléndez, para evitar el inicio de un calvario, previo al arranque de la semana santa.



El técnico Hubert Bodhert llegó como el mesías de un equipo expuesto en el pasado a la crucifixión y quiere devolverles la redención a sus discípulos, quienes buscarán tres puntos de oro, consecuentes de paz y un lugar de honor en las primeras posiciones del campeonato colombiano.

“La confianza no la hemos perdido, preocupación por perder dos compromisos, no sé si sea la palabra adecuada, pero claro que nos pone en alerta y comenzamos ya a apretar clavijas, a corregir lo que más podamos, porqué este equipo tiene múltiples cosas por mejorar. Esperamos estar serios, bien ordenados y si tácticamente cumplimos con esa disciplina, podemos conseguir nuestro resultado”, dijo Bodhert.



La principal novedad del cafetero será la actuación de Diego Peralta, central encargado de aportarle experiencia a una defensa vulnerable y que no ha podido cumplir en un ciento por ciento con las indicaciones del entrenador; el zaguero reemplazará a Sebastián Palma.

“Tenemos la obligación de ir a sumar a Barranquilla, tenemos con que, contamos con las armas necesarias para ir a traernos el triunfo, esa es la idea y vamos a ir con todo. El profesor me ha pedido seguridad atrás y va ser fundamental mantener el arco en cero, esa es la prioridad del grupo”, comentó Peralta.



Otros tres cambios tendrá el club ‘albo’: Luis Sierra, César Amaya y Ray Vanegas ocuparán los lugares dejados por Luis Sinisterra, Sergio López y Johan Carbonero.



“Va ser un gran rival, con grandes jugadores, en una cancha bastante difícil y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo”, manifestó el goleador Édder Farías. Once Caldas ocupa el cuarto puesto en la tabla de posiciones con 16 puntos, los mismos de Junior, su inmediato perseguidor.

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez, Yony González; Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Alexis Mendoza.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Diego Peralta, Geisson Perea y David Gómez; Mauricio Restrepo y Luis Sierra; César Amaya, Yesus Cabrera y Ray Vanegas; Édder Farías.

D.T.: Hubert Bodhert.





Manuel Antonio Ortega Ponce

Para EL TIEMPO

Barranquilla





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA