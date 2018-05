Junior, a hacer respetar su casa; recibe al Medellín 

Es claro que la disposición de un equipo puede mandar al olvido cualquier estadística. Y es precisamente lo que deberá tener en mente Junior, para no tener que contar otra historia en la que resulte asaltado por el exceso de confianza. Frente al DIM, rival de mañana en la serie de cuartos de final de la Liga, los rojiblancos se han impuesto en ocho de las 10 series de eliminación directa que han disputado.

A las 5:15 p. m. deberá rodar el balón en el estadio Metropolitano. La respuesta del público es una de las mayores incógnitas, teniendo en cuenta los altibajos demostrados por la escuadra que orienta Julio Comesaña.



Más allá de las dificultades para llegar al gol, o de las dudas que aún deja el comportamiento defensivo, el DIM no figura como el más fuerte de los rivales y se espera que en esta instancia aparezca la jerarquía diferencial de Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará, Sebastián Viera, entre otros referentes.



Las controversias, que son cotidianas en Junior, no faltaron en la presente semana. La principal surgió debido a la lesión muscular que padece desde la semana anterior el defensor central peruano Alberto ‘El Mudo’ Rodríguez, quien se lastimó antes del juego frente a Jaguares. El jugador inca lleva cinco lesiones en menos de un semestre.

Esta vez, Julio Comesaña no guardó silencio y manifestó a través de Fox Sports: “Él no va a hacer parte del grupo que está concentrado ni viaja. Él está bien recuperado, ha estado entrenando estos días normalmente pero ha venido sin competir. En este momento nosotros debemos buscar ritmo de competencia con un grupo de futbolistas y los demás deben entrenarse bien y estar preparados”.



Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín, jugó el jueves anterior frente a Sol de América de Paraguay, un compromiso en el que se selló su eliminación de la Copa Suramericana.

En Junior no está disponible para actuar el lateral zurdo Germán Gutiérrez, debido a una lesión. También representa una incógnita Jarlan Barrera, debido a su nivel.

Medellín va por su recuperación anímica: visita a Junior en Barranquilla

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo al Junior desde las 5:15 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Encuentro de ida por los cuartos de final en la Liga I-2018. Tras la eliminación en la Copa Suramericana, el rojo antioqueño viajó a ‘la arenosa’ con la convicción de ganar y quedar más cerca del último objetivo del semestre.



Con respecto a la nómina que jugó frente a Sol de América, el poderoso no convocó a Yairo Moreno quien sufrió una inflamación en su isquiotibial y lo preservaron para el duelo de vuelta. Por otro lado, van a esperar a último momento si pueden contar con Daniel Cataño quien salió golpeado frente a los danzarines y la resonancia practicada no arrojó lesión muscular.



Precisamente, Cataño habló sobre este encuentro y espera que su equipo saque diferencia en la ida. “Ahora en adelante nos jugamos partidos muy decisivos, será final tras final, es lo que uno quiere y desea como jugador, hay que asumirlo con mucha responsabilidad”, remarcó.

En cuanto al rival, el ‘10’ rojo señaló que “Junior es un rival muy bueno, será un partido mano a mano y que va a ganar el que aproveche las opciones. Nosotros tenemos que irnos a parar bien en Barranquilla, para luego rematar de local”.



Por su parte, Andrés Ricaurte confía en mantener ese buen nivel de las últimas jornadas. “Hay que tener mucha intensidad, manejar el ritmo del partido, además concretar las opciones que tengamos”.



Además, “hay que aprovechar el momento, todos los partidos son diferentes, donde debemos anotar rápido para tener una mayor facilidad en cuanto al manejo del partido”, expresó.

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jhonatan Ávila, Jorge Arias; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez, Yimi Chará; Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Julio Comesaña.



Independiente Medellín: David González; Jesús David Murillo, Jorge Segura, Hernán Pertuz, Sebastián Macías; Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Mauricio Gómez, Daniel Cataño (Leonardo Castro); Juan Fernando Caicedo, Germán Cano.

D.T.: Ismael Rescalvo







