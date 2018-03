Junior no quiere más sorpresas en la Liga, enfrenta a Leones

Con la vuelta de Yimmi Chará y Víctor Cantillo, quienes estuvieron con la Selección Colombia en los juegos amistosos contra Francia y Australia, Junior recibirá este sábado, a partir de las 5:30 p. m., a Leones, en cotejo correspondiente a la duodécima fecha de la Liga.

Chará y Cantillo se reintegraron a los trabajos con el plantel el pasado jueves y seguramente serán inicialistas contra los antioqueños. Chará no actuó ante los franceses e ingresó a pocos minutos del final ante los australianos. Cantillo, en cambio, no jugó ninguno de los dos partidos, pero aún así fue elogiado por el técnico de Colombia, José Pékerman.

Otro que se unió también al equipo rojiblanco fue el defensa central peruano Alberto Rodríguez, quien debido a una lesión no pudo jugar en ninguno de los dos partidos de la fecha Fifa con el seleccionado de su país y es poco probable que lo pueda hacer ante Leones.



Con el retorno de los seleccionados, Jorge Arias deberá cumplir la fecha de suspensión que tiene pendiente por su expulsión en el jugo del pasado sábado ante Once Caldas.



Es probable que en Junior también se produzca el regreso de Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz, quienes el cuerpo médico determinó darles reposo debido a que padecían sobrecargas musculares. Teo se perdió el último juego ante Equidad y Ruiz faltó en ese mismo y en el anterior ante Once Caldas.

"Teo, Ruiz, Chará y Cantillo, de acuerdo a como estén, van a jugar. Teo y Ruiz han venido recuperándose. Cantillo no jugó (con la Selección) y Chará jugó 20 minutos. Veremos en los entrenamientos si están aptos para jugar", afirmó el técnico Alexis Mendoza.



Los rojiblancos igualaron sin goles, a mediados de semana ante Equidad, en Bogotá, y son terceros en la Liga con 20 puntos, los mismos de Patriotas, que por mejor diferencia de goles, es segundo. Leones viene de igualar 1-1 como local con Rionegro Águilas y es penúltimo en la tabla con 9 puntos. El equipo antioqueño también es penúltimo en la tabla del descenso.



El hasta ahora inédito partido ante Leones será la antesala de otro más trascendental, por Copa Libertadores, el próximo miércoles ante Boca Juniors, en la Bombonera. Para tal efecto, Junior se desplazará el domingo a territorio argentino.

"El partido contra Tigres es de suma trascendencia para Junior por lo que significa en la tabla sumar los tres puntos. Queremos evitar sorpresas, juguemos con quien juguemos vamos a respetar al rival. No va a ser fácil, no hemos enfrentado a este equipo, pero juega bien", comentó Mendoza.

Leones, que sufre de ‘empatitis’ visitará este sábado a Junior

El equipo que dirige el antioqueño Juan Carlos Álvarez ha empatado en seis ocasiones en la Liga I. El empate que le arrebató a Rionegro Águilas en la última fecha, en la que Anthony Otero igualó en el último minuto, dejó a los jugadores y cuerpo técnico de Leones motivados para lo que será el encuentro contra Junior.



No obstante, son conscientes de que contra el conjunto de Alexis Mendoza no será un compromiso fácil, “Quedé contento por el gol que le convertí a Rionegro, pero desafortunadamente el empate no nos ayudó mucho en la tabla. Este sábado nos tocará jugar contra un rival fuerte, de mucha experiencia”, confesó el delantero Otero.



Manifestó, además, que para ganarle al club barranquillero deberán mentalizarse y creer en ellos mismos.

“Nosotros somos un equipo joven que vamos a jugar en su casa. Tenemos que mentalizarnos para tener la convicción de que podemos ganar. Lo más importante es jugar con mucha personalidad para sacar un buen resultado. Nos falta más creer en nosotros mismos”, confesó el jugador de origen samario.



Y es que las cifras del equipo antioqueño no son muy buenas, es el plantel que más empates ha conseguido este semestre y desde el 23 de febrero no consigue los tres puntos, que fue en la quinta fecha contra Deportivo Pasto.



Los números tienen preocupados a todos en Leones, pues están ahí cerca del Descenso y están en el penúltimo puesto de la tabla de la Liga. Sin embargo, para el técnico Juan Carlos Álvarez esto es normal en todo proceso de aprendizaje.

“Nos falta trabajo y vamos a aprender mucho más, nuestros delanteros han marcado goles de buena factura, pero lo importante es el orden táctico del equipo, la capacidad de volver y encontrar el camino cuando estemos por debajo del marcador”, expresó el técnico Álvarez.



Señaló que para ganarle a Junior deberán hacer un planteamiento similar al que hicieron contra Cali en ‘Palmaseca’, en donde cayeron 2-1 pero hicieron un buen partido.



“Junior es ordenado aunque ha sufrido derrotas en su estadio, como cuando perdió contra Envigado, luego se sacudió un poco y el técnico Mendoza hizo como cuatro cambios en su nómina. Vamos a tener en cuenta eso y vamos a mirar qué podemos presentar nosotros en Barranquilla”, finalizó el estratega itagüiseño.



La principal novedad de Leones será la presencia de Felipe Aguirre, quien ya cumplió con la fecha de suspensión de la Dimayor, y de Anthony Otero, que fue suplente en el partido contra Rionegro.

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz; Luis Carlos Ruiz.

​D.T.: Alexis Mendoza.



Leones: Arled Cadavid; David Montoya, Felipe Aguirre, Edisson Restrepo y Duván González; Anthony Otero, Sebastián Gómez, Roger Lemus, Yeison Zabaleta y Jeison Medina; John Sánchez.

DT: Juan Carlos Álvarez.





Manuel Antonio Ortega

Para EL TIEMPO

Barranquilla.









Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí